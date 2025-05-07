Индия нанесла удары по террористам в Пакистане в рамках операции «Синдур»

Индийское министерство обороны объявило о начале операции «Синдур» вечером 6 мая в ответ на недавний теракт в Пахалгаме. В ходе операции были нанесены удары по девяти объектам, связанным с террористической инфраструктурой на территории Пакистана, однако индийские войска не атаковали пакистанские военные объекты. Об этом сообщили РИА «Новости».

Как уточнил представитель министерства, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера». По информации телеканала Samaa TV, в ответ на индийские удары Исламабад закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и провел ракетную атаку по целям в Индии.

Согласно данным News 18, в результате индийских ударов были ликвидированы не менее 12 террористов, еще 55 получили ранения. Армия Пакистана сообщила о восьми погибших и 35 раненых в результате индийских атак. Индийская сторона также подтвердила гибель как минимум трех гражданских лиц после ответных действий Пакистана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, назвав обмен ударами между Индией и Пакистаном позором и выразил надежду на скорое завершение эскалации конфликта.

Напряженность между странами возросла после нападения террористов на туристов в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.

В ответ на теракт Индия приняла жесткие меры против Пакистана, включая высылку военных атташе и приостановку действия Договора о водных ресурсах. Пакистан, в свою очередь, объявил о приостановке торговли с Индией и закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний. Исламабад также предупредил, что попытки изменить поток воды по Договору о водах Инда будут рассматриваться как акт войны.