В Казани отреставрируют бывший госбанк XIX века

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на частичную реставрацию здания бывшего Казанского отделения Государственного банка, являющегося объектом культурного наследия. Об этом пресс-служба сообщила в своем телеграм-канале.

Работы затронут первый этаж здания, расположенного по адресу: улица Дзержинского, 20/24, который планируется адаптировать под офисные помещения. Проект предусматривает усиление несущих конструкций, обновление инженерных коммуникаций, замену окон и дверей, а также улучшение доступности для всех категорий граждан.

Здание было построено в 1876 году и исторически использовалось как финансовое учреждение, включавшее операционный зал, кассовые комнаты, служебные кабинеты и жилые помещения для служащих банка.

Также в Казани стартовали работы по восстановлению усадьбы Боратынских на улице Горького, где расположен единственный в России музей, посвященный поэту Евгению Боратынскому.

Рената Валеева