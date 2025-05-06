Путин и Нетаньяху обсудили итоги Второй мировой войны и ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Великой Победы. Путин передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.

Стороны подчеркнули решимость России и Израиля отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. Была особо отмечена решающая роль Красной армии и всего советского народа в разгроме нацизма. Как подчеркнули в Кремле, память о героях войны, отдавших жизнь за победу, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 Мая является государственным праздником.

Помимо вопросов исторической памяти, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ранее исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая и будет представлен на параде Победы в Москве.

