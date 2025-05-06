Росавиация не видит рисков для полетов в Тель-Авив, несмотря на ракетный удар

Фото: Максим Платонов

Росавиация не видит рисков для безопасности полетов российских авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива, несмотря на ракетный удар, произошедший в минувшее воскресенье. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

— Мы постоянно анализируем ситуацию, но в дневной период времени у нас полеты остаются пока. В текущих реалиях, с учетом взаимодействия с авиационными властями Израиля, мы рисков не видим, — сообщил Ядров «Интерфаксу».

Глава Росавиации напомнил, что с ноября прошлого года действуют рекомендации ведомства, ограничивающие полеты российских авиакомпаний в Израиль дневным временем (с 07.00 до 01.00 по Москве). Полеты в остальное время рекомендовано осуществлять с учетом оценки рисков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, 4 мая ракета, запущенная йеменскими мятежниками-хуситами, взорвалась на территории аэропорта Тель-Авива, в результате чего пострадали три человека. Работа аэропорта была временно приостановлена, но вскоре возобновилась.

Несмотря на инцидент, российские авиакомпании Red Wings и «Азимут» продолжили выполнять рейсы в Тель-Авив в штатном режиме. Некоторые иностранные авиакомпании приняли решение временно приостановить полеты в израильский город.

Рената Валеева