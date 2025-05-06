Путин посетит Китай в конце лета — начале осени

Фото: Рената Валеева

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с визитом в конце лета — начале осени, сообщил помощник президента страны Юрий Ушаков на брифинге.

Визит приурочен к участию российского лидера в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне.

— Совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, а также победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, уже становится доброй традицией, — отметил Ушаков.

По словам представителя Кремля, председатель КНР будет главным гостем на торжествах в Москве, посвященных 80-летию Победы.

Напомним, китайский лидер в последний раз посещал Россию во время саммита БРИКС в Казани.

Рената Валеева