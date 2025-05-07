В Госдуме предложили дать родственникам ветеранов ВОВ 10 дней дополнительного отпуска

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме планируют внести законопроект, который предоставит родственникам участников Великой Отечественной войны дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска. Об этом сообщили РИА «Новости».

Соавтором инициативы стал Сергей Миронов, лидер партии. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что отпуск будет предоставляться работникам, имеющим родственные связи с ветеранами до шестой степени включительно, по их письменному заявлению. Работодатель будет обязан удовлетворить такое заявление.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Миронов уточнил, что, по данным Минобороны, в живых осталось всего семь тысяч ветеранов-фронтовиков, и их возраст превышает 90 лет. Они нуждаются в постоянном внимании и уходе со стороны родственников и государства.

— Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, — подчеркнул Миронов. Он добавил, что принятие этого закона поможет укрепить культуру социальной ответственности, преемственности поколений и национальной памяти в обществе.

Анастасия Фартыгина