Бугульминская пенсионерка лишилась более миллиона из-за звонка якобы из «Татэнергосбыта»

Фото: Максим Платонов

64-летняя жительница Бугульмы стала жертвой мошенников, лишившись 1,5 млн рублей, накопленных на новую машину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По информации ведомства, пенсионерке позвонили в мессенджере с неизвестного номера. Представившись сотрудником «Татэнергосбыта», злоумышленник под предлогом замены электросчетчиков попросил назвать код подтверждения от «Госуслуг».

После того как женщина сообщила код, мошенник заявил, что ее личный кабинет взломан и от ее имени оформляется доверенность на жителя Украины, который пытается взять кредит. Чтобы «защитить» средства, женщине предложили перевести их на «безопасный счет», пообещав вернуть после аннулирования доверенности.

Ранее житель Бугульмы, работающий врачом, стал жертвой телефонных мошенников, переведя им 700 тысяч рублей. По словам потерпевшего, все началось со звонка в мессенджере от неизвестной, которая сообщила о доставке букета и запросила код из СМС-уведомления.



Рената Валеева