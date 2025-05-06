Жителя Набережных Челнов будут судить за мошенничество на 95 млн рублей
Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, в июле 2024 года мужчина обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании с одной из организаций более 11 млн рублей мнимой задолженности и свыше 84 млн рублей неустойки. В качестве доказательства он представил фиктивные документы, якобы подтверждающие наличие долга. В действительности никаких обязательств имущественного характера между истцом и организацией не существовало.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.