Жителя Набережных Челнов будут судить за мошенничество на 95 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании с одной из организаций более 11 млн рублей мнимой задолженности и свыше 84 млн рублей неустойки. В качестве доказательства он представил фиктивные документы, якобы подтверждающие наличие долга. В действительности никаких обязательств имущественного характера между истцом и организацией не существовало.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева