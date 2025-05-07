Латвийские власти запретили президенту Сербии перелет в Россию на День Победы

Латвийские власти запретили президенту Сербии Александру Вучичу перелет через свою территорию в Россию, где он планировал участвовать в праздновании 80-летия Победы 9 мая.

По информации портала «Вечерне новости», латвийские власти объяснили свой шаг «политической чувствительностью и целью полета». Ранее стало известно, что Вучичу также был запрещен перелет над Литвой из-за «технической и дипломатической чувствительности».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Вучич обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Балканах во время встречи 9 мая. Вучич, в свою очередь, подтвердил свое намерение посетить Москву, однако заявил, что не будет брать с собой представителей сербского правительства и армии, чтобы избежать санкций.

День Победы для Сербии имеет особое значение, так как он связан с освобождением страны от нацистов в ходе Второй мировой войны. В центре Белграда расположен мемориал, посвященный павшим в боях за освобождение города.

Напомним, что на параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают 29 иностранных лидеров. Среди них — представители Бразилии, Китая, Палестины и Египта. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран. Также на параде будут присутствовать ветераны из ряда зарубежных стран, включая США. В дни празднования президент России Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч. 7 мая запланированы переговоры с президентами Венесуэлы, Кубы, Монголии и Конго. 8 мая пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 мая состоятся встречи с лидерами Бразилии, Египта, Сербии, Узбекистана и Словакии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина