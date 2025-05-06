Следком завершил расследование дела литовца, одобрившего теракт в «Крокусе»

Фото: Максим Платонов

Российские следователи завершили расследование уголовного дела против гражданина Литвы Валдаса Барткевичюса*, обвиняемого в целом ряде преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Литовец обвиняется в публичном оправдании терроризма, ином материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма, незаконном пересечении госграницы России, мародерстве, осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества.

Установлено, что в ноябре 2024 года Барткевичюс* вместе с единомышленниками осквернил братскую могилу советских воинов и повредил мемориал в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. В тот же день литовский националист украл продукты из магазина в селе Заолешенка Суджанского района.

Кроме того, в мае и ноябре 2024 года обвиняемый купил и привез из Литвы на Украину два автомобиля для литовских наемников Интернационального легиона, а также привез три авто для ВСУ на границу Украины с Курской областью. При этом, находясь в Литве, литовский националист публично одобрил по видеосвязи теракт в подмосковном «Крокусе».



Рената Валеева