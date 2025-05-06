Роспотребнадзор дал рекомендации российским паломникам перед хаджем-2025

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций для российских паломников, планирующих совершить хадж в 2025 году. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В 2025 году выезд паломников из России начнется 1 мая и продлится до 1 июня, а возвращение запланировано с 10 июня по 11 июля. Квота для российских паломников составляет до 25 тысяч человек, из них 1,8 тыс. — для Татарстана.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в ряде стран, откуда прибывают паломники, Роспотребнадзор предупреждает о риске завоза инфекционных заболеваний в Саудовскую Аравию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для минимизации рисков ведомство настоятельно рекомендует:

Проживать в гостиницах с централизованным водоснабжением.

Избегать приобретения и употребления в пищу продуктов и напитков, приобретенных в местах уличной торговли, а также домашнего приготовления.

Использовать только бутилированную или кипяченую воду, в том числе для мытья фруктов и овощей.

Соблюдать правила личной гигиены, использовать дезинфицирующие средства и средства защиты органов дыхания.

Использовать репелленты для защиты от укусов насекомых.

Напомним, что в хадже 2024 года приняли участие более 1,83 миллиона паломников, включая более 24 тысяч россиян. По результатам санитарно-карантинного контроля по возвращении у нескольких паломников были выявлены признаки ОРВИ.

Рената Валеева