Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2025 года

Самую престижную награду — за служение обществу — второй год подряд получил проект ProPublica

Колумбийский университет 6 мая 2025 года объявил лауреатов 109-й Пулитцеровской премии. Самую престижную награду — за служение обществу — второй год подряд получил проект ProPublica. В этот раз премию присудили журналисткам Кавите Суране, Лиззи Прессер, Кассандре Харамилло и фотографу Стейси Краниц за расследование смертей беременных женщин в США, вызванных ограничениями на аборты.

Газета The New York Times получила четыре награды. Среди них — премия за фото Дуга Миллса, запечатлевшего момент покушения на Дональда Трампа, и репортаж о конфликте в Судане. Газета также награждена за объяснительные материалы о проблемах на южной границе США. Газета The Washington Post получила премию за оперативное освещение покушения на Трампа, а агентство Reuters — за расследование транснациональной торговли фентанилом. Журнал The New Yorker завоевал три премии. Среди отмеченных публикаций — эссе палестинского писателя Мосаба Абу Тоха о войне в Газе и эпизод подкаста In the Dark, посвященный военным преступлениям в Ираке.

В литературных номинациях победителями стали:

Проза: Персиваль Эверетт, «Джеймс»;

Персиваль Эверетт, «Джеймс»; Драматургия: Бранден Джейкобс-Дженкинс, «Цель»;

Бранден Джейкобс-Дженкинс, «Цель»; Исторический нон-фикшн: Эдда Филдс-Блэк, «Комби: Гарриет Табмен, рейд на Комбахи-Ферри и свобода чернокожих во время Гражданской войны»; Кэтлин Дюваль, «Коренные жители: тысяча лет в Северной Америке»;

Эдда Филдс-Блэк, «Комби: Гарриет Табмен, рейд на Комбахи-Ферри и свобода чернокожих во время Гражданской войны»; Кэтлин Дюваль, «Коренные жители: тысяча лет в Северной Америке»; Биография: Джейсон Робертс, «Все живое: великое и смертоносное состязание за познание жизни»;

Джейсон Робертс, «Все живое: великое и смертоносное состязание за познание жизни»; Воспоминания: Тесса Халлс, «Кормя призраков»;

Тесса Халлс, «Кормя призраков»; Поэзия: Мэри Хау, «Новые и избранные стихотворения»;

Мэри Хау, «Новые и избранные стихотворения»; Нон-фикшн: Бенджамин Нейтанс, «За успех нашего безнадежного дела: советское диссидентское движение в биографиях».

В номинации «Музыка» победила Сьюзи Ибарра за произведение Sky Islands. Композиция посвящена биоразнообразию и экосистемам. В ней ударные инструменты передают «голос» природы. Специальную награду Пулитцеровского жюри посмертно получил Чак Стоун — за вклад в журналистику и освещение движения за гражданские права.

Пулитцеровская премия присуждается с 1917 года. Ее вручает Колумбийский университет в Нью-Йорке. Премия включает 22 номинации. Среди них только одна — за служение обществу — сопровождается вручением золотой медали.

Екатерина Петрова