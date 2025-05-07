Новости общества

07:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов

07:00, 07.05.2025

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3—8 м/с. Утром ожидается порядка +5 градусов. Днем в Татарстане от +14 до +19 градусов, в Казани — от +15 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также