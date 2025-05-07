Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3—8 м/с. Утром ожидается порядка +5 градусов. Днем в Татарстане от +14 до +19 градусов, в Казани — от +15 до +17 градусов.
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