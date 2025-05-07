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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

08:28, 07.05.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также под ограничения попал международный аэропорт Казани.

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