Парадные расчеты из 13 стран пройдут по Красной площади 9 мая
В параде в честь 80-летия Победы на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Среди участников: Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, КНР, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Ушаков также сообщил, что на торжественные мероприятия приглашены генсекретари ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Союзного государства России и Белоруссии, комиссии Африканского союза, президент Нового банка развития.
— На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств, и мы ожидаем, что 31 страна направит представителей своих министерств обороны, — добавил он.
Отметим, Москва готовится принять 29 иностранных лидеров на параде в честь 80-летия Победы.
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