Казанские вертолеты поднялись в небо в рамках акции «Бессмертный полк в небе»

Вертолеты, произведенные в Казани, приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк в небе», организованной холдингом «Вертолеты России» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минпромторге Татарстана.

В рамках акции, впервые прошедшей по всей стране, в небо над разными регионами России поднялись вертолеты с портретами летчиков-героев Великой Отечественной войны. Всего в акции участвовали 15 машин — двенадцать Ми-8, два Ми-38 и один Ми-26 (самый большой вертолет в мире), на бортах которых были нанесены изображения 26 героев.

В Казани в полете на вертолете Ми-8 МЧС России принял участие сын Героя Советского Союза Михаила Девятаева, совершившего дерзкий побег из нацистского плена в феврале 1945 года. Группа советских военнопленных под его руководством захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111, и Девятаев, ранее не управлявший таким самолетом, сумел долететь до советских позиций.

Акция прошла также в Магадане, Улан-Удэ, Архангельске, Нарьян-Маре, Подмосковье, Приморском крае и ХМАО.

Напомним, с 9 по 11 мая на площади Тысячелетия в Казани пройдет масштабная уличная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рената Валеева