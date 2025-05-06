В Елабуге впервые оштрафовали фермера за привлечение инвестиций от граждан

Фото: Максим Платонов

Елабужская городская прокуратура выявила факт незаконного привлечения инвестиций от физических лиц главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) и привлекла предпринимателя к административной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как установила проверка, глава КФХ размещал на своем сайте объявления, предлагая гражданам инвестировать средства в хозяйство посредством заключения договоров инвестиционного займа. Объявления содержали подробное описание условий вложения денег, типовые договоры и банковские реквизиты для оплаты.

Однако, в соответствии с законодательством, крестьянско-фермерским хозяйствам запрещено публично привлекать инвестиции от физлиц через подобные сделки. Это право предоставлено исключительно специализированным лицензированным организациям.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По результатам проверки Елабужская городская прокуратура возбудила в отношении главы КФХ административное дело по ч. 2 ст. 14.56.1 КоАП РФ (незаконное привлечение инвестиций физлиц). Правонарушитель был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Примечательно, что это первый случай привлечения к административной ответственности за данное нарушение в Татарстане.

Рената Валеева