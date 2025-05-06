На рекультивацию иловых полей в Казани в 2025 году направят 1,54 млрд рублей

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В 2024 году на завершающий этап рекультивации иловых полей в Казани будет направлено 1,54 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Работы, стартовавшие в 2021 году, планируется завершить в декабре текущего года. В их реализации участвуют ГКУ ГИСУ РТ и подрядная организация «Ядран-Строй». Из общей суммы финансирования на этот год 221 млн рублей выделен из республиканского бюджета.

На сегодняшний день обработано более 8 млн кубических метров загрязненного осадка, что составляет 62% от общего объема. Выполнено 85% работ по противофильтрационной защите. Общий прогресс по проекту достиг 89%.

Всего на реализацию проекта по рекультивации иловых полей направлено более 8 млрд рублей. Этот масштабный проект позволит улучшить экологическую обстановку в городе и на прилегающих территориях.

Об «экологических» планах Татарстана — в материале «Реального времени».



Рената Валеева