На рекультивацию иловых полей в Казани в 2025 году направят 1,54 млрд рублей
В 2024 году на завершающий этап рекультивации иловых полей в Казани будет направлено 1,54 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.
Работы, стартовавшие в 2021 году, планируется завершить в декабре текущего года. В их реализации участвуют ГКУ ГИСУ РТ и подрядная организация «Ядран-Строй». Из общей суммы финансирования на этот год 221 млн рублей выделен из республиканского бюджета.
На сегодняшний день обработано более 8 млн кубических метров загрязненного осадка, что составляет 62% от общего объема. Выполнено 85% работ по противофильтрационной защите. Общий прогресс по проекту достиг 89%.
Всего на реализацию проекта по рекультивации иловых полей направлено более 8 млрд рублей. Этот масштабный проект позволит улучшить экологическую обстановку в городе и на прилегающих территориях.
Об «экологических» планах Татарстана — в материале «Реального времени».
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