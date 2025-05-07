В Казани запретили онлайн-продажу табачной продукции

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Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск Управления по защите прав граждан и запретил дистанционную продажу табачной продукции. Это решение стало результатом мониторинга интернет-пространства, в ходе которого был обнаружен сайт, предлагающий доставку табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Управление выявило сайт, на котором размещалась информация о возможности покупки табака онлайн. В соответствии с российским законодательством розничная торговля табачной продукцией должна осуществляться только в магазинах и павильонах, а дистанционная продажа запрещена.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы стремимся пресечь противоправные действия, которые могут угрожать здоровью граждан, — подчеркнули в Управлении.

Суд признал информацию на указанном сайте запрещенной к распространению в России. Решение суда по делу № 2а-7872/2024 вступило в законную силу, что означает, что сайт должен прекратить свою деятельность в этой области.

Напомним, Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.



Анастасия Фартыгина