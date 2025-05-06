В Казани после праздничного салюта 9 мая будет организована спецподача автобусов

Фото: Максим Платонов

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Казани после завершения праздничного салюта будет организована специальная подача автобусов для удобства жителей и гостей города. Об этом сообщили в мэрии города.

17 единиц общественного транспорта будут поданы к трем ключевым остановкам в 20.00, сразу после окончания салюта, чтобы обеспечить быструю и комфортную доставку граждан после праздничных мероприятий домой.

Автобусы будут отправляться по следующим направлениям:

от остановки «Цирк» (в сторону ул. Батурина): автобусы маршрутов №22 и 89;

от остановки «Энергетический университет» (в сторону ул. Декабристов): автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 22, 47, 60, 62, 89;

от остановки «Молодежный центр» (в сторону Кремлевской дамбы): автобусы маршрутов №10, 10а, 22, 30, 47, 74, 89.

Подробнее о шествии «Бессмертного полка», салюте и программе на 9 Мая — в материале «Реального времени».

Рената Валеева