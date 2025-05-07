Пожар на предприятии по производству брусчатки в Казани полностью ликвидирован

Фото: Олег Тихонов

Пожар, вспыхнувший накануне в 18.54 мск в хозяйственном корпусе предприятия по производству брусчатки, расположенном по адресу: Казань, ул. Тихорецкая, 2Б, корпус 7, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В 19.38 пожарным удалось локализовать открытое горение на общей площади 1105 квадратных метров, включающей здание ангарного типа размерами 50 на 20 метров и пристрой размерами 5 на 20 метров. В 21.34 была объявлена ликвидация открытого горения.

Окончательная ликвидация пожара была зафиксирована в 23.00.

Пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели Госпожнадзора. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Рената Валеева