Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для пострадавших от недобросовестных застройщиков
Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для приема обращений от граждан, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками при ИЖС. Об этом сообщили в пресс-службе.
По телефону 8 (843) 216-77-70 жители республики могут сообщить о фактах нарушения их прав. Горячая линия будет работать в течение мая и июня текущего года, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
2 апреля прокуратура Татарстана открыла горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве и жилищных прав детей-сирот.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.