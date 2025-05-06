Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для пострадавших от недобросовестных застройщиков

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для приема обращений от граждан, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками при ИЖС. Об этом сообщили в пресс-службе.

По телефону 8 (843) 216-77-70 жители республики могут сообщить о фактах нарушения их прав. Горячая линия будет работать в течение мая и июня текущего года, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

2 апреля прокуратура Татарстана открыла горячую линию по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве и жилищных прав детей-сирот.

Рената Валеева