Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу

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Решение о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу. Об этом говорится в картотеке Савеловского суда Москвы.

Никто из сторон не стал обжаловать решение Савеловского суда от 10 февраля. Позднее суд вынес решение о разделе имущества.

Согласно сообщению объединенной компании Wildberries и Russ, Татьяна Ким стала владельцем 100% компании, получив 1% доли в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Владиславу Бакальчуку. В свою очередь, Владислав Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства на своих персональных счетах.

Кроме того, он должен выплатить бывшей супруге 217 млн рублей.

Информации об обжаловании второго решения в картотеке нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.

Компания Wildberries обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к «ВБ Девелопмент». Она требует взыскать с ответчика 42 млрд рублей. В эту сумму входят неосновательное обогащение, убытки и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Рената Валеева