Кадыров пояснил свои слова об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что многие неверно истолковали его недавние высказывания об отставке.

— Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что является «пехотинцем» и «командным человеком», готовым выполнять любой приказ. «Есть приказ — я выполняю», — заявил Кадыров.

Рената Валеева