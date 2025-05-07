Трамп переименует Персидский залив в Арабский во время визита в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп собирается объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. Это заявление ожидается во время его визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на неназванные источники.
Трамп прибудет в Эр-Рияд 13 мая, а на следующий день, 14 мая, может провести саммит с лидерами стран Персидского залива. Этот визит также включает поездки в Доху и Абу-Даби. Основные темы обсуждений будут касаться инвестиций, продаж оружия и сотрудничества в области искусственного интеллекта.
Стоит уточнить, что это не первый случай, когда Трамп инициирует переименование географических объектов. После вступления в должность он уже изменил название Мексиканского залива на Залив Америки. Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку в Мексиканскую Америку в ответ на заявление избранного президента США.
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