Трамп переименует Персидский залив в Арабский во время визита в Саудовскую Аравию

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Президент США Дональд Трамп собирается объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. Это заявление ожидается во время его визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на неназванные источники.

Трамп прибудет в Эр-Рияд 13 мая, а на следующий день, 14 мая, может провести саммит с лидерами стран Персидского залива. Этот визит также включает поездки в Доху и Абу-Даби. Основные темы обсуждений будут касаться инвестиций, продаж оружия и сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Стоит уточнить, что это не первый случай, когда Трамп инициирует переименование географических объектов. После вступления в должность он уже изменил название Мексиканского залива на Залив Америки. Позже президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку в Мексиканскую Америку в ответ на заявление избранного президента США.



Анастасия Фартыгина