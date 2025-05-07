В Казани задерживаются рейсы из-за временных ограничений
В аэропорту Казани наблюдаются задержки рейсов из-за введенных временных ограничений. Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила, что задержки затронули несколько маршрутов, включая рейсы из Красноярска, Улан-Удэ и Худжанда, а также рейс из Казани в Москву.
Кроме того, рейс из Томска в Казань был перенаправлен на запасной аэродром. По данным онлайн-табло, задержки также касаются рейсов в Волгоград, Ташкент, Москву, Стамбул и Астрахань.
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможных отменах или объединениях рейсов. В пресс-службе компании уточнили: «Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронирование на другие рейсы (при наличии мест) или полный возврат средств».
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