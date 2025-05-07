В Казани задерживаются рейсы из-за временных ограничений

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани наблюдаются задержки рейсов из-за введенных временных ограничений. Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила, что задержки затронули несколько маршрутов, включая рейсы из Красноярска, Улан-Удэ и Худжанда, а также рейс из Казани в Москву.

Кроме того, рейс из Томска в Казань был перенаправлен на запасной аэродром. По данным онлайн-табло, задержки также касаются рейсов в Волгоград, Ташкент, Москву, Стамбул и Астрахань.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможных отменах или объединениях рейсов. В пресс-службе компании уточнили: «Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронирование на другие рейсы (при наличии мест) или полный возврат средств».

Анастасия Фартыгина