Минфин: заявок на возвращение от иностранных компаний не поступало

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Министерство финансов России не получало заявок от иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС

— Ну каких-то заявок как таковых не получали, — заявил Силуанов, отвечая на вопрос о возможном возвращении иностранных компаний, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Министр отметил, что правительство заинтересовано в возвращении бизнеса, однако это не должно происходить в ущерб тем компаниям, которые пришли на место ушедших. По словам Силуанова, требования по возврату к иностранным компаниям на данный момент не сформированы.

Из 1 590 крупнейших иностранных компаний, работавших в России в 2021 году, свою деятельность продолжили 212 из них. Это лишь 13%. Сократили инвестиции — 328, или 21%, а 503, или 32%, приостановили деятельность, но сохранили возможность вернуться.

Полностью ушли с рынка 547 организаций.

Рената Валеева