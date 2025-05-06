Минфин: заявок на возвращение от иностранных компаний не поступало
Министерство финансов России не получало заявок от иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС
— Ну каких-то заявок как таковых не получали, — заявил Силуанов, отвечая на вопрос о возможном возвращении иностранных компаний, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине.
Министр отметил, что правительство заинтересовано в возвращении бизнеса, однако это не должно происходить в ущерб тем компаниям, которые пришли на место ушедших. По словам Силуанова, требования по возврату к иностранным компаниям на данный момент не сформированы.
Из 1 590 крупнейших иностранных компаний, работавших в России в 2021 году, свою деятельность продолжили 212 из них. Это лишь 13%. Сократили инвестиции — 328, или 21%, а 503, или 32%, приостановили деятельность, но сохранили возможность вернуться.
Полностью ушли с рынка 547 организаций.
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