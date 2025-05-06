Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования
Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки, сообщают немецкие СМИ. Он набрал 325 голосов парламентариев при 316 необходимых.
Ранее Мерц не смог получить абсолютное большинство голосов депутатов бундестага для избрания на пост канцлера Германии в первом туре голосования.
Случай с Мерцем — первый в истории ФРГ, когда после успешных выборов кандидат от победившей партии провалил голосование.
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