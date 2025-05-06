С начала мотосезона в Татарстане зафиксировано десять ДТП с мотоциклами
Уже десять аварий с участием мотоциклов произошло в Казани, по оперативным данным на 5 мая 2025 года, что привело к травмам различной степени тяжести у 11 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Официальное открытие мотосезона состоялось всего несколько дней назад, 2 мая.
Напомним, с 24 апреля по 25 мая на дорогах Татарстана и столицы республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».
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