С начала мотосезона в Татарстане зафиксировано десять ДТП с мотоциклами

Фото: Максим Платонов

Уже десять аварий с участием мотоциклов произошло в Казани, по оперативным данным на 5 мая 2025 года, что привело к травмам различной степени тяжести у 11 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Официальное открытие мотосезона состоялось всего несколько дней назад, 2 мая.



Напомним, с 24 апреля по 25 мая на дорогах Татарстана и столицы республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

Рената Валеева