Справится ли Карпин с ветеранами «Ростова» и Заболотный как «дзюбозаменитель»

Дайджест самых интересных новостей трансферного рынка РФПЛ

Пока футболисты российской Премьер-лиги отдыхают после первой части чемпионата, их клубы начинают активную работу на трансферном рынке. Спортивная редакция «Реального времени» возобновляет регулярный обзор всех состоявшихся и намечающихся переходов в командах РФПЛ.

Заболотный и ноунейм из Венесуэлы

Топовые команды России пока скромно молчат относительно приоритетов на трансферном рынке. Правда, это не касается «Зенита», который, по всей видимости, намеревается провести очередную шикарную кампанию по укреплению своего состава. В первый же день по окончании первой части чемпионата питерцы начали всерьез работать над переходом нападающего из «Тосно» Антона Заболотного. Вскоре трансфер был оформлен официально, став дебютным в это ТО.

Между тем питерский клуб озвучил оставшиеся позиции, на которые он будет искать новичков. Среди прочего был упомянут легкий форвард, что означает уплотнение и без того плотного ряда нападающих. При этом Заболотный вполне может ухватиться за свой шанс. Во многом это связано с футболом, в который предпочитает играть Манчини. Если Роберто не изменит своей модели игры с длинными забросами вперед, то Заболотный как раз и является отличным заменителем Дзюбы, которому может больше не найтись места в «Зените». Но если в Санкт-Петербурге все-таки раскошелятся на Федора Смолова из «Краснодара», то Заболотному грозит незавидная судьба Александра Бухарова, который лучшие годы своей карьеры провел на скамейке запасных «Зенита», утешаясь «космической» зарплатой после казанского этапа карьеры.

Вторым трансфером, состоявшимся на этой неделе, стал переход венесуэльского защитника Хуана Чансельора из эквадорского «Дельфина» в «Анжи». Перспектива вылета команды Вадима Скрипченко в ФНЛ, кажется, не останавливает ее владельцев. Однако сам выбор в пользу Чансельора несколько удивителен и странен. Несмотря на свои габариты (рост 198 см), защитник не слишком-то надежен. Новобранец махачкалинцев допускает много ошибок, как позиционных, так и технических. Например, в решающем матче года своей команды против «Эмелека» именно Чансельор стал виновником обоих пропущенных мячей.

Вплоть до последнего дня в прессе звучали фамилии претендентов на эту позицию, но кандидатуру Карпина мало кто воспринимал всерьез. Фото fc-rostov.ru

Купит ли кого-то «Ростов» с Карпиным

Вчера, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера «Ростова». Вплоть до последнего дня в прессе звучали фамилии претендентов на эту позицию, но кандидатуру Карпина мало кто воспринимал всерьез. Фаворитами считались Слуцкий и Рахимов, а также болгарский специалист Стойлов, известный своей работой в Казахстане. Ростовчане же решили пойти по самому простому и одновременно наиболее рисковому пути.

Рассматривать назначение Карпина следует в нескольких плоскостях, главная из которых — наличие в составе «Ростова» сразу пятерых бывших подопечных Валерия Георгиевича. Впрочем, несмотря на слова тренера о хорошей укомплектованности, трудно встретить наставника, не требующего укрепления команды. Отнести к такого рода укреплению можно последние слухи, запущенные различными сербскими изданиями. По их данным, «Ростов» заинтересован сразу в двух полузащитниках белградского «Партизана» — Евтовиче и Эвертоне. Но рассматривать эти имена на полном серьезе пока не стоит, ведь трансферы в командах, где только что сменился тренер, редко случаются так скоро.

Учитывая, что Карпин человек непростой, любопытной выглядит тема его будущих взаимоотношений с ветеранами «Ростова». Недавно уже проскакивала информация, что Калачев и Гацкан не сумели поладить с предыдущим тренером Леонидом Кучуком, так что еще неизвестно, как проявит себя в этом плане Валерий Георгиевич с его еще более горячим нравом. Одно уже можно сказать с уверенностью: вариант с возвращением в ростовскую аренду Артема Дзюбы теперь точно исключен.

К молодому россиянину всерьез присматриваются селекционеры «Спартака». Фото fcdynamo.ru



Роман Широков против Соу и Ташаева в «Динамо»

В «Динамо» мутит воду другой недавний «ставленник» из числа бывших футболистов. На неделе спортивный директор «бело-голубых» Роман Широков удивил общественность резкими высказываниями сразу о двух лидерах команды. Вначале стало известно, что функционеру не понравилась сумма подписного бонуса Ташаева, из-за чего уже почти оформленный контракт с полузащитником пришлось отложить. После этого он прошелся по Самбе Соу, отметив, что за такие деньги найдет игрока не хуже.

Безусловно, в данном случае руководству виднее — ему, в отличие от болельщиков, приходится учитывать не только игровые моменты, но и множество околофутбольных факторов. Однако потеря двух основополагающих игроков средней линии рискует превратить многострадальное «Динамо» в основного претендента на вылет в ФНЛ. И это особенно жаль в свете того, что у Дмитрия Хохлова только-только начало получаться показывать приемлемый для славного клуба результат.

А вот на самих Ташаева и Соу есть немалый спрос на внутреннем рынке. К молодому россиянину всерьез присматриваются селекционеры «Спартака», уже имеющие положительный опыт работы с Зобниным, совсем недавно пылившим в том же «Динамо». На Самба Соу, в свою очередь, претендует «Краснодар», который хочет подстраховаться покупкой полузащитника «бело-голубых» после не очень удачного отрезка сезона в исполнении Каборе.

КОМАНДЫ ПРИХОДЯТ УХОДЯТ «Локомотив»

з. Караваев («Спарта»)

«Зенит» н. Заболотный («Тосно»)

з. Анюков

з. Кришито («Наполи»)

«Спартак» з. Нойштедтер («Фенербахче»)

п. Твумаси («Астана»)

п. Ташаев («Динамо»)





«Краснодар» п. Самба Соу («Динамо»)

н. Дзюба («Зенит»)

н. Смолов («Вест Хэм»)



ЦСКА п. Отеро («Атлетико М»)

н. Эменике («Олимпиакос»)

н. Оланаре



«Уфа» н. Соболев («Томь»)





«Ахмат» гт. Галактионов





«Урал»

п. Егорычев («Носта»)

п. Бевеев («Носта»)

н. Ильин



«Арсенал»



п. Боурчану («Стяуа»)

«Ростов» гт. Карпин

п. Эвертон («Партизан»)

п. Евтович («Партизан»)





«Рубин»





з. Бурлак («Трабзонспор»)

п. М'Вила («Сент-Этьен»)

п. Лестьенн («Лас-Пальмас»)

«Динамо» п. Бадибанга («Шериф»)



п. Самба Соу («Краснодар»)

п. Ташаев («Спартак»)

«Амкар»





в. Нигматуллин

п. Идову

«Тосно»

н. Соболев («Томь»)



н. Заболотный («Зенит»)

н. Марков («Брага», «Краснодар»)

«Анжи»

з. Чансельор («Дельфин»)

п. Антон («Динамо Бх»)

п. Кацаев «СКА-Хабаровск»











* Состоявшиеся переходы выделены жирным шрифтом.