Всем сестрам по серьгам — но «водоплавающим» недодали
В Казани прошла церемония «Спортсмен года — 2017»
Традиционное награждение спортсменов года Татарстана прошло накануне в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма РТ. Как и в предыдущие годы, номинаций для награждаемых хватало — соответствующее звание получили не только спортсмены, но и тренеры, а также спортивные функционеры. Однако «по гамбургскому счету» большинство гостей интересовали лишь две из них: спортсмен и спортсменка года. Кто получил заветные награды и что при этом было сказано действующими лицами — в материале «Реального времени».
«Водоплавающим» достался утешительный приз
Перед началом мероприятия ваш корреспондент поинтересовался у депутата Государственной думы РФ, известного ватерполиста Ирека Зиннурова о цели подобных мероприятий и личных симпатиях собеседника при выборе спортсмена года.
— Когда это награждение стали регулярно проводить и оно стало популярным, парадоксально возник вопрос: зачем это нужно. Но давайте вспомним, 10—15 лет назад, когда ничего подобного не было, мы только вопрошали: почему не награждаем, не отмечаем успехи наших спортсменов, которые завоевывают первые места. Теперь мы видим, что подобные встречи нужны для популяризации спорта, чтобы люди знали своих героев. Уверен, после таких мероприятий количество желающих записать своих детей в спортшколы резко увеличивается.
— Кому бы вы отдали награду в этом году?
— Как «водоплавающий», я бы, наверное, отдал титул своему собрату по среде обитания — Александру Красных (смеется).
Бугульминский пловец действительно числился в фаворитах на получение почетного титула, и совершенно заслуженно. Буквально на днях он выиграл золото и серебро чемпионата Европы в Копенгагене. Кроме того, Красных имеет в своем активе золото, серебро и бронзу чемпионата мира. Однако главная награда вечера Александру не покорилась — представитель «водоплавающих» ограничился утешительным призом в номинации «Лидер года».
Впрочем, компания ему подобралась под стать — вторым победителем в номинации стал волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов. Вообще, в прошедшем году татарстанские спортсмены взяли не один пьедестал на соревнованиях международного уровня в индивидуальных видах. Особо отличились пловцы, велоспортсмены и фигуристы. И если бы не абсолютный успех волейбольного клуба «Зенит» в Лиге чемпионов и свежая победа в мировом клубном первенстве, о достижениях игровых видов спорта в Татарстане говорить было бы сложно. Не случайно именно команда Владимира Алекно получила накануне титул «Команда года».
Выбор спортсмена года удивил
Ну а главные награды вечера получили не менее достойные чемпионы. Хотя итоговый выбор организаторов чествования на фоне регалий вышеупомянутых атлетов несколько удивил — спортсменом года в Татарстане признали велогонщика Ильнура Закарина.
— В Татарстане уделяется большое внимание развитию массового и детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и подготовке спортивного резерва, — сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вручавший Ильнуру заветную статуэтку. — Мы позиционируем себя как одного из лидеров спортивной России. Благодаря крупным международным спортивным событиям Казань стала узнаваемой во всем мире, за что я хочу поблагодарить всех спортсменов, тренеров, ветеранов, руководителей федераций и всего татарстанского спорта. Особую благодарность хочется высказать нашим федеральным коллегам за то, что спорт становится одной из главных сфер в нашей жизни, проводником мира и благополучия.
Ильнур Закарин: «Горжусь тем, что представляю нашу республику на международной арене»
Уходящий год стал успешным для Ильнура Закарина. Он стал третьим на «Вуэльте Испании», вторым на «Абу-Даби Тур» и пятым на «Джиро д'Италия». Хотя, согласитесь, послужной список того же Красных или Михайлова в уходящем году выглядит более солидно.
— Поддержка республики колоссальная, — начал с главного свое общение с журналистами Закарин. — Когда на международных соревнованиях иду в лидерах, комментаторы сначала упоминают Россию, а затем Татарстан. Это очень приятно. Горжусь тем, что представляю нашу республику на международной арене. В детстве я даже не мечтал о такой награде, поэтому сегодня я горд и счастлив стать «Спортсменом года». Моя главная цель на следующий год — это «Тур де Франс»: в этом году мы собрали сильную команду и попробуем показать хороший результат.
Среди представительниц прекрасного пола главная награда досталась Евгении Тарасовой. Фигуристка в 2017-м в паре с Владимиром Морозовым взяла золотую медаль европейского первенства в Остраве и добавила к ней бронзу чемпионата мира в Хельсинки и серебро командного мундиаля в Токио. Интересно, что сама спортсменка на награждение не явилась; статуэтку забрала мама фигуристки.
Все номинации, а их было немало, организаторы поделили на шесть блоков: «Массовая физкультура и спорт», «Спортивные общественные организации», «Игровые и неолимпийские виды спорта», «Средства массовой информации», «Олимпийские надежды Татарстана» и «Специальные награды». С полным списком наград вы можете ознакомиться в конце материала.
Начался же вечер с речи министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова, который напомнил собравшимся, почему именно Татарстан считается лидером развития спорта в России.
— На протяжении последних лет Татарстан находится в авангарде развития спортивной отрасли в нашей стране. Мы — один из самых спортивных регионов России. Татарстан — один самых обеспеченных спортивной инфраструктурой регионов, причем количество наших объектов постоянно растет. Татарстан является одним из самых передовых регионов по количеству людей, занимающихся физической культурой и спортом — 42% от общего числа населения и почти 80% среди студентов. Более 370 татарстанских спортсменов входят в составы олимпийских сборных России по разным видам, за прошедший год наши ребята добились выдающихся результатов на таких международных соревнованиях, как чемпионат мира по водным видам спорта, Универсиада и многие другие, — сказал он.
«Татарстан завоевал серьезный авторитет на международной арене»
Хватало и других выступающих, ведь каждый «блок» награждал один из приглашенных гостей церемонии. Из гостей мероприятия выделим известного бойца ММА Федора Емельяненко, а также президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
— Татарстан за последние годы завоевал серьезный авторитет на международной арене, спортивную Казань знают практически во всем мире, — уверен Тарпищев. — Тот факт, что Татарстан сегодня непререкаем на международной арене — результат долгой работы большого количества людей, которые многие годы по крупицам создавали все то, что есть сегодня.
Тему спортивного авторитета Татарстана и ее столицы также развил депутат Госдумы РФ, экс-глава Минспорта РТ Марат Бариев.
— Еще несколько лет назад мало кто мог даже мечтать о том, что Казань станет городом, который с легкостью принимает такое большое количество крупных и значимых соревнований. Та целенаправленная политика в развитии спорта, которая проводится в республике, и привела к тому, что Казань стала не просто спортивной столицей страны, но и одним из самых узнаваемых городов на спортивной карте мира, — сказал он.
В целом вечер удался. Современная красочная церемония была «вкусно» разбавлена эстрадными и прочими номерами, среди которых особо запомнилось выступление артистов цирка «Дю Солей».
Справка
- «Лучший сельский район Республики Татарстан по постановке массовой физкультурно-оздоровительной работы» — Сабинский муниципальный район;
- «Лучший сельский район Республики Татарстан по постановке спортивной работы» — Алексеевский муниципальный район;
- «Лучший город Республики Татарстан по постановке массовой физкультурно-оздоровительной работы» — город Альметьевск;
- «Лучший город Республики Татарстан по постановке спортивной работы» — город Казань;
- «Лучший вуз Республики Татарстан по постановке массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» — Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
- «Лучшее физкультурно-спортивное общество Республики Татарстан» — Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РТ;
- «Лучшая федерация Республики Татарстан по техническим видам спорта» — Федерация автомобильного спорта РТ;
- «Топ-3 федераций Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» — Федерация борьбы на поясах РТ; Федерация самбо РТ; Федерация армрестлинга РТ;
- «Лучшая федерация Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» — Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан;
- «Лучшая федерация Республики Татарстан по игровым видам спорта» — Федерация волейбола РТ; Федерация хоккея РТ; Федерация футбола РТ.
- «Топ-10 федераций Республики Татарстан по олимпийским видам спорта» — Федерация настольного тенниса РТ, Федерация спортивной борьбы РТ, Федерация фехтования РТ, Федерация легкой атлетики РТ, Федерация дзюдо РТ, Федерация бадминтона РТ, Федерация художественной гимнастики РТ, Федерация прыжков в вожу РТ, Федерация синхронного плавания РТ, Федерация Тенниса РТ.
- «Лучшая федерация Республики Татарстан по олимпийским видам спорта» — Федерация стендовой и пулевой стрельбы РТ, Федерация плавания РТ, Федерация лыжных гонок и биатлона РТ.
- «За служение спорту» — Мифтахов Мансур Сабирович — ветеран спорта, первый директор Казанского училища олимпийского резерва, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации и Республики Татарстан; Чагин Владимир Геннадьевич, заслуженный мастер спорта России по автомобильному спорту, многократный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков. В настоящее время руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер», Посол чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.
- «Стабильность, мастерство, долголетие» — клуб хоккея на траве «Динамо-Казань», 15-кратный чемпион России;
- «На личном примере» — Минниханов Раис Нургалиевич, глава Сабинского муниципального района РТ; Зарипов Ильдус Фатихович, глава Тюлячинского муниципального района РТ; Хайруллин Айрат Ринатович, глава Альметьевского муниципального района РТ; Зиньков Андрей Николаевич, руководитель военно-патриотического клуба «Патриот», Благочинный Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, настоятель Храма Пресвятой троицы (с. Базарные Матаки);
- «Твори добро» — Мутигуллин Рифат Махмутович, индивидуальный предприниматель, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан, мастер спорта России по вольной борьбе;
- «Лучшее спортивно-патриотическое мероприятие» — спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев»;
- «Цифра года» — Региональная общественная организация «Готов к труду и обороне» Республики Татарстан (в Татарстане зарегистрировано 530 336 человек, выполнили нормы в 2017 году — 24 505 человек).
- «Лучший тренер по организации работы по месту жительства» — Шигабетдинов Руслан Камилевич, тренер по дзюдо клуба «Авангард» Советского района г. Казани МБУ «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток»;
- «Лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» (среди женщин) — Ахмедова Замира, мастер спорта России международного класса по борьбе на поясах, чемпион мира и России 2017 года;
- «Лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» (среди мужчин) — Макаров Артур, мастер спорта России международного класса по армспорту, чемпион мира, Европы и России 2017 года;
- «Лучший спортсмен Республики Татарстан с ограниченными возможностями здоровья» (среди женщин) — Гатауллина Елдыз, мастер спорта России по шашкам, двукратный чемпион мира и чемпион Европы по русским шашкам среди инвалидов по зрению 2017 года
- «Лучший спортсмен Республики Татарстан с ограниченными возможностями здоровья» (среди мужчин) — Пакин Иван, заслуженный мастер спорта России, чемпион и серебряный призер Сурдлимпийских игр 2017 года;
- «Лучшая команда Республики Татарстан по игровым видам спорта» — волейбольный клуб «Зенит-Казань», чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, победитель Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира 2017 года.
- «Лучший спортивный журналист Республики Татарстан» — Алиев Эмиль Эльчинович, спортивный обозреватель информационно-новостного портала KazanFirst;
- «Лучшая спортивная школа Республики Татарстан» — специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийский» (Набережные Челны);
- «Лучший детский тренер Республики Татарстан» — Хяккинен Лариса Павловна, тренер-преподаватель по плаванию СДЮСШОР «Олимпийский» (Набережные Челны), заслуженный тренер Республики Татарстан;
- «Прорыв года» (среди девушек) — Шадрина Дарья, мастер спорта России по настольному теннису, победитель первенства Европы до 21 года в командных соревнованиях 2017 года;
- «Прорыв года» (среди юношей) — Куимов Егор, мастер спорта России международного класса по плаванию, победитель и двукратный призер первенства Европы, трехкратный призер первенства мира 2017 года;
- «Лидер года» — Красных Александр, Михайлов Максим;
- «Лучший тренер Республики Татарстан» (среди женщин) — Демина Светлана Александровна, старший тренер-преподаватель в упражнении «скит» РСДЮСШОР по стендовой и пулевой стрельбе, Заслуженный мастер спорта России, личный тренер Рабая Екатерины (мастер спорта России международного класса по стендовой стрельбе, серебряный призер чемпионата Европы в личном первенстве и чемпион в командном первенстве 2017 года);
- «Лучший тренер Республики Татарстан» (среди мужчин) — Нуруллин Гумяр Закарович, главный тренер Республики Татарстан по велоспорту, Заслуженный тренер России, личный тренер Закарина Ильнура (мастер спорта России международного класса по велоспорту, призер этапа и бронзовый призер общего зачета супермногодневки «Вуэльта Испании», призер трех этапов супермногодневки «Джиро д'Италия», чемпион России 2017 года).
- «Лучший спортсмен Республики Татарстан» (среди женщин) — Тарасова Евгения, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию на коньках, бронзовый призер чемпионата мира в парном катании, серебряный призер командного чемпионата мира, чемпион Европы, победитель этапов Гран-при, серебряный призер чемпионата России 2017 года;
- «Лучший спортсмен Республики Татарстан» (среди мужчин) — Закарин Ильнур, мастер спорта России международного класса по велоспорту, призер этапа и бронзовый призер общего зачета супермногодневки «Вуэльта Испании», призер трех этапов супермногодневки «Джиро д'Италия», чемпион России 2017 года.
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