Всем сестрам по серьгам — но «водоплавающим» недодали

В Казани прошла церемония «Спортсмен года — 2017»

Традиционное награждение спортсменов года Татарстана прошло накануне в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма РТ. Как и в предыдущие годы, номинаций для награждаемых хватало — соответствующее звание получили не только спортсмены, но и тренеры, а также спортивные функционеры. Однако «по гамбургскому счету» большинство гостей интересовали лишь две из них: спортсмен и спортсменка года. Кто получил заветные награды и что при этом было сказано действующими лицами — в материале «Реального времени».

«Водоплавающим» достался утешительный приз

Перед началом мероприятия ваш корреспондент поинтересовался у депутата Государственной думы РФ, известного ватерполиста Ирека Зиннурова о цели подобных мероприятий и личных симпатиях собеседника при выборе спортсмена года.

— Когда это награждение стали регулярно проводить и оно стало популярным, парадоксально возник вопрос: зачем это нужно. Но давайте вспомним, 10—15 лет назад, когда ничего подобного не было, мы только вопрошали: почему не награждаем, не отмечаем успехи наших спортсменов, которые завоевывают первые места. Теперь мы видим, что подобные встречи нужны для популяризации спорта, чтобы люди знали своих героев. Уверен, после таких мероприятий количество желающих записать своих детей в спортшколы резко увеличивается.

— Кому бы вы отдали награду в этом году?

— Как «водоплавающий», я бы, наверное, отдал титул своему собрату по среде обитания — Александру Красных (смеется).

Ирек Зиннуров спортсменом года считает Александра Красных. Фото mdms.tatarstan.ru



Бугульминский пловец действительно числился в фаворитах на получение почетного титула, и совершенно заслуженно. Буквально на днях он выиграл золото и серебро чемпионата Европы в Копенгагене. Кроме того, Красных имеет в своем активе золото, серебро и бронзу чемпионата мира. Однако главная награда вечера Александру не покорилась — представитель «водоплавающих» ограничился утешительным призом в номинации «Лидер года».



Впрочем, компания ему подобралась под стать — вторым победителем в номинации стал волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов. Вообще, в прошедшем году татарстанские спортсмены взяли не один пьедестал на соревнованиях международного уровня в индивидуальных видах. Особо отличились пловцы, велоспортсмены и фигуристы. И если бы не абсолютный успех волейбольного клуба «Зенит» в Лиге чемпионов и свежая победа в мировом клубном первенстве, о достижениях игровых видов спорта в Татарстане говорить было бы сложно. Не случайно именно команда Владимира Алекно получила накануне титул «Команда года».

Выбор спортсмена года удивил

Ну а главные награды вечера получили не менее достойные чемпионы. Хотя итоговый выбор организаторов чествования на фоне регалий вышеупомянутых атлетов несколько удивил — спортсменом года в Татарстане признали велогонщика Ильнура Закарина.

— В Татарстане уделяется большое внимание развитию массового и детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и подготовке спортивного резерва, — сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вручавший Ильнуру заветную статуэтку. — Мы позиционируем себя как одного из лидеров спортивной России. Благодаря крупным международным спортивным событиям Казань стала узнаваемой во всем мире, за что я хочу поблагодарить всех спортсменов, тренеров, ветеранов, руководителей федераций и всего татарстанского спорта. Особую благодарность хочется высказать нашим федеральным коллегам за то, что спорт становится одной из главных сфер в нашей жизни, проводником мира и благополучия.

Ильнур Закарин: «Горжусь тем, что представляю нашу республику на международной арене»

Уходящий год стал успешным для Ильнура Закарина. Он стал третьим на «Вуэльте Испании», вторым на «Абу-Даби Тур» и пятым на «Джиро д'Италия». Хотя, согласитесь, послужной список того же Красных или Михайлова в уходящем году выглядит более солидно.

— Поддержка республики колоссальная, — начал с главного свое общение с журналистами Закарин. — Когда на международных соревнованиях иду в лидерах, комментаторы сначала упоминают Россию, а затем Татарстан. Это очень приятно. Горжусь тем, что представляю нашу республику на международной арене. В детстве я даже не мечтал о такой награде, поэтому сегодня я горд и счастлив стать «Спортсменом года». Моя главная цель на следующий год — это «Тур де Франс»: в этом году мы собрали сильную команду и попробуем показать хороший результат.

Среди представительниц прекрасного пола главная награда досталась Евгении Тарасовой. Фигуристка в 2017-м в паре с Владимиром Морозовым взяла золотую медаль европейского первенства в Остраве и добавила к ней бронзу чемпионата мира в Хельсинки и серебро командного мундиаля в Токио. Интересно, что сама спортсменка на награждение не явилась; статуэтку забрала мама фигуристки.

Все номинации, а их было немало, организаторы поделили на шесть блоков: «Массовая физкультура и спорт», «Спортивные общественные организации», «Игровые и неолимпийские виды спорта», «Средства массовой информации», «Олимпийские надежды Татарстана» и «Специальные награды». С полным списком наград вы можете ознакомиться в конце материала.

Начался же вечер с речи министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова, который напомнил собравшимся, почему именно Татарстан считается лидером развития спорта в России.

— На протяжении последних лет Татарстан находится в авангарде развития спортивной отрасли в нашей стране. Мы — один из самых спортивных регионов России. Татарстан — один самых обеспеченных спортивной инфраструктурой регионов, причем количество наших объектов постоянно растет. Татарстан является одним из самых передовых регионов по количеству людей, занимающихся физической культурой и спортом — 42% от общего числа населения и почти 80% среди студентов. Более 370 татарстанских спортсменов входят в составы олимпийских сборных России по разным видам, за прошедший год наши ребята добились выдающихся результатов на таких международных соревнованиях, как чемпионат мира по водным видам спорта, Универсиада и многие другие, — сказал он.

«Татарстан завоевал серьезный авторитет на международной арене»

Хватало и других выступающих, ведь каждый «блок» награждал один из приглашенных гостей церемонии. Из гостей мероприятия выделим известного бойца ММА Федора Емельяненко, а также президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

— Татарстан за последние годы завоевал серьезный авторитет на международной арене, спортивную Казань знают практически во всем мире, — уверен Тарпищев. — Тот факт, что Татарстан сегодня непререкаем на международной арене — результат долгой работы большого количества людей, которые многие годы по крупицам создавали все то, что есть сегодня.

Тему спортивного авторитета Татарстана и ее столицы также развил депутат Госдумы РФ, экс-глава Минспорта РТ Марат Бариев.

— Еще несколько лет назад мало кто мог даже мечтать о том, что Казань станет городом, который с легкостью принимает такое большое количество крупных и значимых соревнований. Та целенаправленная политика в развитии спорта, которая проводится в республике, и привела к тому, что Казань стала не просто спортивной столицей страны, но и одним из самых узнаваемых городов на спортивной карте мира, — сказал он.

В целом вечер удался. Современная красочная церемония была «вкусно» разбавлена эстрадными и прочими номерами, среди которых особо запомнилось выступление артистов цирка «Дю Солей».

Артур Халилуллов, видео Камиля Исмаилова