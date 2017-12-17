Казанское «Динамо» на качелях: от разгрома «Строителя» до фиаско в «динамовском дерби»

После разгрома команды Фирсова в Казани в субботнем «бело-голубом» дерби беспроигрышная серия татарстанской команды прервалась

После победы над «Строителем» из Сыктывкара «динамовцы» набрали 7 очков и вышли на 10-е место в таблице чемпионата Суперлиги, обойдя «Старт» и «Зоркий», шансы которых перед началом сезона. учитывая известные трудности подопечных Фирсова с подготовкой к первенству, котировались как минимум не ниже, чем у казанцев. Продолжить серию «в очках» в четвертом подряд матче на «Ракете» представлялось задачей очень сложной, ведь в соперниках у «Динамо» значились московские одноклубники, успешно омолодившие состав и имеющие в активе поставленную игру, устойчивое положение в середине таблицы, победы над «Водником» и «Байкал-Энергией» и равную игру с чемпионом страны на «Арене-Ерофей». После разгрома команды Фирсова в Казани в субботнем «бело-голубом» дерби беспроигрышная серия татарстанской команды прервалась, хотя шансы у хозяев на положительный результат были — считает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

«Трудно хорошо играть после долгой поездки на автобусе»

Но сначала несколько слов о первой крупной победе казанского «Динамо» в сезоне, которая состоялась вечером 13 декабря в матче со «Строителем». У команды, представляющей Республику Коми, неплохой состав, включающий такие известные имена, как вратарь Максим Шакиров, защитник Максим Немцев, полузащитник Антон Оппенлендер, нападающий Михаил Селедков. Не последнюю роль играют в коллективе и экс-хоккеисты казанского «Динамо» голкипер Денис Гутаренко и хавбек Максим Зубарев. Возглавляет же северян один из лучших защитников в истории хоккея с мячом, человек, переставший играть, когда ему было далеко за 40, — Павел Франц. Он — живая легенда бенди, за его плечами шесть титулов чемпиона мира, девять — чемпиона России, пять — обладателя Кубка мира. В 2010 году Павел Яковлевич завоевал российское золото и победил на Кубке мира в составе «звездного» казанского «Динамо». руководимого Владимиром Янко, который, кстати, с 1982 по 1987 год тренировал «Строитель» и вывел клуб в Высшую лигу чемпионата СССР, аналог нынешней российской Суперлиги.

Несмотря на крупную победу (6:1), поединок для команды Фирсова сложился непросто. В нем было много вязкой борьбы, столкновений, потерь, нервов. Быстрые голы Веселова и Слаутина (с углового) к середине первого тайма дали хозяевам небольшую фору, но на 37-й минуте Максим Немцев один мяч отквитал и минимальный перевес «динамовцев» держался до истечения часа игрового времени. Только несколько ошибок гостей, которыми воспользовались казанцы, окончательно склонили чашу весов в пользу хозяев, и с 60-й минуты они забили подряд 4 мяча, автором двух из которых стал молодой Алексей Воробьев.

Несмотря на крупную победу (6:1), поединок со «Строителем» для команды Фирсова сложился непросто



На тяжелый лед, затруднявший быструю игру, сетовал после матча Франц. Фирсов, назвав «Динамо» и «Строитель» «равными командами», отметил значение двух быстрых голов своих подопечных и, в оправдание проигрыша соперника, подчеркнул, что после долгого переезда на автобусе (а именно на нем приехали представители Коми в Казань) «трудно показать хорошую игру». Наставник казанцев знает, о чем говорит — его команде нередко приходится передвигаться по автомобильным трассам.

Закон игры неумолим: не забиваешь ты — получаешь сам

В день игры против московского «Динамо» поднялся сильный ветер, подморозило, и лед на стадионе «Ракета» замело. В матче с быстрыми и техничными подопечными Эдуарда Трифонова такая погода могла стать союзником хозяев, тем более что первый тайм они вышли играть по ветру. С 15-ю очками после девяти игр 15-кратный чемпион СССР и 7-кратный чемпион России московское «Динамо» занимает место в середине турнирной таблице и считается специалистами первой командой из тех, что способны бросить вызов «СКА-Нефтянику», «Енисею» и другим грандам.



Наряду с игроками, которые не сегодня-завтра составят основу обновленной сборной России, «золотой фонд» «Динамо» составляют заслуженные ветераны, не утратившие ни класса, ни мотивации. Оборону цементирует 46-летний(!) Андрей Золотарев, четырехкратный чемпион России и лучший защитник ЧМ-2012. В партнерах по оборонительной линии у него 34-летний пятикратный чемпион мира Павел Булатов и обладатель Кубка мира Иван Щеглов, игру средней линии определяют пятикратный чемпион мира 39-летний капитан команды Сергей Шабуров, с 2010 по 2014 год защищавший цвета «Динамо-Казани», и 34-летний чемпион мира-2007 и трехкратный чемпион России Дмитрий Стариков. Сегодня «Динамо» как никогда близко к возрождению победных традиций.

Погода в первом тайме действительно стала союзником подопечных Фирсова. Выдержав начальный штурм, хозяева перевели игру к воротам Рейна, подали несколько угловых и создали ряд опасных моментов. Мяч часто застревал в сугробчиках, игра тормозилась, и Обухов с партнерами использовали это обстоятельство для нахождения интересных вариантов комбинаций вблизи ворот соперника. Увы, реализация моментов, старая болезнь команды Фирсова, была у хозяев никудышной, и на перерыв они ушли при счете 0:1 (автором гола на 33-й минуте у гостей стал Филиппов).

Поражение от более классной команды закономерно, но подопечным Фирсова впору сетовать на самих себя. Фото vk.com/bandy_in_kazan



Ко второму тайму поле расчистили, снежные заносы исчезли, и москвичи стали налаживать свою фирменную быструю комбинационную игру. На 53-й минуте Темников в эффектном прыжке перевел за лицевую линию мяч после удара Пожилова с правого фланга, но против розыгрыша углового, завершенного Щегловым, казанский голкипер оказался бессилен – 0:2.

Эмоции на поле стали накаляться, и Обухов с Булатовым получили штрафы за неспортивное поведение. Судьба встречи стала окончательно ясна на 73-й минуте, когда Стариков с передачи Шабурова заставил Темникова в третий раз вынуть мяч из сетки ворот. А на 89-й минуте деморализованные казанцы пропустили и четвертый гол в свои ворота.

Поражение от более классной команды закономерно, но подопечным Фирсова впору сетовать на самих себя за небрежное отношение к голевым моментам и просто безобразный розыгрыш угловых, соотношение которых к перерыву было 6:0 (!) в пользу хозяев.

Эдуард Трифонов: «Если зацепим очки в Красноярске и Кемерове, будет видно, что растем как команда»



— Погодные условия были тяжелыми для всех, — отметил Эдуард Трифонов после игры. — Первый тайм мы играли против ветра, вытерпели, хозяева подали много угловых, создали моменты, и нам в определенной мере повезло, что на перерыв мы ушли, ведя в счете. Во втором тайме стало полегче — хозяевам надо было отыгрываться, бежать вперед против ветра, и мы старались ловить их на контратаках. Какие-то моменты получились, что-то нет. Но мы игру доиграли. Результатом довольны, ребятам большое спасибо за самоотверженность. В первую очередь хочу поблагодарить наших ветеранов. Неправильно выразился — не ветеранов, а опытных игроков, которые внесли вклад в эту победу.

— У вас очень перспективная команда, пережившая процесс омоложения, сплав молодых и опытных игроков. Готовы уже бросить вызов лидерам нашего хоккея? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Не надо торопиться (улыбается), надо все делать постепенно, набираться опыта. Это хорошо, что мы сейчас и очки берем, и ребят наигрываем. Молодые наши играют много, но пока наибольший вклад вносят более опытные игроки. Молодежь играет и помогает здорово, но они не всегда стабильны. Надо идти от игры к игре, от победы к победе. Через два дня надо ехать в Киров и обязательно выигрывать. Перед новым годом тяжелейший выезд в Красноярск и Кемерово. Вот если там сможем зацепить очки, то будет видно, что мы растем как команда.

Все настроены были играть хорошо и старались как могли. Но если в первом тайме какие-то моменты еще создавались и мы могли забить, но не хватило исполнительского мастерства, то во втором мы только оборонялись



Сергей Фирсов: «Мы так подавали угловые, что вместо угрозы чужим воротам получали контратаки и обрезы»



— Я не скажу, что мы сегодня не хотели добиться положительного результата. Все настроены были играть хорошо и старались как могли. Но если в первом тайме какие-то моменты еще создавались и мы могли забить, но не хватило исполнительского мастерства, то во втором мы только оборонялись. Очень нехорошим фактором стало то, что множество угловых мы подавали или очень слабо, или неточно. С подачей сегодня была такая беда, что вместо угрозы чужим воротам мы получали контратаки и обрезы. «Динамо» с победой, они использовали те шансы, которые мы предоставили, — сказал наставник казанцев Сергей Фирсов.



Денис Слаутин: «В домашней серии можно было набрать больше очков»



Полузащитник «Динамо-Казань» Денис Слаутин после матча также пообщался с автором этих строк.



— Какой тут комментарий — забивать надо. Вон сколько угловых не реализовали.

— Погода помогала или мешала?

— В первом тайме моменты были, надо было просто использовать их. Два стопроцентных момента.

— То, что до перерыва пропустили, повлияло на вашу игру? Расстроились?

— Да. Пропустили ненужный гол. А во втором тайме играли против ветра и снег кончился, было уже намного тяжелее.

— В четырех домашних матчах вы набрали 7 очков. Это в целом положительный результат?

— Можно было набрать больше, например, выиграть у «Зоркого». Надеемся, еще наберем очки в дальнейшем.