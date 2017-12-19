«У Салавата — «eлки»!»: cколько стоит песня «башкирского Бибера» и Ришата Тухватуллина

Фото: Максим Платонов

В отличие от большинства жителей Татарстана, собирающихся в праздники отдыхать, у певцов начинаются «елки», суровые недели выступлений на новогодних корпоративах, которые, как известно, могут кормить артистов целые месяцы после. Аналитическая служба «Реального времени» изучила расценки участников татарской эстрады.

Куда пропала Резеда Ганиуллина, самая недорогая певица РТ, сплясавшая у мечети?

Газета «Реальное время» третий год подряд оценивает стоимость предновогодних выступлений известных татарских певцов. В этом году аналитическая служба «Реального времени» опросила 42 звезды и звездочки татарской эстрады. Средний гонорар за год вырос с 63,5 до 71,7 тыс. рублей.

Еще не так давно минимальная стоимость участия татарского исполнителя в частном предновогоднем мероприятии составляла 7 тыс. рублей — за такую цену на корпоративе была готова выступить скандально известная Резеда Ганиуллина, прославившаяся в прошлом году восточными танцами на фоне Белой мечети (напомним, против ее клипа выступил имам Закабанной мечети Сейджагфар хазрат Лутфулли, но следком не нашел в ее песне и танцах признаков неуважения к обществу и оскорбления чувств верующих). Впрочем, это заявленный гонорар 2016 года. С тех пор о ней ничего не слышно. Таким образом, самыми недорогими артистами можно считать Нурзадэ и Ильшата Валеевых, которые за исполнение 5—8 песен потребуют 10 тыс. рублей.



Цены на выступления артистов татарской эстрады на новогодних корпоративах

№ Фамилия, имя Гонорар 2015, рублей Гонорар 2016, рублей Гонорар 2017, рублей Количество песен 1 Салават Фатхетдинов н/д 200000-1000000 по договоренности по договоренности 2 Айрат Сафин 45000 40000-45000 60000-70000 40 минут 3 Ильназ Минвалеев 70000 100000 40000-50000 с ведением (певец, баян, ведущие с вокалом, аппаратура, танцор) 4 Радик Юлъякшин (Элвин Грей) 150000-200000 150000-200000 программа 1 час 5 Хания Фархи 150000 130000 ансамбль, больше 10 песен, выступает с командой танцоров и молодых певцов 6 Фирдус Тямаев 80000 100000 100000-150000 (с группой) весь вечер 7 Ришат Тухватуллин 100000 200000 100000 — 150000 (с музыкантами) 10 песен 8 Айдар Галимов 200000 150000-200000 200000 2-3 выхода, весь вечер будет 9 Зайнап Фархетдинова и Зуфар Билалов 50000 80000 150000 весь вечер

Салават: иск о банкротстве на 13 миллионов и «баттлы» с Элвином Греем

Самым дорогим певцом остается Салават Фатхетдинов — единственный, верхняя планка гонорара которого достигает 1 млн рублей. Нижняя планка при этом тоже одна их самых высоких — 200—250 тыс. рублей. Как рассказал певец «Реальному времени», бывает по-разному, все зависит от того, кто и как приглашает: «Бывает и 500 тысяч, и 1 млн рублей. Кто-то готов отдать любые деньги, лишь бы я приехал. За 300 тысяч рублей я приеду со всем коллективом театром песни «Салават», если 250 тысяч, то буду с одним-двумя артистами. По времени выступления у меня таких ограничений нет, могу и 2—3 часа, и 5—8 часов работать, сколько захочет хозяин компании, можно договориться». За 700 тыс. рублей он уже даст «полноценный концерт». Но выступать на подобных мероприятиях желанием особо не горит и соглашается, лишь чтобы «театр не простаивал».

Салават занимает ведущие позиции и в топ-5 татарских звезд по размеру гонорара в обычные дни: стоимость его концерта — 700 тыс. рублей. Но, с другой стороны, считается, что с артистом договориться достаточно сложно: певец сам решает, на каком мероприятии он выступит, а от какого откажется. Впрочем, деньги Салавату не помешают: в начале этого года «Банк Казани» подал иск в Арбитражный суд РТ с требованием признать певца банкротом, сумма исковых требований составила 13,4 млн рублей. Рассмотрение иска почти сразу же сменилось переговорами для разрешения вопросов. Причина атаки банка — не в кошельке самого Салавата, а в его поручительстве по кредиту Загира Исрафилова, с которого еще в 2015 году «Банк Казани» требовал взыскать с 14,4 млн рублей. Сам 2017 год певец №1 татарской эстрады провел в столкновениях со сверхновой татарской звездой Радиком Юльякшиным, выступающим под сценическим именем Элвин Грей (и Салават, и Элвин — уроженцы Башкортостана), прозванным в СМИ «башкирским Бибером». Салават отзывается о таланте и особенно голосе Радика скептически и считает, что «Элвин Грей» всего лишь проект, от самого парня ничего не зависит. Юльякшин же полагает, что налицо «конфликт поколений».

Салават желанием выступать не корпоративах особо не горит и выступает, лишь чтобы «театр не простаивал». Фото Максима Платонова



«Башкирский Бибер»: аншлаг на стадионе «Уфа Арена» и музыкальная битва с Салаватом

К слову, Элвин Грей занял в нашем новогоднем рейтинге третье место: гонорар за его декабрьское выступление вплотную приблизился к салаватовскому — 150—200 тыс. рублей (при этом, в отличие от Салавата, выступление Радик ограничивает одним часом!). 2017 год для «башкирского Бибера» был горячим. Помимо обмена колкостями с Салаватом, Элвин Грей месяц за месяцем собирал стадионы: 7 декабря он собрал аншлаг на крупнейшей площадке в Уфе — 8-тысячном стадионе «Уфа Арена», став, как сообщают башкирские СМИ, первым из звезд национальной эстрады, кто собрал в одиночку столь большую площадку (ранее на стадионе проводились только ледовые шоу, сольные концерты здесь были у Аллы Пугачевой, Стаса Михайлова, групп «Scorpions» и «ДДТ»). 25 ноября Юльякшин собрал в Казани полный Дворец спорта (более 6 тыс. слушателей). На этой неделе Элвин Грей отработал в жюри Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!», который завершился в Сочи. В сентябре 28-летний певец стал заслуженным артистом Башкирии — на три года раньше, чем в свое время Салават.

Ну и, наконец, 16 декабря состоялось знаковое для татарского шоу-бизнеса событие: музыкальная битва «поколений», когда на одну сцену вышли Салават Фатхетдинов и Радик Юльякшин, таким образом, видимо, публично «закопав топор войны». Впрочем, многие изначально подозревали обоих певцов во взаимном пиаре, а саму ссору — элементом рекламной кампании. 17 ноября Салават и Элвин Грей фактически уже встретились — в видеоанонсе «баттла», выложенном самим Радиком на своей соцстранице. В кадре сидящий в кресле Салават говорит подходящему к микрофону Радику: «Ты молод, энергичен, собираешь стадионы, но я тебе сейчас покажу кое-что», и ставит пластинку со своей песней, в ответ на это «башкирский Бибер» заявляет, что делает все по зову сердца.

Элвин Грей занял в нашем новогоднем рейтинге третье место



Айдар Галимов: 50-летний юбилей, поздравления от Матвиенко и программа на 1 миллион рублей

Второе место по размеру новогоднего гонорара занимает Айдар Галимов — тоже житель Уфы, выпускник музыкального факультета Казанского педагогического университета, народный артист Татарстана и Башкортостана. За весь вечер (но с двумя-тремя выходами) он возьмет 200 тыс. рублей. В 2017 году Галимову исполнилось 50 лет, на праздновании юбилея в ГКЗ «Башкортостан» его поздравляли глава Башкортостана Рустэм Хамитов, сенатор Валентина Матвиенко, Владимир Шаманов, певица Алсу, из Татарстана поздравить коллегу приезжал Салават.

Свой золотой юбилей Галимов праздновал весь год, катаясь по городам и весям с юбилейной программой «Хыял» («Мечта»): новые номера, костюмы, компьютерная графика обошлись певцу в 1 млн рублей (так что и ему новогодние гонорары не помешают). В авгуcте Галимов выступил на Сабантуе, который впервые прошел в Испании. В сентябре в своем родном башкирском селе он провел футбольный турнир среди юношей, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В 2017 году Галимову исполнилось 50 лет. Фото aidar.ru



Ришат Тухватуллин: резко похудевший гонорар, скандал вокруг «Татар жыры» и «топ-10» «Яндекс.Музыки»

А вот прошлогодний обладатель второго места Ришат Тухватуллин, тоже поздравивший на уфимской сцене Айдара Галимова, снизил гонорар — с 200 тыс. рублей до 100—150 тыс. рублей: за такую сумму со своими музыкантами он готов спеть 10 песен. Фактически уроженец той же Уфы, выпускник Уфимской государственной академии искусств имени Исмагилова, опустившись на пятое место, вернул свои гонорарные запросы к уровню 2015 года (тогда он брал по 100 тыс. рублей за вечер). Обладатель титула «самого красивого мужчины-татарина в мире» (занял пятое место в интернет-голосовании) в этом году он вошел в топ-10 исполнителей из Башкирии по версии «Яндекс.Музыки», заняв девятое место. Для сравнения, первое место заняла Земфира, второе — «ДДТ», пятое — Андрей Губин, седьмое — Элвин Грей, восьмое — Юрий Шатунов. Четырежды лауреат престижной национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — Милли премии. В этом году впервые Тухватуллин выступил на фестивале «Татар жыры» (он прошел 16 декабря в «Пирамиде»), куда организаторы его звали все последние годы — заявление о его участии тут же вызвало скандал: директор «Барс-медиа» Марат Гараев, объясняя причины неучастия Ришата Тухватуллина в предыдущих фестивалях, заявил, что общался с генеральным продюсером певца Рифатом Фаттаховым, с которым они «не смогли найти общий язык». Узнав об этом, Рифат Фаттахов обвинил «Барс-медиа» в нарушении профессиональной этики, напомнив, что не работает с Тухватуллиным уже с 2014 года («Почему же он с тех пор не участвовал в фестивале?»), а фестиваль «Татар жыры», по его мнению, использует готовых звезд и не способен их находить и выводить на большую сцену.

Ришат Тухватуллин в этом году вошел в топ-10 исполнителей из Башкирии по версии «Яндекс.Музыки»



Гонорар королевы татарской музыки в дуэте с мужем вырос почти в два раза

На четвертое место вырвался дуэт Зайнап Фархетдиновой и Зуфара Билалова, которые подняли свой гонорар с 80 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, обещав за эти деньги выступать весь вечер. Зайнап Фархетдинова отпраздновала в этом году юбилей (во Дворце спорта Казани был аншлаг), на котором Рустам Минниханов подарил ей автомобиль. В следующем году пара отпразднует 30-летие совместной жизни. Зайнап в народе называют «королевой татарской песни»

Отметим, что в этом году татарская эстрада понесла невосполнимые потери — из жизни ушил сразу две примадонны — Альфия Авзалова и Хания Фархи. Похоронены обе певицы, кстати, на одной аллее — аллее Габдуллы Тукая на Ново-Татарском кладбище. Еще в прошлом году Хания Фархи действительно в одиночку разбавляла «мужской Олимп» (ее гонорары были высокими, 130—150 тыс. рублей за вечер). Причем выступала она не одна, а с ансамблем — с командой танцоров и молодых певцов, исполняя больше 10 песен за вечер. Ришат Тухватуллин отметил в интервью «Реальному времени», что у Фархи не было «звездной болезни» популярной певицы и она хорошо общалась с молодыми исполнителями.

Зайнап Фархетдинова и Зуфар Билалов подняли свой гонорар с 80 тыс. рублей до 150 тыс. рублей

Фирдус Тямаев: инвестиции на 13 млн рублей, критика директоров клубов и флешмоб в защиту татарского языка

Пятерку самых дорогих татарских исполнителей замыкает вместе с Тухватуллиным Фирдус Тямаев, поднявший верхнюю планку гонорара до 150 тыс. рублей — он тоже готов выступать с группой весь вечер. Годом ранее, к слову, он просил 100 тыс. рублей всего лишь за два-три выхода на сцену. Рост гонорара и готовность выкладываться на сцене по полной могут быть вызваны инвестициями команды Тямаева, который потратил 3 млн рублей на покупку грузовика, и еще 10 млн рублей пошло на приобретение оборудования. В конце августа этого года Тямаев, трепетно относящийся к зарабатыванию денег, которые надо платить коллективу, заявил, что директора домов культуры и клубов Татарстана, где выступает он и другие певцы, не должны отнимать у артистов хлеб, раздавая бесплатные пригласительные билеты на концерты своим друзьям и знакомым.

Тямаев потратил 3 млн рублей на покупку грузовика, и еще 10 млн рублей пошло на приобретение оборудования

Тямаев в разгар скандала вокруг преподавания татарского языка в школах устроил флешмоб в защиту языка, опубликовал видеоролик с песней «Туган тел», которая считается гимном татарского языка, в собственном исполнении. После чего такие же ролики в Сети стали размещать и другие артисты татарской эстрады. Певец заявил, что у него болит сердце за родной язык, он считает, что язык предков должен быть передан будущему поколению: «Пусть татарский язык преподают в школах! Надо защищать, оберегать, сохранить татарский язык!»

Всего за год подняли свои гонорары 14 представителей татарской эстрады: выше прочих — Зайнап Фархетдинова и Зуфар Билалов (187,5% к уровню прошлого года), Айрат Сафин (с 40 до 70 тыс. рублей, или на 75%), Филюс Кагиров (с 30 до 50 тыс. рублей, или на 66,6%), Фирдус Тямаев (в 1,5 раза), на столько же увеличили свой гонорар Венера Ганиева (с 40 до 60 тыс. рублей), Чэчкэ (с 20 до 30 тыс. рублей) и Мурат Гайсин (с 10 до 15 тыс. рублей).

15 певцов и певиц оставили размер гонорар без изменений. 13 звезд и звездочек снизили свои гонорары. Лидер «удешевлений» — Ильназ Минвалеев, который снизил размер платы за свое выступление сразу в два раза: со 100 до 50 тыс. рублей. На 30—40% понизили свои гонорары Ильшат Валеев, Гульназ Сираева и Альбина Апанаева.

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Сергей Афанасьев, фото vk.com