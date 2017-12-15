«Рубин» в зеркале цифр: не все так плохо, как может показаться

Пять статистических показателей команды Курбана Бердыева

Казанский «Рубин» завершил свои выступления в 2017 году. По большому счету, новый сезон принес болельщикам лишь одну радость — долгожданное возвращение Курбана Бердыева на должность главного тренера. Но даже мэтр российского тренерского цеха не сумел в срочном порядке привести команду в порядок, и по итогам первой части чемпионата она находится ближе к группе вылета, чем к зоне еврокубков. Впрочем, были в игре «Рубина» и положительные моменты. Спортивная редакция «Реального времени» подводит статистические итоги выступления клуба по итогам 20 туров РФПЛ.

Третья оборона в лиге

Нынешним летом «Рубин» сделал несколько приобретений, многие из которых состоялись по свободному трансферу или через аренду. Бердыев сделал упор на игроков обороны, «позвав» за собой Граната, Кудряшова, Наваса, Сигурдссона и голкипера Джанаева. Несмотря на шквал критики в адрес команды, уколы по поводу состоявшихся летом трансферов выглядят во многом неоправданно.

Бердыев начинает строить свои команды с фундамента, коим для него является крепкая оборона. «Рубин» за 20 матчей этого сезона пропустил 17 мячей, то есть меньше гола за игру. При этом казанская команда допустила всего 15,9 xGa (expected goals against), занимая по этому показателю третью строчку сверху, сразу же за лидерами чемпионата «Локомотивом» и «Зенитом».

Команда Матчи xGa 1. «Зенит» 20 13,82 2. «Локомотив» 20 15,28 3. «Рубин» 20 15,87 4. «Спартак» 20 17,36 5. ЦСКА 20 17,76

Кроме того, подопечные Бердыева делят первую строчку с питерцами по числу допущенных ударов по собственным воротам. Так, по воротам Джанаева/Рыжикова соперники казанцев наносили в среднем меньше 10 ударов за игру, что значительно меньше, чем у остальных команд. Так что все рассуждения о слабости игры «Рубина», как минимум в обороне, стоит оставить.

«Рубин» хуже всех «продвигает» мяч

В эксклюзивном интервью, данном «Реальному времени» перед началом сезона, Бердыев отмечал, что переманить всех желаемых игроков «Ростова» ему не удалось из-за двух вещей. Во-первых, у «Рубина» были сложности с финансовым фэйр-плей, а во-вторых, казанцы уже имели в своем распоряжении игроков средней линии, оставшихся от предыдущего руководства и тренерского штаба. Все это наложило свой отпечаток — у команды раз за разом возникали сложности в доставке мяча в атаку или разгоне контратак в матчах с более сильными соперниками.

К сожалению, среди приобретений Грасии так и не нашлось подходящего плеймейкера, хотя те же Рочина и Сонг имели возможность доказать Курбану Бердыеву свою необходимость как в официальных, так и в товарищеских матчах. В результате к моменту ухода на зимний перерыв «Рубин» заслуженно опустился на последнюю строчку в таблице по такому незамысловатому показателю, как продвижение мяча за минуту владения (Imp\min).

Packing и Impect на минуту владения от паблика «Пыльный чердак»

«Рубин» оптимизировал прессинг

Не секрет, что отбор мяча начинается с нападения и что для системы Бердыева прессинг имеет основополагающее значение. Вообще, этот сезон «Рубина» следует разделить на два этапа: первый до 10-го тура, второй — после. Об этом говорил и сам Бердыев, обозначив именно этот временной промежуток как необходимый для обретения командой идеальной формы. Тогда многие, кажется, не совсем поняли слова Курбана Бекиевича, вменяя ему отсутствие результата и после обозначенного срока. Цифры же показывают, что после 10-го тура «Рубин» резко прибавил в агрессивности отбора у чужих ворот (PPDA) и приблизился к среднеевропейским показателям, выйдя за границу значения в 10 пунктов.

№ Промежуток Значение PPDA 1. «Рубин» до 10-го тура 11,71 2. «Рубин» после 10-го тура 9,35

В некотором роде «Рубину» помогло возвращение испанского специалиста по физической подготовке Хуана Верчелли. Однако влияние этого тренера пока оценить сложно — тенденция к улучшению начала прослеживаться еще незадолго до его прихода.

Если взглянуть на преодоление прессинга соперника, то «Рубин» опять-таки оказывается в числе лучших команд лиги. Аналитический паблик «Блокнот» приводит свои вычисления по чистым показателям PPDA и PPDA against без учета таких тонкостей, как игра в неравных составах или фолы при верховых единоборствах.

Таблица активности прессинга от паблика «Блокнот»

Худшая заполняемость трибун в лиге

Тема посещаемости матчей «Рубина» уже порядком надоела болельщикам команды, однако никуда от нее не денешься. Дела с заполняемостью трибун обстоят настолько плохо, что после игры с хабаровским «СКА» казанский стадион «вырвался» на первое место по наименьшему проценту заполненности мест относительно размеров арены.

Данные по посещаемости стадионов РФПЛ от блога сайта sports.ru

Последняя игра команды, ко всему, попала в число 15 худших по посещаемости матчей в сезоне. Однако разница по сравнению с прошлым сезоном не такая уж большая. При Хавьере Грасии матчи «Рубина» посещало в среднем на 833 зрителя больше, что меньше показателей не только условного «Спартака», но и, например, «Ростова» — бывшего клуба Бердыева.

Динамика посещаемости команд РФПЛ (в сравнении с прошлым сезоном)

Лидеры по стандартным положениям

Успешные действия при розыгрыше стандартных положений во многом стали залогом успеха «Рубина» в дебютном для него сезоне в Премьер-лиге. Теперь Бердыев вернулся в Казань и продолжает делать большую ставку на создание и реализацию моментов с угловых, штрафных и даже выбросов аута. Казанцы идут на лидирующих позициях по качеству созданных со стандартных положений моментов. Основная роль в этом принадлежит тренеру вратарей Виталию Кафанову. Ко всему прочему, игроки «Рубина» неплохо действуют и у своих ворот во время стандартов, пропустив с них всего два гола (один — прямым ударом).

Стандарты команд РФПЛ от паблика «Блокнот»

Особенно хорошо у «Рубина» получаются угловые удары. По данным сайта understat.com, казанцы забили четыре гола при розыгрыше угловых с совокупным xG 2,73. Главными конкурентами «рубиновых» в этом плане являются «Ахмат», «Зенит» и ЦСКА.