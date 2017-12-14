«Ак Барс холдинг» не смирился с долгами по «недолетам» «Ак Барс Аэро»

Росавиация отсудила у «Ак Барс» Банка почти 400 млн рублей по банковским гарантиям, но «АБХ», выступавший третьим лицом, не согласился

В кассационной инстанции намерено оспорить решения Арбитражного суда РТ АО «Холдинговая компания «Ак Барс», которое является третьим лицом в споре «Ак Барс» Банка и Росавиации. Ранее федеральное агентство отсудило у банка почти 400 млн рублей по банковским гарантиям. Иск связан с предоставлением авиакомпании субсидий на лизинг самолетов, которые не смогли отлетать положенные им 5 лет на региональных рейсах, чтобы эти субсидии отработать. На заседаниях судья отклонил все доводы банка в пользу того, что он не должен выплачивать долги по субсидиям или должен сделать это хотя бы не в полном объеме. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Банковские гарантии довели «Ак Барс» Банк до суда

Арбитражный суд Приволжского федерального округа зарегистрировал кассационную жалобу АО «Холдинговая компания «Ак Барс» на решение Арбитражного суда РТ по иску Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) к «Ак Барс» Банку. Согласно этому решению, банк обязан выплатить 373,63 млн рублей долга плюс проценты на сумму как минимум в 18,4 млн рублей. Иск связан с банковскими гарантиями, предоставленными «Ак Барс Аэро», и госсубсидиями, которые татарстанская авиакомпания не успела «долетать» в требуемом законом объеме.

Отметим, что сама история берет начало даже не с «Ак Барс Аэро», а с авиакомпании «Татарстан», сертификат эксплуатанта которой аннулировали 31 декабря 2013 года. В апреле 2012 года компания заключила с Росавиацией девять договоров о предоставлении субсидий на лизинг воздушных судов Cessna 208В Grand Caravan EX — это легкий одномоторный самолет, способный перевозить до 13 пассажиров. Размер субсидии на каждый самолет составлял 31,05 млн рублей. Поручителем в договорах лизинга выступило АО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Арбитражный суд Приволжского федерального округа зарегистрировал кассационную жалобу АО «Холдинговая компания «Ак Барс». Фото Гуландам Зариповой

Незадолго до того, как прекратить свою деятельность, авиакомпания «Татарстан» передала эти самолеты на баланс «Ак Барс Аэро», в связи с чем в договорах субсидий произвели замену лиц — Росавиация эти изменения согласовала. Кроме того, в 2012 году «Ак Барс Аэро» сама получила субсидии на лизинг еще двух самолетов Bombardier CRJ200, которые способны перевозить до 50 человек. Размер субсидий на каждый самолет составил 47,09 млн рублей.

В январе 2014 года «Ак Барс» Банк выдал по всем упомянутым договорам банковские гарантии на суммы, равные суммам субсидий.

Плата за «недолет»

Порядок предоставления субсидий на лизинг самолетов для российских авиакомпаний предусматривает два важных обязательства. Первое — авиакомпания обязана эксплуатировать эти самолеты не менее 5 лет на региональных и местных рейсах. Второе — по договорам необходимо предоставить банковские гарантии российского банка на случай неисполнения обязательств по договору субсидии.

Первое условие «Ак Барс Аэро» и нарушила, правда, не по своей воле. 13 января 2015 года Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта, а уже 29 января суд признал авиакомпанию банкротом. Таким образом, отлетать положенные 5 лет самолеты не успели. Вернуть субсидии авиакомпания также не смогла, в связи с чем в 2016 году Росавиация обратилась в «Ак Барс» Банк, потребовав выплаты по банковским гарантиям. К слову, сами самолеты продолжают летать, но только теперь с логотипами «ЮВТ Аэро».

Согласно материалам арбитражного дела, ведомство обращалось к банку дважды, в марте и апреле 2016 года. Оба раза банк отказался от исполнения обязательств, а позже предложил Росавиации подождать с выплатами до тех пор, пока правительство не внесет изменения в постановление №1212 от 2011 года, которое регламентирует порядок предоставления субсидий (изменения внесли в 2017 году, но условия предоставления и возврата субсидий они значительно не поменяли). В ответ Росавиация подала на банк в суд.

К слову, сами самолеты продолжают летать, но только теперь с логотипами «ЮВТ Аэро». Фото Максима Платонова



Арбитраж остался глух к доводам

В суде ответчик заявлял о том, что таким образом истец злоупотребляет правом лишения банка возможности предъявить требования к авиакомпании после выполнения обязательств по банковской гарантии, так как Росавиация не включалась в реестр кредиторов «Ак Барс Аэро». Суд этот довод отклонил. Кроме того, сейчас банк оспаривает договоры о перемене лиц в обязательствах по предоставлению субсидий, но суд также счел, что этот факт не влияет на выплаты по банковским гарантиям. Также банк просил снизить требуемую Росавиацией сумму в связи с тем, что хоть какой-то срок из положенных 5 лет самолеты успели отлетать. Суд отклонил и этот довод. Наконец, отклонена была и еще одна логичная просьба — привлечь к делу в качестве третьего лица АО «ЮВТ Аэро», нового эксплуатанта спорных самолетов. Несмотря на то, что все аргументы банка имели основания, арбитраж встал на сторону Росавиации.

«Ак Барс» Банк подавал апелляционную жалобу, но не смог добиться существенного изменения приговора: в апелляционной инстанции лишь снизили сумму подлежащих выплате процентов с 19,8 до 18,4 млн рублей, так как сочли, что суд первой инстанции рассчитал ее неправильно. Это постановление уже вступило в законную силу.

Однако после этого в дело вступила «Холдинговая компания «Ак Барс» («АБХ»), фигурировавшая в деле как третье лицо, предоставлявшее поручительство при лизинге. В адрес холдинга арбитраж не принял никакого решения. Тем не менее «АБХ» подал сначала апелляцию, а сейчас и кассационную жалобу, и ходатайствовал о приостановлении исполнения судебного акта. Связаться с представителями холдинга и получить их комментарии к моменту публикации не удалось.

В «Ак Барс» Банке после отклонения всех их вполне логичных доводов и отказа в апелляции, кажется, уже смирились с тем, что придется отдать деньги Росавиации за «недолет» до сих пор летающих самолетов. «Проверка законности судебных постановлений будет проведена судом кассационной инстанции. В любом случае, заявленная ко взысканию сумма не может повлиять на платежеспособность банка», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка.