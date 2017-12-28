Как печенеги защитили византийского императора от крестоносцев

Печенеги и Византия. Старые советы как побеждать степные народы. Часть 3

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует третью часть заметок украинского историка о жизни печенегов в Византии. Первую и вторую части читайте здесь и здесь.

Новая родина для печенегов

На территории Византийской империи печенеги осмелились начать борьбу за создание своего государства. Расселение печенегов на территории Мизии дало им возможность получить новую родину. Уже на печати, найденной около Силистрии, обнаружена надпись об Иоанне магистре и архонте Пацинакии. По мнению А. Маджару, Пацинакией стала называться Северо-Восточная Болгария, которая соответствовала Парадунавону. В 1087 г. во главе печенегов находился Челгу, который умер после битвы при Куле. Благодаря печатям императора Алексея и его брата Адриана, найденным в Силистрии, подтверждено участие императора в кампании 1088 г. на Нижнем Дунае. Анна Комнина указывала, что богумил Травл в 1083—1086 гг. договорился со скифами (печенегами), живущими в Параистрионе. В городе Дристра (Силистрия) закрепился Татуш, в Вичине — Хали. Саца и Сеслав вероятно правили еще какими-то городами.

По мнению Н. Мельника, печенеги контролировали земли между Дунаем и Балканскими горами. П. Павлов считает, что Татуш и Хали это один человек, имя которого было Татуш-Калис и который был хорезмийцем. По нашему мнению, есть куда больше оснований доверять традиционной версии. Другими вождями печенегов болгарский исследователь считал Сацу и Сеслава. Особую роль все эти вожди сыграли в событиях 1074 г., когда в регион прибыл вестарх Нестор. Он должен был восстановить власть империи на Дунае, однако у него не было достаточно сил для реализации этого замысла, и византийский акрит (акриты — особое сословие в Византийской империи, представлявшее собою организованные общины свободных крестьян-воинов, — прим. ред.) превратился в бунтовщика, который нашел общий язык с Татушем и другими печенежскими вождями региона. На стороне Нестора были болгары, а его союзниками являлись печенеги. Располагая значительными силами, он вторгся в Фракию в 1074 г. и дошел до Адрианополя, а потом до Константинополя. Отдельные его отряды взяли в осаду несколько больших городов Фракии. Ромеи смогли добиться успеха, подкупив печенегов и посеяв между союзниками раздор.

Византийская конница X века. Миниатюра из хроники Иоанна Скилицы. Фото wikipedia.org



Кыпчаки раздора

Мануил Ставроман сообщал, что печенеги напали и форсировали Истр, перешли Гемус (Балканы) и грабили земли болгар. Анна Комнина сообщала, что в битве с ромеями (в 1087 г.) около Голои погиб вождь печенегов Челгу, одно имя которого наводило ужас на ромеев. Этот успех ободрил ромеев, и они стали излишне самоуверены. В битве у Белятово ромеи Враны были разбиты превосходящими силами печенегов. Около Филиппополя огуз Татикий, собрав значительное войско, вынудил отступить печенегов с Марицы и от Филиппопля. Европейские хронисты времен Первого Крестового похода говорили о печенегах как о воинах в латах и с луками.

В 1088 г. сам император Алексей Комнин возглавил кампанию против печенегов, пересек Балканские горы, взял Средец и Преславу, а потом вышел к Силистрии. Он считал, что печенегов нужно добить и вернуть контроль над Параистрионом и не послушал советов Григория Маврокатаколона и Никифора Вриенния. Инициативу императора поддерживали молодые полководцы во главе с Николаем Маврокатаколоном. Никифор Вриений указывал, что на равнине у конницы печенегов будет преимущество. Печенеги искали способ заключить мир, однако ромеи не шли на это. В войске ромеев были огузы Татикий и Узос. В битве у Силистрии печенеги напали с тыла на лагерь ромеев и обратили часть из них в бегство.

Однако император сохранил порядок в оставшихся частях и взял Силистрию в осаду. Татуш отправился искать помощи у кыпчаков, а городом правил его клан. Около Большой Преславы состоялся бой, который печенеги начали, наступая лагерем из повозок. Сын Романа Диогена Лев погиб в попытке напасть на печенегов. На помощь печенегам в Преславе приблизилось 30 тыс. печенегов, и император был вынужден отступить, пробиваясь с своими телохранителями сквозь окружение. Пленных ромеев печенеги продали в рабство. Довершить разгром ромеев печенегам помешали конфликт с кыпчаками и поражение от них при Узолимне.

Монета Алексея Комнина. Фото wikipedia.org

Советы старика Маврикия

Алексей был вынужден пойти на перемирие с печенегами, после которого состоялась битва при Кипеселле, где ромеи были снова разбиты и печенеги взяли Тавроком и Хариуполь. Под Хариуполем печенеги разбили элитный отряд византийских архонтопулов (телохранителей императора). Ромеи разбили печенегов в двух битвах, одна из которых происходила у Цурула, однако это не помешало печенегам совершать набеги на Фракию и подойти к самим стенам Константинополя. Около Апрома ромеи напали на отдельный отряд печенегов и одержали победу. В 1090 г. печенеги осаждали Русий. Для войны против них ромеям понадобился союз с кыпчаками, и в битве под Левунионом весной 1091 г. военная мощь печенегов была сокрушена. Кыпчаки и печенеги обстреливали друг друга из луков, а когда пришло время рукопашной, то ромеи и кыпчаки сразились с печенегами и одержали над ними победу.

Для того, чтобы удачно противостоять печенегам, ромеям пришлось прислушаться к советам трактата Маврикия относительно войны с степным противником. По нему лучше всего было воевать против него во время морозов и дождей, поскольку это снижало эффективность луков, желательным был бой в лесу, а также настоятельно рекомендовалось занять вершину над равниной и избегать боя в гористой местности.

В 1090 г. печенеги осадили Алексея Комнина в Цуруле. Император смог победить, спустив на печенегов с возвышенности тяжелые телеги, и потом напал на них. Печенеги же в 1086 г. и 1088 г. мешали ромеям вторгаться в Параистрион, нападая на них на горных перевалах, и отступали только в виду явного численного преимущества ромеев. Слабым местом печенегов была организация дозоров. Юноша из Киева в 968 г. смог пробраться к своим через печенежское войско. В 1050 г. Михаил Аколуф, командующий варяжской гвардией, совершил удачную вылазку и перебил печенегов. В том же году патрикий Иоанн Философ совершил удачную вылазку против печенегов, остановившихся неподалеку от стен Константинополя.

Слабым местом печенегов было отсутствие единоначалия и консолидированости. В 1059 г. большинство печенежских вождей признали власть Исаака Комнина над Парадунавоном, и только Селте выступил против ромеев. Во время осады Хировакхи 6 тыс. печенегов рассыпались по Фракии для грабежей, в результате чего они ослабили войско и сами стали целью для нападения. Печенеги иногда были слишком горды и самонадеянны. В битве при Аркадиополе в 970 г. они поддались на притворное бегство и были заманены в засаду, где их перебили отряды Варды Склира.

Петр Пустынник указывает крестоносцам путь в Иерусалим. Французская миниатюра (около 1270 г.). Фото wikipedia.org



Как печенеги защитили Византию от крестоносцев

Печенеги приняли активное участие в событиях на Балканах в ХІ в. Слова Анны Комнины о истребление мириада печенегов стоит воспринимать только как фигуру речи. Печенеги продолжали служить в византийских войсках. В 1095 г. Аргир Караджа сражался в войсках ромеев против кыпчаков. Они сыграли значительную роль во взаимоотношениях Византии с крестоносцами. Когда на Балканы вторглись банды Петра Пустынника печенеги и туркопулы противостояли Крестовому походу бедноты и не дали им возможности опустошить весь край. Также печенеги активно использовались против отрядов рыцарей-крестоносцев, проявляющих агрессию по отношению к ромеям. Когда войска Готфрида Бульонского проходили через земли Византии, то по сведениям Петра Тудебода император Алексей приказал своим туркопулам и печенегам нападать на его крестоносцев. В 1097 г. печенеги напали на войска Росиньола и его брата епископа около Пелагонии. На помощь этому отряду пришел отряд Танкреда из 2 тыс. человек. Сообщалось, что и далее отряды из турок, славян, куманов, печенегов, огузов устраивали засады и нападали на крестоносцев. В 1096 г. печенеги атаковали ополчение Петра Пустынника и многих из крестоносцев победили. Ансберт говорил лишь о греках, влахах, сербах, болгарах и куманах. Альберт из Аахена отмечал, что в 1096 г. печенеги напали на пилигримов-крестоносцев около Белграда. Эти печенеги охраняли перевозы через Дунай и Саву. По сведениям Петра Тудебода, печенеги захватили епископа Подио.

Около села Бикинат на горном перевале печенеги напали на отряды Раймона. Тот разбил их и взял в плен часть из них. В «Деяниях франков и других иерусалимцев» сказано, что 18 февраля 1097 г. на отряд Танкреда из двухсот рыцарей напали туркопулы и печенеги. Раймон Ажильский сообщал, что епископ Подия находился в стороне от лагеря крестоносцев и в долине Пелагонии был взят печенегами в плен, а около села Букината в горах печенеги напали на войска Раймона и были побеждены им. Сказано, что в войске ромеев служили огузы, печенеги и куманы. В «Деяниях франков, взявших Иерусалим», сказано, что печенеги были в Константинополе. Роберт Монах сообщал, что войска Боэмунда и Танкреда были атакованы туркопулами и пченегами. Подражатель и продолжатель Петра Тудебода указывал, что печенеги и туркопулы были направлены против крестоносцев Алексеем Комниным. Повторялись данные Петра Тудебода о сражении Росиньола и Танкреда с печенегами и о засадах степняков на крестоносцев. Альберт Аахенский указывал, что греки и печенеги нападали на воинство Петра Пустынника, когда оно еще было на Мораве. Император собрал многочисленное войско из греков, болгар, печенегов, куманов. Альберт Аахенский отметил, что Адрианополь от крестоносцев защищали печенеги и куманы. Ричард Лондонский, описывая крестовый поход Фридриха Барбароссы, указывал, что как только крестоносцы перешли Дунай, они были атакованы гунами, аланами, печенегами, болгарами. По сведениям Гильйома Тирского на Балканах жили болгары, куманы и печенеги. Во время Первого крестового похода печенеги охраняли дорогу Виа Игнатия. Эккехард из Ауры указывал, что от нашествия турок и падения Никеи не спасли ромеев ни варяги, ни туркопулы, ни печенеги. В 1101 г. по отрядам немцев и ломбардцев, шедшим на Ближний Восток по землям ромеев, нанесли удар печенеги. Они нападали с флангов и тыла. Опасность со стороны печенегов грозила крестоносцам на протяжении 20 дней. Около Адрианополя печенеги по приказу кесаря напали на крестоносцев. Они понесли значительные потери, однако и их противников погибло немало. Поразительно, но мусульманские хроники, в отличие от мамлюков-кыпчаков и мамлюков-хазар, вообще не сохранили памяти об отдельных мамлюках-печенегах. Печенеги, которые попали под власть сельджуков и служили им, были переселены в Халеб, где жили рядом с общиной происходящих из Венгрии. Эти печенеги приняли ислам. Печенеги в мусульманском мире как и огузы упомянуты только как масса, без упоминания отдельных вождей.

Мозаика с изображением Иоанна II Комнина в Софийском соборе (Константинополь, XII век). Фото wikipedia.org



Второе нашествие

Печенеги еще один раз побеспокоили Византию — в XII в. Их активность была вызвана эффектом походов Владимира Мономаха против кыпчаков. В 1121 г. князь Владимир изгнал берендеев из Руси. В Ипатьевской летописи сообщалось, что к ним присоединились огузы-торки и печенеги. Вторгшиеся в Византию кочевники были представителями разных племен — печенегов, огузов и потомками кимаков (берендеи-байандуры). А. Бороздина считает, что печенеги переправились через Дунай в районе Добруджи и вышли к Балканскому хребту, который греки называли Гемус, и их караулы достигли Веррои. Михаил Сирийский назвал напавших кочевников куманами, а ромеи — скифами.

В скандинавском сочинении «Третьи чудеса Святого Олав» сообщалось, что язычники воевали против христиан в Блавкуманналанде. Местом битвы названо Печанавеллир. Сообщалось, что греки, франки и фламандцы не могли ничего сделать с противником и только вступление в бой скандинавов с секирами решило бой в пользу византийского императора. Снорри Ступлусон упоминал о походе императора греков против язычников в Блёкуманаланде, которых возглавлял слепой предводитель. По описанию Иоанна Киннама, осенью 1122 г. многочисленные скифы (печенеги) перешли Истр (Дунай), вторглись в Македонию и дошли до Веррои. Феодор Продром назвал нападавших кочевниками гетами. Они опустошали земли на своем пути. По сведениям Никиты Хониата и Иоанна Киннама, император вел переговоры, направив к скифам единоязычных с ними послов. Части вождей печенегов предлагались шелковые одежды, серебряная посуда и другие дары. Посеяв, таким образом, раздор среди печенегов, Иоанн Комнин выступил против них.

Михаил Сирийский сообщал, что ромеи арестовали послов печенегов и предприняли штурм лагеря. Никита Хониат и Ианн Киннам сообщали, что император выступил против многочисленных, как саранча, скифов, которые перешли Истр и опустошали Фракию набегами. Император обещаниями и дарами склонил на свою сторону часть печенегов, однако много печенегов оставалось врагами Иоанна. Теодор Скутариот указывал, что в пятый год правления Иоанна Комнина скифы (печенеги) перешли Истр и вторглись в ромейские владения. Было сказано, что печенеги оборонялись кругом, а потом совершали кавалерийские рейды на фланги ромеев, которые устояли под их давлением. Печенеги стреляли из луков и сражались с врагами в рукопашной. Византийские хронисты указывали, что печенеги оборонялись в лагере из возов, который ромеи штурмовали трижды, но не смогли его взять и более того потеряли строй. Никита Хониат сообщал, что после этого печенеги совершили конные контратаки и обстреливали ромеев. Михаил Италик и Никифор Василаки сообщали, о ранении императора стрелой в ногу. Ромеи смогли отбросить печенегов, но те снова закрылись возами и отбивали нападения ромеев. Тогда император одержал победу, направив против печенегов вооруженную секирами гвардию из англичан, нормандцев, скандинавов. Феодор Продром, Михаил Италик и Никифор Василаки говорили об окончательном уничтожении вторгшихся скифов. Феодор Продром указывал, что севастрократор действовал за Дунаем. Никифор Василаки говорил, что кровью врагов окрасились воды Дуная. Михаил Италик говорил о действиях между Гемом (Балканами) и Истром. По предположению С. Козлова, уцелевшие печенеги и огузы пополнили союзнические отряды византийской армии, охранявшие границу. Иоанн Киннам и Никита сообщают, что печенегов расселили в западных провинциях.

Михаил Сирийский назвал напавших кочевников куманами, а ромеи — скифами. Фото wikipedia.org



По данным Одона из Деои печенеги и кыпчаки осенью 1147 г. напали на войска французского короля Людовика, когда те были на территории ромеев. По «Итиренариуму пилигримов» в 1189 г. печенеги, аланы, гунны напали на Фридриха Барбароссу. В 1107 г. печенежские войска в составе армии ромеев воевали у Отранто. Янош Туроци сообщал, что какие-то куны, разбитые византийским императором, нашли укрытие у венгерского короля Иштвана II. И. Князький считал, что побежденных печенегов и огузов приняли в 1124 г. в Венгрии. Э. Сейдалиев указывает, что побежденные ромеями в 1122 г. печенеги, кроме Нижнего Подунавь, использовались и в Юго-Восточном Крыму. Взаимодействие с местным населением привело к тому, что кочевнические кафтаны перенимали некоторые византийские воины. Печенеги на границах Византии противостояли вторжениям кыпчаков. В Херсоне, Судаке, Керчи были найдены захоронения печенегов и кыпчаков На службе у ромеев печенеги перенимали элементы одежды и снаряжения, характерного для имперских войск. Так, они заимствовали типы шлемов, характерных для ромеев. Печенеги также носили пояса.

Ярослав Пилипчук