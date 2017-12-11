«ЦСКА — специфическая команда»: в битве Димитрисов непобедимым остался только один

Сенсации не произошло — действующий чемпион оказался сильнее УНИКСа

В воскресенье на паркете «Баскет-холла» состоялся главный матч первой части регулярного сезона Единой лиги ВТБ. УНИКС и ЦСКА, возглавляемые двумя греческими специалистами, двумя Димитрисами — Прифтисом и Итудисом — сошлись в схватке, проигравший в которой лишался гордого нуля в графе «поражения». Сенсации не произошло — действующий чемпион оказался сильнее, 75:88. На топ-матче побывал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

«Нас ждет очередная сложная игра с сильным соперником»

Такие слова наставник ЦСКА Димитрис Итудис произнес накануне матча в Казани, добавив, что «на выезде особенно важна энергия, не говоря уже о концентрации и мотивации». Примерно то же говорил в преддверии поединка его тезка и соотечественник Прифтис, понимая, что все предшествующие игры его команды, что в чемпионате, что в Еврокубке, были лишь прелюдией к настоящей проверке ее сил, проверке, как говорится, по гамбургскому счету.

— Это дуэль соотечественников Итудиса и Прифтиса? — уточнили у наставника ЦСКА после отчетной игры журналисты.

— Это не плавание или пинг-понг — это соперничество ЦСКА и УНИКса. Считаю, что не надо противопоставлять нас как соотечественников, не надо нас индивидуализировать. Тренеры — очень важная составная игры с их философией, но выходят на площадку и играют игроки и команды. Вообще, надо обращать внимание не на национальность тренеров и игроков, а на класс и профессионализм. Это очень деликатный вопрос, здесь недалеко и до национализма. У нас у всех одна задача — хорошо делать свою работу и приносить радость болельщикам.

— Что скажете об УНИКСе?

— Команда показывает тот баскетбол, который прививает ей тренер. Наверное, это команда Прифтиса, но вообще баскетбол и в Лиге ВТБ, и в Еврокубке они показывают хороший. Колом, Смит и Понкрашов созидают, Локетт и Эжим, владея мячом, тоже могут созидать. Много работы делает Ласме, Колесников сделал четыре подбора в нападении. Сильная команда, — признал Итудис.

Вообще, надо обращать внимание не на национальность тренеров и игроков, а на класс и профессионализм. Это очень деликатный вопрос, здесь недалеко и до национализма



В процессе подготовки к официальному сезону армейцы и татарстанцы уже встречались. 9 сентября в домашнем зале столичного клуба они провели контрольный «междусобойчик», завершившийся, несмотря на равную игру в трех четвертях, уверенной победой УНИКСа — 89:71. Значение этой победы преувеличивать не стоит. Официальные матчи — совсем другое дело. А последняя победа казанцев над москвичами на официальном уровне произошла в финальной серии первенства 2015/16 — УНИКС проиграл серию со счетом 1:3, но выглядел более чем достойно и смог однажды выиграть в родном «Баскет-холле».

К встрече, которая должна была стать центральным ивентом российской баскетбольной осени (точнее, уже и зимы), соперники подошли в полной готовности, так что об отсутствии концентрации и мотивации речи идти не могло. ЦСКА с 8-ю победами лидирует в чемпионате, правда, последняя «веселуха» с «Калевом» (108:100), как и домашнее поражение от «Фенербахче» в Евролиге, вызвали немало вопросов к оборонительным порядкам «несокрушимых». В самом престижном клубном турнире Европы положение команды Итудиса «железобетонное» — 9 побед и всего два поражения, но и требования, которые предъявляются к ЦСКА, всегда максимальны. У казанцев нет проигрышей в чемпионате, последний поединок они «на зубах» вырвали у «Химок», а после успеха в парижской встрече с «Леваллуа» закрепились на втором месте в своей группе Кубка Европы с соотношением побед и поражений 5—2.

Такой баскетбол интересен и пловцам, и гандболистам

Аншлага, как в стародавние времена, в «Баскет-холле» не случилось, но посещаемость была близка к той, которая здесь наблюдалась на матчах студенческой сборной России на Универсиаде-2013. В числе зрителей были легендарный пловец Александр Попов, кубок имени которого в эти дни прошел в бассейне «Буревестник», и не менее легендарный гандболист Александр Тучкин. Перед матчем президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко вручил Хоакину Колому приз MVP ноября, но эйфория длилась считанные минуты — Хайнс и Родригес в быстрых отрывах принесли гостям по двухочковому, а сам лауреат смазал дальний выстрел. Зато точным попаданием из-за дуги отметился отмечавший день рождения Локетт, а забивший с фолом Ласме обозначил погоню — 8:8 на 4-й минуте.

В пассиве хозяев было то, что к этому времени они исчерпали лимит командных фолов, в активе — то, что Смит в середине первой четверти впервые вывел казанцев вперед, а Ласме успех закрепил — 13:10. Прифтис дал передышку некоторым игрокам старта и выпустил Трушкина с Колесниковым, а «армейцы», не без помощи судей, выписавших неочевидное нарушение Колому, совершили рывок 0:10.

Перед матчем президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко вручил Хоакину Колому приз MVP ноября. Фото vk.com/unicsbasket



Хитом первого периода стал сумасшедший дриблинг Колесникова и трехочковый Понкрашова после паса защитника одновременно с сиреной об истечении времени владения мячом — 18:20. Москвичи ответили тремя очками в одной атаке Клайберна, казанцы — выходом за полторы минуты до первого перерыва Ндура. Сенегалец с растаманской косичкой заработал фол в нападении, а на последней минуте четверти хозяева организовали перехват, и Хиггинс, прихватив Локетта, получил неспортивный фол. Период завершился с минимальным перевесом ЦСКА 22:23, при том что нарушения в исполнении подопечных Прифтиса судьи судили строже, чем у их оппонентов.

На 13-й минуте Ласме из-под кольца счет сравнял — 26:26, но к имевшим по два фола Эжиму и Смиту добавились Колесников и Трушкин. Казанцы практически не уступали по подборам, неплохо перехватывали мячи, но все время чувствовали на себе пристальное внимание арбитров. Два попадания Фридзона помогли подопечным Итудиса совершить еще один отрыв — 0:5. На счастье хозяев, лидерские качества в эти минуты проявил Колом, но за 4 с половиной минуты до большого перерыва Прифтис понял, что командная игра у его баскетболистов разлаживается, и взял тайм-аут.

К 18-й минуте превосходство ЦСКА подползло к отметке «+10» — 41:32, а действия Колома стали напоминать прошлогодние попытки Лэнгфорда в одиночку «спасти Отечество». В принципе, в таком стремлении не было ничего удивительного, но если в эти минуты кого-то и можно было назвать героем, так это, скорее, демонстрировавшего богатый арсенал игры на разных позициях Клайберна. К перерыву легконогий дебютант ЦСКА настрелял 11 очков (как и Ласме), и казалось, что хозяева просто не знают, как остановить этого «чертика из табакерки». Отрадно, что первые очки за новый клуб набрал Ндур, причем пять подряд, и на перерыв после двух четвертей его раздухарившиеся партнеры ушли при небольшом перевесе столичных баскетболистов — 41:45. Без сомнения, игра захватила всех в зале, даже далеких от баскетбола корифеев плавания и гандбола.

К перерыву легконогий дебютант ЦСКА настрелял 11 очков. Фото vk.com/unicsbasket



Судьи душили игру

Смит «трюнделем» взорвал зрительный зал на первых секундах третьей четверти, и публика дружно загудела во время атаки противника. Ошибок и потерь с обеих сторон было предостаточно, увы, небезгрешны были и судьи, подчас придумывая у хозяев несуществующие нарушения. Нервничали и сами парни Прифтиса — Колом и Эжим на двоих четыре раза добивали мяч в кольцо в ходе одной атаки, но так и не попали, а Смит, подсев под Де Коло, схватил третий фол. Но и «армейцы» не являли собой образец хладнокровия — Родригес к концу третьей четверти имел на счету жалкие 2 очка, Курбанов получил фол в нападении, а его партнеры отличились пробежками и техническим фолом. На 27-й минуте ЦСКА шел впереди на 6 очков (56:50), а самым результативным в его рядах был Клайберн — 15.

Судьи-формалисты душили живую игру. Красивый матч с обилием мужской борьбы постоянно прерывался трелями свистков, из-за чего еще больше нервничали сами спортсмены. Очки добывались главным образом со штрафных, количество нарушений в атаке не уступало числу фолов в защите, а игра Мориса Ндура оставляла самое благоприятное впечатление.

— Мы очень старались, но, к сожалению, не догнали соперника. Мы должны еще больше работать, чтобы играть с ЦСКА на равных, — посетовал после игры Ндур в беседе со СМИ.

— Как вы себя чувствуете, как прошла первая игра за УНИКС?

— В целом, нормально. Несмотря на недавний приезд и определенные трудности, я постарался сконцентрироваться на подготовке к матчу. В моей новой команде сильные игроки из разных стран, но мне нравится обстановка, и думаю, что мы будем играть еще сильнее. Сегодняшняя игра мне очень понравилась, но, повторюсь, надо больше работать всем нам, — заявил форвард казанцев.

К концу третьей четверти УНИКС совершил несколько необязательных потерь, но соперник не спешил этим воспользоваться. И этот период он выиграл с мизерным преимуществом «+2». При счете 55:61 все должна была решить концовка.

Ласме набрал 15 баллов и догнал Клайберна. Фото vk.com/unicsbasket



Локетт «с мясом» и фолом вбил мяч в корзину «армейцев» — 58:61. Он же вновь не отпустил гостей вперед — 60:64. Колесников бросал с дистанции наверняка, но дужка своего кольца оказалась «предательницей», а попаданию Эжима предшествовал очередной свисток. В самый ненужный для УНИКСа момент состоялись дальние попадания Родригеса и Хиггинса, и на 34-й минуте разрыв в счете впервые стал двузначным — 62:72. Здесь еще и неправильно ввел мяч из аута Понкрашов, но сам же забрал подбор после промаха Хиггинса. В середине последнего периода для УНИКСа наступил момент истины — на этих минутах решалась судьба встречи и лидерства в чемпионате.

Ласме набрал 15 баллов и догнал Клайберна. Итудис при счете 64:72 взял перерыв, и после него Хиггинс «исправился» из-под щита. Смит сократил разрыв до «минус 8». гости ошиблись в нападении, но опять как эгоист повел себя Колом, переставший замечать партнеров. Вдобавок он смазал один из двух штрафных и нарушил правила на Де Коло. Который был с точки точен — 67:76. Казанцы вновь подобрались к сопернику, но очередная ошибка — технический фол Локетта — в который уже раз за вечер свел на нет перспективы погони. За 2 с половиной минуты до конца ЦСКА оторвался на «плюс 13», а такой гандикап у него может отыграть разве что «Олимпиакос» в полуфинале Евролиги. Сегодня гости оказались сильнее — 88:75.

Димитрис Итудис: «Мы сдерживали весь УНИКС, а не только Колома»

— Хочу поздравить свою команду с важной выездной победой против такой хорошей команды, как УНИКС, — начал с комплиментов свою послематчевую речь наставник ЦСКА. — У нас было немного времени для подготовки, но мы выиграли все четверти. Мы смогли противостоять сильным снайперам соперника и более-менее удалось сдержать всех созидателей УНИКСа. Вклад внесли и те, кто очков не набрали, — Антонов, Хряпа. Поздравляю и УНИКС с хорошим баскетболом и характером. Сезон долгий, но для нас важно проводить такие игры.

— Была задача в первую очередь сдержать Колома?

— Мы изучали игру соперника и старались сдержать весь УНИКС, а не одного Колома. Акцентировали внимание ребят на всех, потому что УНИКС силен не одним Коломом.

ЦСКА — специфическая команда, которая наказывает за каждую ошибку, каждую слабость. Мы сражались, взяли чужой щит, но дали плохой процент трехочковых и штрафных. Мы концентрируемся на каждодневной работе и стараемся играть лучше



Димитрис Прифтис: «В Греции мы играли с командой Итудиса только товарищеские матчи»

— Это была тяжелая игра против очень квалифицированной команды. Мы преследовали соперника всю игру, но в последнюю четверть были недостаточно хороши, особенно в защите, — признал на послематчевой пресс-конференции главный тренер УНИКСа. — ЦСКА — специфическая команда, которая наказывает за каждую ошибку, каждую слабость. Мы сражались, взяли чужой щит, но дали плохой процент трехочковых и штрафных. Мы концентрируемся на каждодневной работе и стараемся играть лучше. Поздравляю ЦСКА и желаю ему успехов.

— Почему хорошо вошедший в игру Ндур в концовке играл меньше?

— Ндур нам очень помог и сражался, как и все игроки. Но он всего третий день тренируется с командой, ему нужно время, чтобы понять ее игру и вписаться в нее. Поэтому в ключевой момент я доверил тем, кто имеет больше опыта игры за УНИКС. Но не сомневаюсь — он будет прибавлять с каждым днем.

— Что скажете о четырех греческих тренерах в Лиге ВТБ?

— Это очень положительный момент, ведь у нас сильная лига. Но вообще не надо фокусироваться на национальности наставников. Что касается Итудиса, то когда я работал в «Арисе», проводил с его «Панатинаикосом» только товарищеские игры. Но знаем друг друга хорошо.

Александр Норден