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Немецкие пленные в Татарии: через объектив «Минокса»

07:00, 08.12.2017 48 Сюжет: Казанские истории от Льва Жаржевского

Немцы в Казани и Татарстане. Часть 3. Военнопленные и тайно отснятые фотографии лагеря

Немецкие пленные в Татарии: через объектив «Минокса»

Краевед и колумнист «Реального времени» Лев Жаржевский продолжает серию заметок о немцах Казани и Татарстана. Сегодняшнюю колонку, написанную для нашей интернет-газеты, он посвятил немецким военнопленным, оказавшимся в Елабужском лагере после Великой Отечественной войны. Напомним, на днях тема солдат и офицеров вермахта, попавших в советский плен, вызвала бурные дебаты после высказывания уренгойского школьника в Бундестаге.

Немцы-военнопленные в Казани и Татарии — тема неблагодарная. Причина тут проста: практически полный информационный вакуум. Сеть (а другими ресурсами автор, понятное дело, не располагает) давала лишь весьма общие сведения, а по Казани и Татарии лишь номер лагерного управления и указание на Елабужский лагерь. На авторитетной «Милитере» есть полный текст воспоминаний «Исцеление в Елабуге», книжки интересной, но явно приукрашивающей действительность, да к тому же без казанских реалий. Серьезных научных публикаций в Сети не оказалось, более-менее дельная информация тонула в публицистическом шуме. Поневоле пришлось обратиться к германским материалам. Но и там было не все слава Богу: горы печатных работ в Сети были представлены очень редкими полнотекстовыми публикациями и немногими книгами в гуглбуксе: выковыривание же сведений из этого ресурса — работа сильно на любителя. Но делать было нечего, и автор этой колонки стал таким любителем.

Работа с военнопленными

Сначала необходимые сведения о системе содержания военнопленных в СССР. Главным органом этой системы было Управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР — УПВИ, впоследствии Главное управление — ГУПВИ, своего рода младший брат ГУЛАГа. Лишь в последнее время стали появляться материалы о его структуре и деятельности.

В сентябре 1939 года войска Красной армии совершили так называемый «освободительный поход в Польшу». В результате в руках СССР оказалось более 452 тыс. польских военнослужащих, в том числе 18 789 офицеров. Для организации работы с военнопленными потребовалось создать сеть лагерей и специальное ведомство, получившее название Управление по делам военнопленных (УПВ) при НКВД СССР, позднее — УПВИ (Управление по делам военнопленных и интернированных) НКВД СССР. Первым начальником ведомства стал майор П.К. Сопруненко. В период советско-финляндской войны (30 ноября 1939 года — 13 марта 1940 года), когда в лагерях СССР оказались около 900 человек (планировалось принять не менее 26 тыс. человек) УПВИ справлялось со своими задачами.

Первым начальником ведомства стал майор П.К. Сопруненко. Фото wikipedia.org

В первый год Великой Отечественной войны количество вражеских солдат и офицеров, попавших за колючую проволоку советских лагерей, было немногим более 10 тыс. человек. Положение кардинальным образом изменилось после Сталинградской битвы. УПВИ не смогло справиться ни с приемом, ни с размещением, ни с организацией медицинского обслуживания солдат и офицеров вермахта, плененных в ходе битвы за Сталинград. Между тем только в конце января 1943 года в руках Красной армии оказались более 90 тыс. человек. 12 февраля 1943 года за упущения в работе П.К. Сопруненко был понижен в должности (его место занял генерал-майор И.А. Петров).

Нечистые на руку

Кадровые сотрудники лагерей военнопленных отнюдь не были сотканы из добра и света и доставляли много хлопот своему московскому начальству, особенно в голодный 1947 год. Острый недостаток продовольствия в разоренной стране в полной мере сказывался и на снабжении лагерей для военнопленных. Впечатляющая картина безудержного воровства и хищений материально ответственными лицами дана во всех шести разделах аналитической ориентировки-приложения к приказу МВД СССР №00326 от 24 марта 1947 года. Небольшая цитата из другого ведомственного документа: «Несмотря на ряд приказов и директив МВД СССР об усилении борьбы с растратами и хищениями в лагерях МВД для военнопленных и интернированных, до сего времени продолжают иметь место массовые хищения. Это происходит вследствие засоренности снабженческих аппаратов лагерей случайными, непроверенными лицами, отсутствия должного контроля за их работой со стороны руководства лагерей и невыполнения оперативно-чекистскими отделами лагерей одной из основных своих задач по борьбе с растратами и хищениями. Только бездеятельностью и безответственностью работников оперативных отделов лагерей можно объяснить такое положение, когда в лагерях орудуют длительное время преступники, нанося государству большой ущерб. Некоторые оперативные отделы лагерей длительное время ведут агентурные разработки по хищениям, давая возможность преступникам расхищать материальные ценности.

В лагерях МВД Свердловской области имели место крупные хищения главным образом продовольствия за счет недодачи военнопленным положенной нормы, что привело к резкому ухудшению их физического состояния и смертности. В лагере МВД №531 Свердловской области в феврале 1946 года в результате реализации агентурного дела «Проходимцы» были арестованы начальник воен. хоздовольствия 6-го лагерного отделения лейтенант Бояршинов, начальник отделения вещевого снабжения Пастушков и др. Следствием установлено, что преступники в течение 6 месяцев расхищали продовольствие и другое вещевое имущество, причем продовольствие расхищалось ими за счет недодачи продуктов на кухню военнопленных, способствуя тем самым физическому истощению значительной части военнопленных.

В лагере МВД №318 той же области в конце 1945 года было арестовано пять работников лагерного отделения во главе с начальником Кулаковым, которые расхитили продовольствия и материальных ценностей на сумму 361 281 руб.».

А 26 марта того же года выходит Директива МВД СССР №62 «Об укреплении режима содержания и охраны в военнопленных в лагерях МВД», где перед приказной частью живописуются непорядки в этой области. И это тоже было связано с голодом в стране. В некоторых лагерях положение обострилось до того, что там вспыхивали восстания, вынуждавшие вводить чрезвычайное положение в лагерях. Большая доля военнопленных, порой больше половины в некоторых лагерях, была нетрудоспособна по причине истощения. Дистрофия, туберкулез, тиф — главные заболевания в лагерях, причем дистрофия была причиной более чем половины смертей, туберкулез с большим отрывом был на втором месте. Руководство ГУПВИ и МВД вошло в правительство с предложением о внеочередной репатриации больных, нетрудоспособных пленных, и такая репатриация была проведена.

Смерть И.В. Сталина была поворотным моментом не только в судьбе многих узников ГУЛАГа, но и для иностранных военнопленных. УПВИ было ликвидировано в 1953 году, хотя часть осужденных иностранных граждан еще оставалась в лагерях, перешедших к ГУЛАГу.

Писать о системе ГУПВИ можно и дальше, но автор полагает, что у читателя уже есть определенная, пусть и далеко не полная, картина этой системы. И здесь наступает пора перейти к конкретике.

Будни Елабужского лагеря — сквозь объектив

Нас интересует главным образом лагеря на территории Татарии. Главнейшим из них был офицерский лагерь в Елабуге под номером 97. Упоминающиеся изредка в литературе лагеря в Казани и Зеленодольске были на положении лагерных участков, т.е. филиалов Елабужского лагеря. В самой Казани находилось 119-е Управление лагерями. В Казани же размещался и т. н. Silikatlager, лагерь при силикатном заводе. Скорее всего (но тут ручаться не стану), военнопленные из этого же лагеря работали и на строительстве в Казани, в частности в Соцгороде, и на строительстве театра оперы и балета.

А теперь та самая конкретика, о которой говорилось выше. Точнее, примерно треть того фотоматериала, который содержится в книге бывшего немецкого офицера-военнопленного.


Короткая остановка в чистом поле во время транспортировки с неизвестной целью. Снято перед посадкой. Справа на снимке лейтенант Ридель из роты Засса. Длительность транспортировки составляла «добрых две, две с половиной недели» до Казани, затем волжским пароходом «Феликс Дзержинский» до Елабуги (Татарская Республика).


Елабуга, июль 1945 года. Умывальники и уборные «Хижина дяди Дома», названные так пленными по имени архитектора Дома, под руководством которого эти сооружения были заглублены в землю. Длинные тени от военнопленных в умывальнике и душе говорят о съемке ранним утром.


Елабуга, лето 1945 года: Общелагерное собрание — собрание всех офицеров перед «Германским залом», для выражения единодушного «волеизъявления» загладить вину путем «добровольного» участия в работах не обязанных (по положению) работать офицеров. Выступали многие офицеры-антифашисты. Резолюция была принята 100 процентами голосов. Действительная позиция военнопленных офицеров была разной.


Елабуга, лагерный участок Козылтау, осень 1945 года: площадка для сборки плотов на берегу Камы. Военнопленные доставляют бревна к берегу. Рыхлый песок на берегу затрудняет волочение. Конная тяга для этого использовалась редко.


Елабуга, май 1946 года. Военнопленный д-р Клаус Юнг что-то пишет очень коротким огрызком карандаша. Обычно «бумагой» служил кусок фанеры, но здесь виден кусок бумаги на какой-то подложке.


Елабуга, май 1946 года. Перед передним фасадом лагеря A. Справа вход в бывший дворец епископов. Зассе: «Массовая сцена, повторявшаяся похожим образом каждый месяц. На языке военнопленных это называлось «Гроссдавай». Это была акция по очистке комнат, весь инвентарь выносился наружу, так освобождалось место для чистки пола и стен».


Елабуга, май 1946 года. Сцена во внутреннем дворе 3-го блока во время «Гроссдавай». Стоящий пленный прикуривает сигарету через линзу очков, которую использует как зажигательное стекло.


Елабуга, 16 мая 1946 года. Ранним утром около пятисот военнопленных ожидали только что подошедший пароход, на котором они должны были прибыть в Казань, столицу Татарской Республики. А оттуда двигаться дальше к фанерному лагерю в Зеленодольск, лагерному участку елабужского лагеря. Зассе: «Большинство имело мешки с соломой, это было достижением. До этого нам приходилось спать на голых досках».


Казань, 17 мая 1946 года. В центре Казани в послевоенное время. Снимок трамвая, который, кажется, заметила внимательная вагоновожатая.


Казань, 17 мая 1946 года. Транспортная дамба у Волги и вид на Казанский кремль и старый город. Слева два русских часовых, справа обрезанная фигура человека, следовавшего перед Зассом со своим багажом.


Казань, 17 мая 1946 года. Марш военнопленных через внутренние районы Казани. В середине снимка виден русский часовой на незамощеной, неровной и раскисшей от дождя местности. У одного из впереди идущих хорошо узнается котелок — важнейшая принадлежность военнопленного.


Казань, май 1946 года. Марш не поместившихся в кадр немецких военнопленных через внутренние районы. Правее середины — русский часовой, сопровождающий колонну. Среди автомобилей можно различить остов танка. Немощеная площадь размякла после таяния снега.


Спецгоспиталь в Зеленодольске, август 1946 года. Оба немецких лагерных врача перед зданием спецгоспиталя в Зеленодольске: слева доктор Ламан, справа доктор Гросс. Они знали, что их будет фотографировать Зассе. Они активно участвовали в тайном перемещении отснятых пленок. Три первых кассеты были переправлены с помощью лейтенанта запаса берлинца Генриха Штёра. У него была ампутирована нога и имелся протез, с его использованием пленка и была переправлена.


Спецгоспиталь в Зеленодольске, август 1946 года. Многие окна здания были забиты фанерой.

Теперь немного об авторе этих редчайших снимков. Его звали Клаус Зассе. 9 апреля 1945 года Клаус Зассе, бывший в то время лейтенантом-связистом, попал в плен в Кенингсберге. Каким-то чудом его камера «Minox Riga 38» осталась незамеченной в нагрудном кармане кителя. И он пронес ее на территорию лагеря для военнопленных, где находился с 1945 по 1947 годы.

Было отснято около 200 кадров. Доставлялась кассета с пленкой с помощью военной хитрости: в загипсованной ноге военнопленного офицера, репатриировавшегося на родину. Клаус Зассе дождался публикации своих снимков. Он скончался в ночь с 6 на 7 июня 2003 года в возрасте 82 лет в своем родном Гамбурге. В 2007 году его книга вышла вторым изданием.

Ну и совсем немного о камере молодого пленного немецкого связиста. О «Миноксе» написано много. Эта камера, предшественница известного советского аппарата «Киев-Вега», была сконструирована в Латвии в 1936 году, выпускалась на базе завода VEF, и сейчас ее довоенные образцы являются предметом коллекционирования.

В заключение автор с удовольствием благодарит Андрея Владимировича Шритта за помощь в подготовке этого материала.

Лев Жаржевский, фото предоставлены автором
ОбществоИстория
комментарии 48

комментарии

  • Анонимно 08 дек
    Ценная информация
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  • Анонимно 08 дек
    Классная подборка фотографий.
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  • Анонимно 08 дек
    Вновь снимаю шляпу перед дедушкой
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    Анонимно 08 дек
    Этот внук уже замучил своей шляпой, как только уши не морозит зимой?
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    Анонимно 09 дек
    Чтобы иметь "внуков" - надо иметь детей.

    Этот "внук" самозванец - как бы "дедушку" из квартиры не выжил...
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  • Анонимно 08 дек
    Жорж не упомянул евреев Вермахта. Они тоже были в ТАССР.
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    Анонимно 08 дек
    Евреи и немцы жили в Казани с древних времен.

    Территория Среднего Поволжья входила в состав Хазарского каганата, где государственной религией был иудаизм.

    А немцев появилось в Казани много после Ливонской войны 1558 г., в которой всеми объединенными войсками Московского и Казанского царств командовал монгол-чингизид Шах-Али.
    Разбив наголову немецкие войска монгол Шах-Али и татарские мурзы привели в Москву, Нижний Новгород, Казань и другие города многочисленных военнопленных - ремесленников и женщин.

    И всегда евреи и немцы в Казани жили дружно.

    И только после того как Маркс и Энгельс разработали, а Ленин и Троцкий попытались воплотить в жизнь человеконенавистническую классовую теорию, между ними пробежала "черная кошка".

    Эти две "сладкие парочки" породили Гитлера и Геббельса, нацизм и Холокост.
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    Анонимно 08 дек
    Сколько можно врать? Евреев на территории Казанского ханства было не больше , чем остальных понаехавшим к ним по разным делам. Иудаизм на Средней Волге никогда не был официальной религией. Он был таковым в Хазарии, расположенной в устье Волги. Причем иудаизм исповедовала только часть правящей верхушки, а не все население целиком. Вот сейчас в РФ большая часть правительства тоже иудеи. Но от этого РФ не стала считаться иудейской.
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    Анонимно 08 дек
    Врать можно до бесконечности - Ваш комментарий тому свидетельство.
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    Филипп Соколович 09 дек
    "Эти две "сладкие парочки" породили Гитлера и Геббельса, нацизм и Холокост." Man kann nicht stets das Fremde meiden, Das Gute liegt uns oft so fern.Ain achter deuther Mann mag keinen Franzen leiden Doch Ihre Weine trinkt er gern" Это великий Немец написал о Немцах в Faust... Он ли не знал и не понимал "Германский Дух" тысячелетний до Маркса?! Две Мировые Войны показали, что Немцы-это ещё "дикие дети Европы" по определению Итальянцев... И пока в Германии не будет проживать 500 тысяч Евреев (а Их там было именно столько, а может и больше) ничто им не поможет при всяких теперешних "обрати внимание-сделано в Германии" Элементарно, в каждой Земле Германии теперь найдётся две пары "Гитлеров и Геббельсов...", да вот Гитлер первый промахнулся с Евреями, как Акела в Маугли Р.Киплинга своим решением "Еврейского Вопроса".Оказалось:не "Русиш швайн", а "Немец швайн"- и на долго.Завозите, просите Немцы Евреев в Германию- так теперь стоит "Еврейский Вопрос" Теперь Мировым Фактом является-сделано в Китае...
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    Анонимно 10 дек
    Филипп Соколович, Вы про "сделано в Китае" не удивляйтесь, у них социализм, отдаленно напоминающий наш НЭП, да расстрелять коррумпированногой чиновника не проблема.
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    Филипп Соколович 10 дек
    Уважаемый господин, мне удивляться про Китай? Мой прадед 14 лет "арендовал" Манчжурию Царю Николаю II , 7 лет ходил с переводчиком, а потом без... И вот мне осталось колоссальное наследство на века нашего рода (если Бог позволит..) от пребывания прадеда в Китае... Но главное, что внушил внуку дед-это 1000-летняя мудрость Китайцев и Их способность к выживанию и невероятное трудолюбие... И мне внук передал главное от прадеда из начала 20-ого века:"... Если пойдёт Китай, то всё кидай..."-это значит беги и спасенье не гарантировано..
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    Алексей Котуленко 10 дек
    Филипп Соколович, скромнее, скромнее быть надо! Ну напишите Вы, что Ваш прапрадед продал Аляску САСШ, мы за Вас порадуемся. Но какое это имеет отношение к германским военнопленным?
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    Филипп Соколович 12 дек
    Уважаемый Алексей Котуленко, ни мой, ни Ваш, ни чей бы ещё... Прадеды продать Аляску не могли, потому что Аляска такая штука Историческая, которую надо было всего навсего Удержать-видите какой всего-лишь "пустячок"- Удержать! Например, как Удержать СССР-фигочки-без войны... А какое моё имеет отношение к Военнопленным, а такое-это Солдаты Красной Армии у Вермахта были Военнопленными в международном понимании Историческом... А солдаты Гитлера шли с засученными рукавами за Двадцатью Акрами Земли плодородной-а это уже бандитизм, потому что эти Двадцать Акров ist "Das Gute liegt uns so fern" von Гётте. Солдат защитник Своей Земли- это одно, а солдат-бандит за 1,5-2 тыс. км. от Своей Земли и Своего дома-это другое, и естественно, и судьбы военнопленных с обоих сторон не могут восприниматься по Николаю из Уренгоя.Доказательства.:у Госпожи Министра Обороны ФРГ Урсулы von der Leln-семеро деток! Чья это заслуга?! Солдат Красной Армии! а не солдат Гитлера.. Но госпожа Министр будет (и есть..) рада за слова Николая... Потому что военнопленные Немцы... и Она сама Немка и Её Фундамент-"Немецкий Дух" Исторический.
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  • Анонимно 08 дек
    Рекомендуется представить фотографии, которые снял советский военнопленный в Освенциме ... Такое было невозможно! ((((((
    ... И да, не забыть покаяться перед Бундестагом, что кровавые сталинские палачи не дали пронести в лагерь ЦВЕТНУЮ фотопленку! ;)))
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  • Анонимно 08 дек
    В соцгороде точно работали немцы. Мама (1940 г.р.) с бабушкой жили на Белинского и мама рассказывала, как они с детворой бегали смотреть на работающих немцев. И умерших немцев якобы хоронили там, где сейчас парк между Белинского и Индустриальной. Я где-то слышал, что индивидуальные дома на Гагарина (между Декабристов и Восходом) тоже строили пленные немцы.
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    Анонимно 08 дек
    умерших немцев якобы хоронили там, где сейчас парк между Белинского и Индустриальной
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/83505-nemeckie-plennye-v-tatarii-cherez-obektiv-minoksa
    Вряд ли, так близко к Соцгороду не стали бы. Около лагеря военнопленных скорее всего хоронили. Кстати, а он где был?
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    Анонимно 11 дек
    А чего хоронить? В печку для обжига силикатного кирпича, и нет проблем! В блокадном Ленинграде запросто кирпичный завод заменял крематорий. Можно подумать, немцы выкатили бы претензию!
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    Lev Zharzhevsky 08 дек
    Вполне возможно, что работали. То, что их там же хоронили - совершенно исключено. Если бы вы не были анонимом, я бы сказал почему именно.
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    Алексей Котуленко 08 дек
    Лев Моисеевич, а где тогда в Казани кладбище немецких(+ их союзников) военнопленных? Захоронение на Архангельском, ЕМНИП, имеет статус "... иностранцев, умерших в казанских госпиталях"?
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    Lev Zharzhevsky 08 дек
    Алексей, интересно построен вопрос: "а где тогда". Т.е. если не прямо около стройки, то где же тогда? Сразу скажу, что не знаю наверняка. Вариант с захоронениями вне кладбищ исключаю потому, что достаточно хорошо знаю про очень строгие санитарные правила того времени: эпидемий боялись как огня. Мне повезло: я попал на давнее, еще советских времен, выступление зампредгорисполкома Казани того времени, именно она отвечала за этот участок работы. Власти отдавали себе отчет в слабости городского хозяйства и поэтому принимали строгие предупредительные меры. Это вам не холера при Камиле Исхакове - позорище просто. Выступление было очень живым, информативным, с множеством примеров и отличным юмором.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    В парке Горького пленные немцы тоже работали, строили сооружения из дерева.
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Говорят, что "Детский Мир" на Кольце в Казани построили японские военнопленные. Это правда?
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Наши строили, про пленных это фантазии
    Ответить
    Андрей Шритт 08 дек
    Нет, в 1961, когда его начали строить, никаких военнопленных уже не было
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  • Анонимно 08 дек
    Побольше бы про места, где располагались лагеря в Казани. Например, лагерь в районе снесённого Акчарлака и турбекулезки Гвардейская/Ершова
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    Lev Zharzhevsky 08 дек
    Я не располагаю сведениями о расположении пленных в Казани. К тому же следует быть аккуратнее со словом "лагерь". Его бытовое значение отличается от административного. Строго говоря, на территории Татарии был только один елабужский лагерь. Всё остальное было его лагучастками. Хотя конечно же лагучастки имели все внешние признаки лагеря в бытовом смысле: ограда, охрана, бараки и т.д.
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  • Анонимно 08 дек
    В зеленодольских газетах вышло несколько материалов о пребывании военнопленных Второй Мировой войны в этом волжском городке и не только. В частности,года три тому назад был опубликован большой материал о Клаусе Зассе и его снимках зеленодольского лагеря №119 и спецгоспиталя для военнопленных №3656. В Казани находились лишь филиалы зеленодольского и елабужского лагерей.
    Ответить
    Lev Zharzhevsky 08 дек
    № 119 имело лагерное управление и располагалось оно в Казани. В Зеленодольске был лагерный участок Елабужского лагеря № 97. Ничего о самостоятельном лагере в Зеленодольске не находится. Если у вас есть надежные сведения об этом, то неплохо бы ими поделиться. Ключевое слово - надежные.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Неужели? Чем Вы это докажете?
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Ну и кто же был начальником Управления лагеря №119 в Казани?
    Ответить
    Lev Zharzhevsky 08 дек
    Я ничего не собираюсь доказывать анонимам. Дайте себе труд выйти из анона, тогда поговорим, не вопрос.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Уважаемый, вы же прекрасно понимаете. что не многие могут "выйти из анона", не имея такого надежного прикрытия, как Вы.

    Вы "вышли из анона" - ну и ладненько.
    Но требовать этого от других - ну не совсем красиво...
    Ответить
    Lev Zharzhevsky 08 дек
    У меня нет и никогда не было никакого прикрытия. И вы это отлично знаете. И я ничего не требую, я предлагаю. Не хотите - дело ваше.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Пенсия уже 40 лет - это разве не "прикрытие"?
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Спасибо огромное за статью! Интересно было посмотреть фотографии
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  • Анонимно 08 дек
    Интересно.
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  • Татьяна Васина 08 дек
    Спасибо за очень толковую информацию. Давно ищу сведения о пребывании немецких военнопленных в Казани. Про Елабугу и Зеленодольск знаю, есть кладбища немецких военнопленных. Про кладбище военнопленных в Казани не слышала ни разу.
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    Lev Zharzhevsky 08 дек
    Уважаемая Татьяна, так и у меня ничего о кладбищах нет. В горкомхозовских документах наверняка что-то есть, хотя бы обрывки сведений. Но в свое время было не до пленных, интересовался другими вопросами. А сейчас уже пусть другие по архивам ходя,я свое отходил)). Спасибо за оценку, мне очень приятно.
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  • Анонимно 08 дек
    В Дербышках тоже дома есть, построенные пленными. Где, интересно, они жили?
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  • Филипп Соколович 09 дек
    А мой дед участвовал в штурме Кёнигсберга с Красной Армией... И что?! А потом действительно с Немецкими военнопленными строил Оперный Театр в Казани... Конечно его статус был другой по сравнению с Военнопленными Немцами Гитлера, но тем не менее он был "врагом народа" до 1961, потом реабилитирован... похоронен в Мелекессе-Димитровграде... Это моему деду Лаврентий Берия говорил:"... Осип не спэши...". А в чём не спеши?! О, это большая тайна Сталина-Берии-и наша... Мой дед на века отметил Шедевры Дрезденской Галереи так, что и теперь вооружённые электроникой и спектр анализом Немцы не способны обнаружить мысли Сталина-Берии... на Шедеврах,которые "Царским Подарком" вернулись в ГДР-это в какое сравнение идёт с... Колей из Уренгоя?! Где это видано, где это слышано, чтобы мальчик из Калифорнии, например, выступил в Бундестаге с подобной штукой... А ведь ни одна бомба Гитлера не упала на США! А в Дрезден за два дня бомбардировок был в руинах... И что?! Почитайте переписку Сталина и Черчилля:Премьер-Министр с удовольствием сообщал Сталину об налётах Союзников, а Сталин просил усилить...
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    Анонимно 09 дек
    Филипп Соколович 10:39, Вы собственно ЧТО сказать то хотели? Поспешили написать? Семейное, наверное ...
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    Филипп Соколович 09 дек
    Благородный господин,да по теме:что Война-это очень сложное явление в Истории в Судьбах миллионов людей... Например, каждый кто родился 22 июня 1942 (год после нападения на СССР)-это уже следствие Войны.., а пленные в РТ в теме 2017-ого- это реванш теперешней Германии не только над СССР, но и над Великобританией:Kanzlerin Четыре Ка (Kuche,Kinder,Kirche-Kanzlerin) изгнала из Европы Великобританию (Brexit) "Поспешили написать?" Нет, уважаемый господин, в 90-х уже было написано в "Вечерней Казани", что мой дед строил Оперный Театр в РТ с пленными Немцами... В тех же 90-х мы передали список Немецких военнопленных (Австрийцев), похороненных... Австрийской Церкви! для поминания:фольклорная группа Татар (именно Татар) по ходатайству нашей семьи бесплатно получила визу в Вену, их (Татар) особо разместили в гостинице, Они выступили по телевизору.., Им выделили... по 500 марок... для знакомства с Веной.Можете осведомится у Криницкого Юсуфа Алиевича (Председатель Татарской Общины Гродно тех лет). Главное в этом-мы передали Церкви! для поминания и сообщения родным (если Церковь Австрии пожелает...) и упаси Боже, выступать Им (фольклорной группе Татар) где-нибудь в Гос. Организации Австрии-так требовал некто из нашей семьи и Татары вели себя достойно... История, уважаемый господин, это такая Тётя, которая смеётся над любым невежеством... Мы рады, что есть Евреи и Государство Израиль, и США-Они не позволят переписать Историю Второй Мировой и не позволят Немцам взять реванш над Ними... А что касается Вашего "Семейное, наверное ...", то и Ваше это семейное т.к. Вы тоже следствие Войны:Гитлера, Сталина, Рузвельта, Черчилля... Можете посмеяться надо мной.. Спасибо.
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    Анонимно 09 дек
    История, уважаемый господин
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/83505-nemeckie-plennye-v-tatarii-cherez-obektiv-minoksa
    Да, гражданин, который не товарищ, победили вас, немцы напару с американцами, любого незнакомца именующего "... благородный господин"!
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    Анонимно 10 дек
    Да, гражданин, который не товарищ, победили вас, немцы напару с американцами, любого незнакомца именующего "... благородный господин"!
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/83505-nemeckie-plennye-v-tatarii-cherez-obektiv-minoksa

    Неуважаемый мною господин, именно благодаря таким как вы и создается впечатление, что фашисты и американцы победили... Ваша рабская психология очень этому способствует...
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  • Анонимно 09 дек
    На КМПО пленные немцы строили цех № 4 кузница и цех №1 литейка.В Соцгороде немцы строили магистральный тепловод по Белинского который служил без аварий около 50 лет и когда его решили перекладывать на больший диаметр то начальство за голову хваталось потому что начнутся проблемы.В Стандартном немцы клинкером мостили улицу Чапаева и Шатурскую.Это не считая строительства жилых домов.Везде работали на удивление качественно.
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  • Анонимно 10 дек
    В Арске есть хорошо сохранившееся кладбище немцев, на окраине Арска.
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  • Алексей Котуленко 10 дек
    А мой дед участвовал в штурме Кёнигсберга с Красной Армией... И что?! А потом действительно с Немецкими военнопленными строил Оперный Театр в Казани... Конечно его статус был другой по сравнению с Военнопленными Немцами Гитлера, но тем не менее он был "врагом народа" до 1961
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/83505-nemeckie-plennye-v-tatarii-cherez-obektiv-minoksa
    А можно поподробнее? Кем был на стройплощадке театра "враг народа до 1961 года"? Объединенный лагерь военнопленных и 58 статьи? Кому это было нужно, немецкие военнопленные были дисциплинированные и готовые "стучать" в случае любого непорядка. Так что про фотокамеру скорее всего знали все, кому по должности положено. Есть воспоминания некого казанского студента, типа-переводчика, так тот был обязан говорить с немцами исключительно по-русски и вести коммунистическую пропаганду. И, походу, все те советские граждане, работающие вместе с военнопленными, должны были отчитываться Органам.
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