Не успеть за 60 минут: в битве Востока и Запада все решил овертайм

Команда Олега Знарка взяла реванш у «Ак Барса» за поражение в Санкт-Петербурге

СКА абсолютный фаворит Кубка Гагарина текущего сезона. С этим не согласны, пожалуй, лишь самые упертые болельщики не из Питера. В то же время большая часть их уверена, что если кто-то в этом сезоне и может оставить армейцев без вожделенного трофея, то это казанский «Ак Барс». Все аспекты второго в сезоне свидания команд, в котором СКА взял реванш (2:3) за поражение в Санкт-Петербурге, — в материале «Реального времени».

Почему только «барсы» могут остановить СКА

«Ак Барс» главный «шлагбаум» на пути СКА к Кубку Гагарина не потому, что в КХЛ нет команд сильнее — они как раз-таки есть. Но только в Западной конференции. Тогда как в финале Кубка Гагарина непременно должен быть представитель Востока, а в этой конференции равных «барсам» объективно нет. К тому же и СКА регулярно испытывает проблемы именно с командой Билялетдинова. Во всяком случае, в «гладком» чемпионате. В трех последних матчах дело доходило до овертайма или буллитов, в которых нервы крепче оказывались у казанцев.

После игры корреспондент «Реального времени» попросил прокомментировать наши наблюдения форварда «Ак Барса» Артема Лукоянова.

— Почему нет. Мы доказывали и там, в Питере, и здесь их обыгрывали. Поэтому я думаю, что пока на сегодняшний день, мы доказали, что можем с ними играть. Так что увидимся в финале, — заявил нападающий.

Дружина Олега Знарка прибыла в Казань, вероятно, держа в памяти первое свидание этих команд в нынешнем сезоне. Напомним, в Санкт-Петербурге казанцы оказались сильнее, обыграв практически непобедимых в этом сезоне армейцев в овертайме (2:3). Интересно, что перед вчерашней игрой СКА прилично потрепали нижнекамские «волки» в своем логове. Фавориты взяли три очка лишь в последние минуты матча, реализовав «подарок» арбитра в виде удаления нижнекамца в самый ответственный момент встречи. В целом СКА в этом сезоне продвигается по «регулярке» КХЛ с неумолимостью катка. В Западной конференции питерцы набрали уже 105 очков и имеют немыслимый отрыв от ближайшего преследователя в 18 очков. Более того, команда Знарка по итогам уже 38 игр забронировала себе место в плей-офф — первой во всей лиге.

Дружина Олега Знарка прибыла в Казань, вероятно, держа в памяти первое свидание этих команд в нынешнем сезоне. Фото ska.ru



Круглые цифры Маркова и Гарипова

О текущих проблемах «Ак Барса» с составом знают, пожалуй, все. На лед по-прежнему не выходят Джастин Азеведо, Андрей Попов, Федор Малыхин, Степан Захарчук и Роман Абросимов. А немолодой уже Данис Зарипов все еще набирает форму, при которой «дедушку» можно будет выпустить на лед без риска получить травму. В этих условиях Зинэтула Билялетдинов практически не прибегает к ротации, определившись с «ростером» на игры процентов на 85, где оставшиеся 15 приходятся на четвертое звено. Так, в отчетном поединке на лед вернулся Михаил Глухов, а Дамир Мусин не попал в заявку. Зато отметим, что сразу два хоккеиста «Ак Барса» в этот вечер отметились круглыми цифрами в своей карьере. Андрей Марков провел 300-й матч в чемпионатах России, а Эмиль Гарипов — 200-й.

Игра с первых смен захватила реактивными скоростями и атаками сходу. Гости отметились первыми. В голевой атаке они явно нарушили правила против Михаила Сидорова, но судейский свисток промолчал. Учитывая околоспортивные реалии российского спорта, такое можно считать нормой.

В итоге после броска со средней дистанции на добивании первым был Владимир Шипачев, который особенно результативен после возвращения из-за океана — 0:1. В атаке балл за результативность записал и Илья Ковальчук, который является лучшим бомбардиром КХЛ. «Ак Барс» почти сразу мог сравнивать счет, но Станислав Галиев бросил выше ворот, убежав на рандеву с Микко Коскиненом. Через несколько минут отличный шанс сравнять счет вновь упустил Галиев, попавший во вратаря с пятачка. «Барсы» слишком увлеклись атаками, и лишь Гарипов выручил партнеров после выхода один на один в исполнении Максима Карпова.

Но судьи учуяли, что над СКА сгущаются тучи и приняли меры. Какое нарушение высмотрели арбитры у Рафаэля Батыршина, не понял решительно никто на «Татнефть Арене». Между тем у гостей лучшая бригада большинства в лиге, что неудивительно при такой обширной практике. Шайба в итоге в ворота Гарипова залетела, но не была засчитана — «не заметить» игру в площади ворот было невозможно даже судьям КХЛ. В итоге первое удаление казанцы выстояли. Но атакующий порыв «Ак Барса» был потушен, и игра до конца периода шла под диктовку СКА.

Когда судьи «осмелились» наказать СКА за нарушение численного состава, на них буквально наехали лидеры гостей, а арбитры, словно провинившиеся школьники, были вызваны к Олегу Знарку, видимо, давать объяснения. Фото ska.ru



Как Знарок вызвал судей на «разбор полетов» прямо во время матча

Уже на первой минуте второго периода еще один игрок «Ак Барса» Роб Клинкхаммер отправился в штрафной бокс. При этом еще по первой 20-минутке бросалась в глаза наглая агрессивность «звезд» СКА, замешанная, очевидно, на безнаказанности. Также очевидно, что казанцы в свою очередь боялись лишний раз просто тронуть гостей, борясь не только против оппонента, но и против людей в полосатой форме. Стоит ли говорить о том, что грубость со стороны гостей судьи «дипломатично» не замечали. Страна должна знать своих «героев». Матч обслуживал дуэт главных арбитров в составе Дениса Наумова и Антонина Ержабека. А мы потом удивляемся, почему сборная Россия, составленная по большей части из игроков СКА и ЦСКА, на международном уровне зачастую выглядит недееспособной.

Примерно с пятой минуты второго периода казанцы вновь прочно перехватили инициативу, обрушив шквал атак на ворота СКА. Но тут они уже самостоятельно провалились в обороне, позволив Сергею Плотникову в одиночестве выкатиться на вратаря «Ак Барса». На сей раз Гарипову выручить своих партнеров не удалось — 0:2.

А когда судьи «осмелились» наказать СКА за нарушение численного состава, на них буквально наехали лидеры гостей, а арбитры, словно провинившиеся школьники, были вызваны к Олегу Знарку, видимо, давать объяснения. И тут Владимир Ткачев ответил так, что «Татнефть Арена» буквально взорвалась — 55-й номер «щелкнул» в ближний угол и Коскинен увидел шайбу уже в воротах — 1:2.

После матча автор шайбы ответил на вопросы журналистов

— Отыгрались с 0:2, а потом провели такой третий период и овертайм. Как сам оцениваешь игру?

— Я думаю, удовольствие все получили от игры. И нам, и болельщикам немного не повезло, будем работать, — сказал Ткачев.

— Россиянам разрешили все-таки ехать в Корею. Как оцениваешь? С положительной стороны?

— Не знаю, у меня нет никаких соображений на этот счет. Я думаю, поедем и будем играть.

— Без разницы, под каким флагом?

— Я считаю, вы же знаете, кто едет, какая страна выступает. Все знаю, и будут поддерживать нашу сборную.

— Злее будете, если поедете?

— Думаю, да.

А казанцы под рев трибун и не думали снижать давление, и за 6 минут до конца периода усилиями Антона Ландера счет сравняли. Швед все сделал сам: обокрал в чужой зоне оппонента и расправился с вратарем — 2:2.

Под рев трибун казанцы и не думали снижать давление, и за 6 минут до конца периода усилиями Антона Ландера счет сравняли. Фото ak-bars.ru

60 минут опять не хватило

«Ак Барс» здорово отыгрался и в заключительном периоде пошла обоюдно осторожная игра до первой ошибки. Первую оплошность соперника вынудил совершить Ярослав Косов, которого лишь ценой нарушения остановил Егор Яковлев. Случилось это недалеко от экватора периода. Но «Ак Барс» совершенно бездарно распорядился своим шансом, не сумев даже закрепиться в зоне СКА. Зато за 7 минут до конца Никита Язьков с партнером убегал «2 в 1», бросил сам, но прямо во вратаря.

При этом СКА продолжал столь нагло грубить, что судьи попросту не могли оставлять это без внимания. Так за 6 минут до конца матча гости вновь остались в меньшинстве после удаления Шипачева. Команда Билялетдинова безобразно провела и эти 2 минуты, упустив шанс снять все вопросы о победителе в основное время.

— В третьем периоде было большинство, но вообще ничего не получалось в большинстве. С чем связываешь это? — спросили у форварда «Ак Барса» Артема Лукоянова после игры

— Я думаю, там во втором нам пришлось, так скажем, забивать. Горели 0:2, нас раскрепощало, что нам нечего было терять. Поэтому где-то моменты создавали, ну а в третьем у нашей команды стояла больше задача не пропустить. Поэтому игра пошла без обострений. И так скажем, это был ключевой момент, забей — и мы спокойно довели бы матч до победы. Но у них тоже хорошие большинство и меньшинство. Что у нас меньшинство сработало, что у них. Победил сегодня СКА.

— По эмоциям лучший матч был или в Питере?

— Все-равно когда ты в Питере играешь, там народу больше. Сейчас, когда даже нам гол засчитывали, народ радовался. У них много здесь болельщиков, может даже местных. У нас тоже хорошая поддержка была, полные трибуны, и мы слышали наших болельщиков. Большая заслуга их, что они нас вели вперед. Но по домашней игре сегодня и народу было больше. Было ощущение, что «плейоффская» игра была.

Глава государства разрешил ехать. Вопрос исчерпан.



В итоге команды уже в четвертом матче подряд не выявили победителя в основное время. А в овертайме все решил точный бросок с неудобной руки в исполнении Патрика Херсли — 2:3. После игры наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов констатировал хорошую игру и прокомментировал ситуацию с решением МОК по отношению к сборной России.

— Хорошая игра, все получили удовольствие. Команды показали хороший хоккей, поэтому говорить об ошибках нет смысла



— Что случилось в третьем периоде с командой после яркого второго?

— Мы играли против сильной команды, которая умеет и атаковать, и обороняться. Так что ничего не случилось.



— Что вы можете сказать о допуске России на Олимпиаду как олимпийский чемпион?

— Глава государства разрешил ехать. Вопрос исчерпан.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов, фото ska.ru