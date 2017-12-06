«Бойкот — это сильно. Но спортсменов жалко»

Первая реакция спортивной общественности на решение МОК в ожидании вердикта от Владимира Путина

Фото: Алексей Куденко (sputnik)

Все началось с мельдония, и уже довольно давно. Вялая реакция российских функционеров на зарождающийся скандал придала энтузиазма спортивной атаке на нашу страну — и вчера вечером мы получили развязку, которую эксперты предрекали еще полтора года назад: Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил нашу сборную на ОИ-2018. Ведь «команда атлетов из России» без гимна и государственного флага — это уже что-то другое. Спортивная редакция «Реального времени» приводит весь список «санкций» мирового спорта в отношении спорта российского и дает слово спортсменам и своим экспертам.

Что задумал МОК

Итак, что же постановил МОК? Прежде всего: наши спортсмены могут выступить на Олимпиаде лишь под олимпийским флагом, как это уже было в российской истории в 1992 году в Альбервиле. На форме российских атлетов будет красоваться странная надпись «Олимпийский спортсмен из России», а во время их награждения будет звучать гимн Олимпиады.

При этом далеко не каждый спортсмен сможет принять участие в играх на таких условиях. Каждый кандидат должен будет заручиться одобрением специальной комиссии, которую возглавляет Валери Фурнейрон, подтвердить олимпийские нормативы, иметь «чистую» допинговую историю и сдать дополнительные тесты, которые может назначить комиссия. Отдельно подчеркивается, что итоговое «абсолютное» решение по допуску каждого спортсмена принимается МОК.

Но и это еще не все. В Корею не пустят тренеров и медиков, подопечные которых нарушали антидопинговые нормы. Также закрыт доступ на игры для представителей Министерства спорта РФ. Пожизненный «отвод» от олимпийского движения получили вице-премьер РФ Виталий Мутко, ранее занимавший пост министра спорта страны, и его экс-заместитель Юрий Нагорных. Главе Олимпийского комитета России (ОКР) Александру Жукову отказано в членстве в МОК, а руководителю оргкомитета Игр в Сочи Дмитрию Чернышенко придется покинуть координационную комиссию зимней Олимпиады-2022 в Пекине. МОК отдельно подчеркивает свое право наказывать и «других людей, вовлеченных в систему».

Не забыт и финансовый аспект «публичной порки»: ОКР перечислит Independent Testing Authority 15 млн долларов — Россия должна как бы оплатить расходы на расследование против себя, чтобы «усилить глобальную антидопинговую систему».

«Решения МОК до Олимпийских игр мы не успеем уже ни опровергнуть, ни изменить. Еще года два назад было понятно, что МОК будет отстранять Россию от Игр. Почему не принимались меры — вот что непонятно». Фото Максима Платонова

«Уже поздно»

Ситуацию специально для «Реального времени» прокомментировал двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной думы РФ Ирек Зиннуров.

— Это унижение России. К этому все и шло, все действия МОК на это и направлены, — уверен наш собеседник.

— Стоит ли России бойкотировать ОИ?

— Скажу как бывший спортсмен. Мы готовимся к соревнованиям, наша цель — приехать и выступать. И у всех есть вполне понятное желание выступать под флагом своей страны. Ехать в Корею или нет — это решение принимают политики. Теперь скажу как депутат Госдумы: готовы ли мы к полной изоляции от мирового спорта? Если мы говорим, что тот или иной спортсмен невиновен и нас незаслуженно дисквалифицировали, мы должны были каждого спортсмена защищать в суде. И этим надо было заниматься несколько лет назад, а не сегодня. Уже поздно. Решения МОК до Олимпийских игр мы не успеем уже ни опровергнуть, ни изменить. Еще года два назад было понятно, что МОК будет отстранять Россию от Игр. Почему не принимались меры — вот что непонятно.

— Насколько виноват во всем этом Виталий Мутко?

— Для печати я не хотел бы отвечать на этот вопрос. Напомню только, что у китайцев тоже в свое время было обострение допингового вопроса с американцами. Но китайцы выстроили грамотную политику защиты и участвуют в Играх, несмотря на проблемы с допингом, которые есть, подчеркну, абсолютно во всех странах. Они играют по правилам МОК.

«Хорошо, что хоть танки еще не вводят»

В целом страна, и не только поклонники спорта, раскололась нынче на два больших лагеря. Причем в каждом из них находятся вполне уважаемые спортсмены. Первые требуют бойкота Олимпийских игр, называя решение МОК унижением России, а участие в ОИ под нейтральным флагом — абсолютно неприемлемым. Ярким представителем этой группы является гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

«Я слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?» Фото Максима Платонова

— Я, если честно, надеялась, что Бах (президент МОК Томас Бах, — прим. ред.) выступит от лица тех, кто сам был в шкуре спортсмена. Я до конца верила, что будет правильное и выверенное решение. Но оказалось все по-другому, — приводит слова гимнастки «Спорт-Экспресс».

— Каково это — участвовать в олимпийских играх без гимна и флага?

— Считаю, что это вообще невозможно. Я слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить? Как можно уложить в голове запрет на участие в открытии и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны, большими буквами — Россия, есть армия, ядерное оружие и великие люди.

Армейскую тематику в разговоре с корреспондентом «Реального времени» развил экс-игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов.

— Сам я на Играх, к сожалению, не выступал. Выгнали из сборной в последний момент, я об этом вам уже рассказывал (смеется). Но в данной ситуации в Корею бы поехал. Да, под нейтральным флагом выступать унизительно, но что делать. На областном первенстве, что ли, бегать?

Все решит в итоге Владимир Путин, как скажет, так и будет.

— А можно было все это предвидеть и предотвратить?

— Если бы я знал будущее, то купил бы доллары по 23 рубля и был бы сейчас миллиардером. Сейчас идет политическая война. Западная агрессия дошла до спорта, и это пока их самый болезненный удар по России. Хорошо, что еще танками на нас не поехали. Впрочем, в этом у них шансов немного. С оружием у нас все в порядке, — уверен Спиридонов.

«Спортсмены страдают: готовятся к соревнованиям — и оказываются крайними в политических играх. Может, кто-то и принимает допинг, но все-то не должны страдать». Фото mdms.tatarstan.ru



«Бойкот — это сильно, но...»

Другой «лагерь» озабочен интересами спортсменов, которые, по сути, живут и работают ради участия в Олимпийских играх, проходящих раз в четыре года.

Такого мнения придерживается и первый чемпион мира по боксу из Татарстана, руководитель Федерации бокса РТ Айрат Хаматов.

— У меня негативное отношение ко всей этой ситуации. Спортсмены страдают: готовятся к соревнованиям — и оказываются крайними в политических играх. Может, кто-то и принимает допинг, но все-то не должны страдать. Тем более что проблема допинга не только российская, она существует во всех странах.

— Стоит ли бойкотировать?

— Это уже сложнее. Но спортсмен готовится к Играм целый олимпийский цикл. В 1992-м году мы уже выступали под олимпийским флагом. Тоже было не совсем красиво. Бойкот — сильная вещь, но очень жаль спортсменов. Кстати, я в тех Играх не участвовал. Тогда по политическим соображениям сборную собирали «равномерно» из россиян и представителей других стран СНГ. Хотя по спортивному принципу должен был ехать именно я.

— В ваше время тема допинга была не столь актуальна?

— На мировом чемпионате я два раза сдавал тест на допинг. Но я даже не знал, что это такое. Слышал, что штангисты что-то принимали. А в боксе допинг, считаю, ни к чему.

— Вы лично поехали бы в Корею под нейтральным флагом?

— Когда ты защищаешь честь страны, это большая ответственность. А под флагом Игр — это уже не совсем то. Но все же за свою страну… Это очень тонкий момент. Нужно серьезно подумать. Не могу сразу ответить на этот вопрос.

Решение МОК — это вина Мутко на 99 процентов, считает Александр Тихонов. Фото Олега Тихонова

«Решение МОК — вина Мутко на 99 процентов»

Против бойкота высказались в эти дни и «фигуры» потяжелее. Особенно резок был четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, обрушившийся с критикой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.

— Все было предсказуемо. Лет 10 назад я лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнес с трибуны: «Настанет день, когда мы опозоримся на всю страну». Этот день настал. Все начиналось с безобидного мельдония, а я предупреждал. Решение МОК — это вина Мутко на 99 процентов. Его вина, что сбежал Родченков. Нужно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Нужно доказывать всем, что мы лучшие. Выступление без гимна и флага — это не предательство. Нужно ехать и давать по соплям всем: и американцам, и всему миру. Весь мир должен знать, что Россия не сломлена, — заявил Тихонов «Чемпионату».

Так или иначе, ответ России будет во многом понятен уже сегодня. Как было анонсировано, его на Всероссийском форуме добровольцев, проходящем в Москве, озвучит президент России Владимир Путин.