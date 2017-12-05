«Ак Барс» результативно «отдохнул» перед СКА, а Эмиль Гарипов обновил личный рекорд

Казанцы в «эконом-режиме» разобрались с минским «Динамо» перед битвой лидеров конференций

После поражений в двух дерби восточное лидерство «Ак Барса», которое еще недавно казалось железобетонным, было поставлено под вопрос. Особенно после второго из них — в домашнем матче с «младшим братом» «Нефтехимиком», который в этом сезоне становится самостоятельной грозной единицей КХЛ. Во всяком случае, нижнекамцы уже подобрались к «забронзовевшему» «Ак Барсу» на опасное расстояние в 2 очка и грозят скинуть его с пьедестала. С учетом этого вчерашняя игра с десятой командой Западной конференции, минским «Динамо», выглядела как некая передышка и возможность вернуться в победную колею. Так в итоге и вышло — казанцы взяли легкие очки (3:1), Эмиль Гарипов обновил личный рекорд, а Станислав Галиев, упростив свою игру, набрал 3 (1+2) очка. Все подробности — в материале «Реального времени».

«В таблицу устанешь постоянно смотреть»

На утренней предматчевой раскатке Зинэтула Билялетдинов много говорил журналистам о работе над главными недостатками игры его команды.

— В последних матчах заметны проблемы с реализацией. Чего не хватает для стабильности?

— Надо постоянно работать над своими недостатками. Мы работаем, но не всегда все получаются. Выпадают игроки, все время приходится что-то менять. Поэтому и не хватает стабильности.

— У команды впереди отрезок из матчей с серьезными соперниками, а конкуренты уже дышат в спину. Вы обращаете внимание на турнирную таблицу?

— У нас сейчас каждая игра — основная. В таблицу устанешь постоянно смотреть. У нас есть вопросы, которые надо поправить, и мы стараемся их поправить. Мы по такому плану работаем.

На утренней предматчевой раскатке Зинэтула Билялетдинов много говорил журналистам о работе над главными недостатками игры его команды. Фото vk.com/hcakbars



Всех не хватает, но Азеведо особенно

Безусловно, на игре «Ак Барса» сказывается и эпидемия травм. Уже давненько не играют Федор Малыхин и Джастин Азеведо, а Данис Зарипов пока только набирает форму. Есть и другие потери в составе, правда, они не столь фатальны.

— Азеведо катается на коньках без формы. Когда планируете его возвращение? — спрашивали журналисты на той же утренней раскатке у главного тренера.

— Сложно сказать. У Джастина была серьезная операция. Его возвращение будет зависеть от того, насколько быстро он будет восстанавливаться. Посмотрим.

— Его команде не хватает?

— Не хватает не только Азеведо. Вы посчитайте, сколько у нас игроков отсутствует. Но Джастин — ключевой исполнитель, особенно при игре в большинстве. Игрок, который может забить. Как раз его шайб не хватает.

— Как оцените новичков команды — Косова и Потапова?

— Считаю, они делают то, что умеют делать. Не всегда все получаются, но это у всех так. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Самое главное, что они работают над собой. Будем надеяться, что они будут стабильны.

К слову, о новичках — оба пришлись «Ак Барсу» ко двору. Ярослав Косов и вовсе выходит в сочетаниях «топ-6». В отчетной игре он появился в стартовом звене вместе с Ткачевым и Клинкхаммером, а Алексей Потапов дорос уже до третьего звена «барсов». Кто не помнит, начинал он свое выступление за казанский клуб с четвертого звена.

Алексей Потапов дорос уже до третьего звена «барсов». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



При этом «Динамо» в Казань приехало явно не отбывать номер. Минчане на этом отрезке сезона находятся в горячей фазе борьбы за место в плей-офф на Западе КХЛ. Команда Горди Дуайера располагается на 10-м месте и от заветного 8-го отстает на 6 очков. К тому же три последних матча динамовцы выиграли с общим счетом 10:4.

Однако и казанцам после двух поражений подряд уступать было негоже, поэтому начали они резво. Уже на 2-й минуте игры Иржи Секач с пятачка затолкал шайбу в ворота Юнаса Энрота с передачи Станислава Галиева — 1:0. Однако эту шайбу увидело не так много зрителей. На минское «Динамо» в России вообще ходят не слишком охотно, а тут еще понедельник и два поражения «Ак Барса» в дерби. Зрителей на «Татнефть-Арене» собралось чуть больше половины от максимальной ее вместительности.

Галиев упростил игру и тут же забросил

«Ак Барс» же продолжал давить, упустив ряд шансов увеличить разрыв в счете. Самый запоминающийся был как раз у Алексея Потапова, не попавшего в пустой угол ворот мимо уже отыгранного Юнаса Энрота. Также упустил парочку моментов Владимир Ткачев, который не набирал очков уже в четырех последних матчах своей команды. Однако второй гол «барсы» в концовке стартового периода все-таки соорудили. Станислав Галиев не стал делиться шайбой с партнером при выходе два в один, предпочтя с кистей «прошить» «домик» вратаря гостей — 2:0.

В хоккейных «кулуарах» вашему автору сразу несколько собеседников говорили, что Галиев мало забрасывает из-за того, что делает много лишних движений, усложняя игру. Вчерашняя шайба стала всего лишь четвертой для хоккеиста, который играет в первых звеньях и регулярно выходит в большинстве. Что ж, в первом периоде отчетного матча Станислав действительно действовал проще, что сразу принесло ему личный результат. После матча Зинэтула Билялетдинов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» не стал связывать успех Галиева с изменением стиля игры.

— Я не знаю, кто и что там говорит. Не люблю все эти разговоры. Он хорошо понимает игру, технически хорошо оснащен. Думаю, если он будет чаше брать игру на себя, будет больше забивать.



— Галиев усилил звено легионеров?

— Должен сказать, что сегодня каждый из них забросил по шайбе — это в первый раз. Но не могу сказать, что все идеально. Они стараются.

Гарипов обновил рекорд, но «сухарь» не удержал

Создав задел, команда Билялетдинова заметно сбавила обороты во второй трети матча, видимо, держа в уме уже завтрашний статусный топ-матч против питерского СКА на своем льду.

— О матче со СКА мы не думали, нам нужно поправлять свою игру. Сегодня мы сделали большой шаг вперед, и, надеюсь, еще один шаг вперед сделаем послезавтра, — показалось, что Станислав Галиев несколько в этом комментарии слукавил сразу после игры с «Динамо». Зато Иржи Секач назвал вещи своим именами.



— Такие матчи, как со СКА, очень важны для нас. Хочется обыграть их. Хочется обыграть любую команду, но СКА — особенно. Знаю, что успешно играли против них в последнее время, и нужно продолжить играть так же, — прямо заявил он журналистам.



Тем временем игра заметно выровнялась, и минчане стали периодически задерживаться в зоне «Ак Барса». Правда, без особой остроты. А вот хозяева и в этом периоде забросили практически «в раздевалку», реализовав выход три в два: финальная передача Секача была хороша, как и точный бросок Антона Ландера — 3:0. Отметим, что в шайбе поучаствовал и Галиев, набравший в этом матче три очка по системе «гол плюс пас».

— Ландер переживал, что так долго не мог забить. Он старается, много сил отдает. У него большое желание. Сегодня они хорошо разыграли, забили красивую шайбу, — отметил после матча старания своего шведского легионера Зинэтула Билялетдинов.



— Никогда нельзя быть уверенным, что получишь передачу, но я знаю, что Секач — отличный ассистент, и он не пожадничал, — сказал после игры сам Антон Ландер.

— Это ваша самая долгая безголевая серия в карьере?

— Думаю, что пару лет назад у меня была даже более длительная серия в «Эдмонтоне», но я думаю, что это все-таки разные ситуации: в Казани я играю много, моменты есть.

В итоге казанцы взяли легкие очки. Фото ak-bars.ru

После этого третий период матча должен был превратиться в формальность и принести «Ак Барсу» легкую победу, 20-ю в сезоне для Эмиля Гарипова. Ранее этот голкипер в «Ак Барсе» был резервным или на ротации, поэтому отметка в 20 побед в «регулярках» воспитаннику татарстанского хоккея еще не покорялась. И вот — свершился рекорд, а игр до плей-офф еще немало.

Заключительный период команды действительно откатали в «эконом-режиме». Жаль только, удаление Василия Токранова в безобидной ситуации оставило Гарипова без «сухаря». Впрочем, и сам голкипер был в этой ситуации не безгрешен, отбив шайбу прямо перед собой после навеса с линии — Александр Кулаков был начеку и забросил-таки шайбу престижа.

— Нам эта игра и результат нужны были. Несмотря на два предыдущих поражения, мы в этих матчах играли неплохо. Сегодня ребята были более нацелены на реализацию, создали достаточно моментов, — как всегда, лаконично охарактеризовал победу «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.



Один из героев матча Станислав Галиев после игры охотно пообщался с журналистами, ответив на вопросы и корреспондента «Реального времени».

— После заброшенной шайбы казалось, что ты сам не сразу понял, что забил?

— Да, в моменте с голом я не увидел, что шайба пересекла линию ворот: вратарь лег, я был под углом. Понял, что забил только когда посмотрел на судью.

— Сразу поехал к Секачу, которого сбили с ног прямо перед твоей шайбой. Поддержать?

— Да, поехал для того, чтобы поблагодарить его — он принял на себя такой удар и создал голевой момент. Комбинацию с голом Ландера будем отрабатывать (улыбается).

Артур Халилуллов