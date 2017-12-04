«Правило этого года — играть до конца»

УНИКС вырвал сумасшедшую концовку, представ антиподом себя прошлогоднего

Матч, после которого можно вновь полюбить баскетбол. Именно так, наверное, можно охарактеризовать происходившее вчера в казанском «Баскет-холле». Почти полные трибуны на матче Единой лиги, противостояние звездных Колома и Шведа и самая драматичная концовка, какую только видели новый УНИКС и его болельщики. Почему в Казани вновь пошли на баскетбол и какое чудо сотворил едва вернувшийся из сборной Хоаким Колом — об этом в материале «Реального времени».

«Химки» покатились вниз

«Химки» грозный, «Химки» сильный, «Химки» слабый… Вот уже третье свое состояние с начала сезона переживает подмосковный клуб, и нынешнее — самое удобное для УНИКСа. От бодрого октябрьского старта «желто-синих» после нескольких туров не осталось и следа.

«Желто-синие» вошли в сезон Единой лиги четырехматчевой серией без поражений, однако, как это обычно и бывает, споткнулись о ЦСКА и дальше «покатились кубарем», слетев на 5-е место. В Евролиге, опять-таки после отличного старта, проиграли три раза кряду, и только в последнем поединке против «Бамберга», ценой потери своего бойца — разыгрывающего Стефана Марковича, немного поправили статистику выступлений в главном баскетбольном еврокубке. Маркович же подвернул голеностоп и в Казань, разумеется, не полетел.

Алексей Швед и новый «звездный десант»

Можно было бы предположить, что Алексей Швед затосковал за МКАДом после феноменального для себя чемпионата Европы, если бы средний показатель результативности не составлял у него 22,3 очка за матч. Игра разладилась именно у «звездного десанта», пожаловавшего в Подмосковье летом.

Тогда вице-чемпионы качественно обновили свой состав. Вернули из Турции свою американскую звезду, форварда Тайлера Ханикатта, поигравшего годик в «Эфес Анадолу». Из «Црвены звезды» прибыл известный американский защитник Чарльз Дженкинс, из богатой китайской лиги приехал Малькольм Томас, который провел большую часть своей карьеры в «Кливленде», а также поиграл в таких клубах-монстрах, как «Голден Стейт» и «Юта». Укрепили «Химки» и отечественные форвард Андрей Зубков из «Локомотива-Кубани» и защитник Иван Викторов.

Георгиос Барцокас: «Мы сбились со своего пути, по которому шли в начале сезона»



Но даже учитывая весь бэкграунд американских баскетболистов «Химок», которые делали свои карьеры в элитной NBA, главной звездой подмосковной команды по-прежнему остается Швед, ставший лучшим снайпером прошедшего Евробаскета. К нему-то Димитрису Прифтису и его подопечным и стоило относиться с опаской. Косвенно об этом после поражения от питерского «Зенита» в предыдущем туре сказал и главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас:

«Мы сбились со своего пути, по которому шли в начале сезона. Мы не играли как команда, и это моя ответственность. Нельзя победить, если один игрок набирает 34 очка (Алексей Швед), а все остальные — меньше десяти. В этом плане есть очень много вопросов, сейчас все совсем не нормально. Возможно, мы растеряли уверенность в своих силах, которая у нас была в начале сезона. Нам нужно вновь почувствовать себя уверенно, причем как можно скорее. Для этого нужно быть единым целым и побеждать».

«Химки» на месте прошлогоднего УНИКСа справляются не лучше

В прошлой «регулярке», кстати, «желто-синие» дважды громили команду тогда еще Евгения Пашутина — 87:70 и 98:73. И есть стойкое ощущение, что пришло время возвращать долги. Тем более что УНИКС на данный конкретный момент выглядит более сильным, а главное — психологически более устойчивым и уверенным в себе коллективом. К тому же казанцы не измотаны постоянными перелетами в Евролиге. А вспоминая, как тяжело приходилось УНИКСу в прошлом году летать из Вильнюса в Красноярск, а оттуда — в Испанию, можно предположить, что морально более цельными себя чувствовали именно хозяева матча.

«Зеленые» не без удовольствия пребывают на второй строчке чемпионата, идя без поражений и имея на две игры меньше, чем ЦСКА. Правда, впереди по календарю, собственно, сами армейцы.

Баскетбольный бум возвращается в Казань

Такие результаты сказались и на интересе казанцев к баскетболу. Заполненный процентов на 80 семитысячный «Баскет-холл» радовал глаз и уши, а если сравнивать с матчами внутреннего чемпионата прошлого сезона, то может и вовсе сложиться ощущение, что в Казань переехал «Бостон Селтикс», и народ повалил на трибуны.

— Сегодня был очень хороший зал, — делился своими наблюдениями после игры разыгрывающий УНИКСа Антон Понкрашов. — В четвертой четверти чувствовалось, что трибуны прямо завелись на полную. Публика в Казани привередливая, и именно такие игры помогают собирать столько зрителей.

Димитрис Прифтис: «Я горжусь своими игроками, которые сумели переломить игру»



А на площадке картина в первые минуты оказалась не такой радостной, как на трибунах. Уже к середине четверти «Химки» при непосредственном участии Энтони Гилла и Алексея Шведа вели едва ли не с двойным преимуществом.

Прифтис не выдержал за 3 минуты до первой сирены, взял тайм-аут, после которого команда выскочила на площадку совершенно другой. Задвигались казанцы раза в два быстрее, а мячи в обороне перехватывали в каких-то акробатических прыжках. К концу четверти даже у Шведа перестали залетать «трешки», а Ханикатт никак не мог поймать и толком зафиксировать мяч после длинных передач. А вот у Стефана Ласме бросок «пошел», в отличие от его одноклубников Смита и Эджима, которые пробегали на паркете все 10 минут, но собрали на двоих жалкие 5 баллов. В общем, командными усилиями 8:12 превратились в 18:17 к концу четверти.

Колом и Швед на первом плане

Более равная игра с обоюдными попытками забросить из-за дуги, но очень редкими попаданиями, пошла во второй четверти. Обе команды стали действовать более строго и слаженно в обороне. О каких-то изысканных забросах мечтать не приходилось. Правда, у «Химок» в атаке все же выходило немного получше. Все те же Швед и Гилл давали огня на паркете, собрав на двоих аж 21 очко к середине игры.

Поэтому уже по старой доброй традиции Хоаким Колом решил вновь взять игру в свои руки. Он «тащил» и в зоне, не забывал и о дальних попаданиях. А перед большим перерывом заработал 2+1, забил штрафной и почти выровнял проигранную четверть — 37:40. Если бы не усилия Колома, УНИКС мог распрощаться с шансами на победу в этом матче уже в середине игры. Вновь испанец предстал в роли «палочки-выручалочки», когда у остальной команды, не считая Ласме, тряслись коленки.

Чем дальше шла игра, тем круче выглядел Швед. Дальние у него шли не так хорошо, всего два попадания из девяти, так что он зарабатывал свои очки по-рабочему, занося в кольцо «до верного». Причем заходил Алексей в зону так легко и непринужденно, будто остался дополнительно побросать после тренировки — вообще не получая никакого сопротивления. В итоге уже к решающей четверти Швед набрал свои 23 среднестатистических очка.

По старой доброй традиции Хоаким Колом решил вновь взять игру в свои руки



«Кино» Колома



В общем, УНИКС постепенно вновь стал отставать в счете, и -11 в середине последней четверти даже «выгнали» десяток болельщиков домой. Но Прифтис вновь что-то наколдовал со своими игроками во время тайм-аута. После этого наконец ожил Джамар Смит, все-таки подтянув такую ожидаемую от него статистику (14 баллов).

— После последнего тайм-аута мы сделали все, как планировали. Забили, сфолили, снова забили, сделали перехват. Думаю, это самая важная победа для нас.

Действительно, все так и было. «-7» за 1 минуту и 6 секунд до конца, но казанцы будто подключают какие-то потайные силы и начинают рвать оборону «Химок». Кино Колом стал семенить с еще большей интенсивностью. И именно он стал героем концовки и главным героем матча! Запись этой финальной минуты можно отправлять в Голливуд как образец хэппи-энда фильма про баскетбол.

Когда Швед точно исполнил свои штрафные, на табло оставалось 9 секунд. Колом забросил такие же два сам, а потом каким-то чудом перехватил мяч в середине площадки, сам тараном прорвался под кольцо (глаза у всех зрителей бегали от секундомера обратно к Кино) и, оскалив зубы, из последних сил подпрыгнул и положил мяч в кольцо. Пока мяч висел над корзиной, казалось, можно было расслышать, как падают капельки пота с головы испанца. И снаряд все-таки прошел сквозь сетку.

Как потом признавался сам испанский разыгрывающий, это было главное попадание в его жизни. Эмоции, которые захватили весь «Баскет-холл», как-то заставили забыть о том, что матч еще нужно доиграть, и Андерсон за оставшиеся 3 секунды быстро пролетел весь паркет и повторил трюк Колома. Мяч снова завис на дужке кольца, сердца каждого из шести тысяч зрителей остановились, а уже с финальной сиреной его смахнул Мелвин Эджим. Поэтому у судейского стола еще добрых полчаса после матча толпился весь тренерский и административный состав «Химок».

— Фантастическая концовка! — делился эмоциями после игры капитан УНИКСа Антон Понкашов. — Мы верили в победу даже тогда, когда проигрывали 11 очков за две минуты до сирены. Наше правило этого года — играем до самого конца. Думаю, что сегодня мы заслужили победу не меньше, чем «Химки»!

Главный тренер БК УНИКС Димитрис Прифтис:



— Была тяжелая игра, сумасшедшая в конце. Я думаю, в тот момент, когда игра перевернулась, с нами сыграла удача. Поздравления нашим игрокам за их вклад и тренировки, на которых они работают каждый день. Была серьезная победа над серьезным соперником. Он сегодня очень хорошо играл. И мы будем продолжать действовать в том же духе.

— Уже успели посмотреть спорный эпизод?

— Там был беспорядок у столов, но я, честно говоря, не заметил, что произошло, был сфокусирован на игре.

— До последнего у УНИКСа ничего не получалось. Почему?

— Когда играешь против таких команд, которые наказывают за любую оплошность, и плохо защищаешься, это легко может перерасти в 20 очков отставания. И я горжусь своими игроками, которые сумели переломить игру. Конечно, у нас пока нет такого качества игры, как у «Химок», но у нас была вера. Игра была равной, выиграть мог любой. И «Химки» казались ближе к победе, чем мы. Однако нам удалось вырвать концовку.

Георгис Барцокас, главный тренер БК «Химки»:

— Поздравляю УНИКС с победой. Для нас было тяжело проиграть игру таким образом. Это тяжелое лицо такого великого спорта, как баскетбол. С другой стороны, мы несем ответственность за все, что произошло. У нас было 11 очков преимущества, но мы сделали все, чтобы проиграть. Теряли мячи, плохо подбирали, не слишком страстно играли в нападении. Нам надо проанализировать, почему мы проиграли.

— Что именно вы отстаивали в последнем эпизоде?

— Нельзя было сбрасывать мяч с ободка после сирены.

После игры стало известно, что химчане подали официальный протест в лигу на результат матча. По сообщению официального сайта «Химок», в этот документ попали два момента: нарушение правила зоны игроком соперника за 9 секунд до конца и незасчитанный последний бросок Андерсона. Кроме того, гости пожаловались на технические неисправности на арене «Баскет-холла».

— Когда мы играем в Казани, всегда происходят какие-то странные вещи. Например, всю четвертую четверть не работал видеоповтор, который по регламенту обязательно должен быть, и даже судьи пытались посмотреть какой-то момент, но не смогли, потому что техника почему-то была неисправной. Конечно, это не красит ни казанский клуб, ни нашу профессиональную лигу, поэтому мы обоснованно предъявили требования с просьбой посмотреть последний момент. На видеоповторе все было бы видно и стало бы ясно. К сожалению, такой возможности мы не получили, поэтому опротестовали результат матча, — сказал после матча директор «Химок» Павел Астахов.

Эрик Добролюбов, фото unics.ru