Александр III в Казани: гулянья в «Русской Швейцарии», «народное самодержавие» и усадьба Молоствовых

Интервью с историком Александром Долговым о «царе-миротворце»

На днях в Ялте установили монумент царю Александру III. Причем открывал памятник монарху президент РФ Владимир Путин. Стоит отметить, Александр был и в Казани. Ведущий научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Евгений Долгов в интервью корреспонденту «Реального времени» рассказал о пребывании будущего императора в Казанском крае и сообщил о причинах проснувшегося интереса к «народному самодержцу».

Наследник в Казани

— Согласны ли вы со словами Витте, что «Александр Третий относился глубоко сердечно ко всем нуждам российского крестьянства в частности и русских слабых людей вообще. Это был тип действительно самодержавного… царя; понятие о самодержавном русском царе неразрывно связано с понятием о царе как о покровителе — печальнике… народа, …защитнике слабых, ибо престиж русского царя основан на христианских началах»?

— Безусловно, ведь Витте был одним из ближайших советников, и министром путей сообщения, и министром финансов Александра III. Он оправдывал его действия. Сам Александр III считал себя «царем крестьян», то есть он олицетворял собой народное самодержавие, как ни странно. Ему было важно, чтобы его поддерживал весь народ, поскольку крестьянство составляло 92% населения российской империи. По-моему, Александр III был последним царем, о котором ходили сказания и легенды среди крестьян. Вот, например, уже Николай II не пользовался такой популярностью. Получается, что Александр III занимал в крестьянском фольклоре определенное место. Стало быть, Александр III был для простого народа на одном уровне с Петром Великим и Екатериной II.

— Когда и зачем Александр III совершил свой первый визит в Казанский край?

— Во второй половине 1860-х — начале 1870-х годов Казанскую губернию трижды (1866, 1869, 1871) посетил наследник престола, будущий император Александр III. Первый визит в Казанский край Александр совершил, когда только что стал наследником трона, в 1866 году. Программа царствования с эпохи Екатерины II включала своеобразный план подготовки. Все цари после Екатерины II готовились к занятию престола, в том числе они должны были объездить страну, познакомиться с подданными, с населением, с разными природными и географическими условиями страны, в которой царствовали. А подданные, в свою очередь, должны были увидеть будущего царя.

Портрет Александра III работы И. Крамского. Репродукция с сайта wikipedia.org

— Кто входил в его свиту?

— В первом путешествии его сопровождал брат, великий князь Владимир Александрович. В их свите находились генерал-адъютант Борис Перовский, контр-адмирал Алексей Горковенко, учителя-профессора Константин Победоносцев и Иван Бабст, художник Алексей Боголюбов и другие.

— Как проходило посещение поволжских городов?

— Первый визит проходил так: великие князья тотчас же поехали в город, при въезде в который были встречены воспитанницами детских приютов, осыпавших их экипажи цветами. Приняв в Благовещенском кафедральном соборе благословение архиепископа Афанасия, Александр Александрович проследовал в Губернаторский дворец, где начался прием депутаций, в том числе и одетых в национальные костюмы населявших казанское Поволжье инородцев. Посетив затем Богородицкий монастырь, цесаревич с братом отправились осматривать город. Вечером во дворце состоялся парадный обед, затем высокие гости поехали на бал, устроенный в их честь в залах Дворянского собрания.

На следующий день Александр и Владимир Александровичи побывали в Николаевском детском приюте и Казанском университете, посетили большое народное гулянье в «Русской Швейцарии», на которое собралось до 30 тысяч человек. После обеда великие князья отбыли на пароходе в Спасский Затон, откуда проследовали в село Никольское, где 24 августа для них была устроена большая охота. Затем, отобедав у местных помещиков Молоствовых, августейшие братья вернулись в Казань. Ранее (в 1866 году) эти помещики обратились к губернатору Нарышкину, чтобы свозить в свое имение императора и свиту. И Молоствовым все-таки удалось добиться разрешения. Ему специально выписали оркестр конной гвардии из Санкт-Петербурга. На рассвете 25 августа 1866 года пароход «Поспешный» отчалил от казанской пристани, направляясь в Нижний Новгород. Перед отъездом великие князья пожаловали тысячу рублей дворовым поместья Молоствовых.

Кстати, 18 июля 1869 года был совершен второй визит Александром III Казани, который был посвящен военным маневрам на Арском поле, а затем осмотру крещено-татарской школы. Последняя произвела «отрадное впечатление», и наследник престола с женой «изъявили желание» на собственный счет содержать в этой школе десять учеников и десять учениц. После обеда высокие гости присутствовали на народном гулянье в «Русской Швейцарии». Это было в интересное событие. На балы приглашали глав администрации, представителей дворянства, духовенства, купечества, инородцев — как тогда называли наиболее уважаемых татарских представителей. Вообще, все визиты были согласованы изначально и проходили по одному и тому же сценарию (как и в других поволжских городах — Самаре, Симбирске и Нижнем Новгороде).

Народный самодержец и миротворец

— Евгений Борисович, вы сказали, что в ходе казанского визита будущего царя прошло народное гулянье в «Русской Швейцарии»...

— «Русская Швейцария» — своеобразная «губернаторская» дача, где собирались высокопоставленные особы. Там были соответствующие мероприятия для них, «зеленые столы», как говорится. Они там гуляли, у них была парковая зона. «Русская Швейцария» — так гулянье называется только у нас. Кстати, в начале XIX века за рощей закрепилось столь необычное название «Русская Швейцария», потому что место действительно напоминало живописные холмы Швейцарии, и первым это заметил профессор физики Казанского Императорского университета господин Броннер. А уже в 1936 году «Русскую Швейцарию» переименовали в Парк культуры и отдыха имени М. Горького, который преобразился и вновь стал главным местом отдыха горожан. Конечно же, такие увеселительные мероприятия были в каждом городе. Сценарий изначально согласовывался, чтобы не было неожиданностей. И не всем удавалось пригласить императора на свое гулянье.

«Русская Швейцария» была своеобразной «губернаторской» дачей, где собирались высокопоставленные особы



— Почему идея «народного самодержавия» начала зарождаться именно во время его путешествий? В чем она заключалась?

— Во время этих и других путешествий зародилась и начала разрабатываться теория «народного самодержавия», которая считала самой подходящей формой государственности для России допетровскую монархию. «Народное самодержавие», по мнению Александра III, способно было обеспечить единение царя с народом без посредства парламента, бюрократии и интеллигенции. Революционный терроризм воспринимался им и консервативными кругами как следствие Великих реформ и как указание на то, что либеральные общественные круги с их требованиями конституции и представительного учреждения намерены лишить императора всей полноты власти.

До тех пор, пока речь шла о частичных уступках, верховная власть шла на них, потому что сама была заинтересована в утверждении правомерного характера государственности. Но как только либералы стали требовать парламента и конституции, по сути, изменения государственного строя России, отношение к ним принципиально изменилось, так как парламентаризм, по мнению царя, неминуемо привел бы к распаду страны, которую прочнее всего скрепляло именно самодержавие. Впоследствии Александр III неоднократно заявлял: «Я царь крестьян… Обязан доставлять средства к жизни низшим классам… Я нахожу, что это лучший способ двигать жизненную машину». По-видимому, таково было внутреннее убеждение императора.

— Как вы думаете, почему сейчас проявляется интерес к этому императору? Что отличает его от других?

— Я не могу дать точного ответа на ваш вопрос. Но, вероятно, это связано с тем, что этот правитель принес мир и, главное, стабильность. От других его отличает то, что Александр III считал, что необходимо преследовать свои национальные интересы, то есть Россия не должна вести никаких войн — ни в Европе, ни в Азии. Он был сторонником мирного развития страны. Но он считал, что союзниками России являются армия и флот. По мнению царя, все могут предать, кроме преданных крестьян. Любые попытки начала войн пресекались, поэтому когда он умер, западные представители говорили, что мир — заслуга императора. Вряд ли в эпоху Александра III была бы революция, так как он был крепким правителем и любимым у народа.

Увековечить царя в камне и бронзе

— Как вы относитесь к тому, что памятники императору начали устанавливать именно сейчас?

— В первую очередь, положительно. Но мне кажется, что это связано с возвращением Крыма в состав Российской Федерации, что привело к возобновлению многих исторических традиций общероссийского плана, которое сейчас проводится в Крыму.

Открытие памятника Александру III в парке Ливадийского дворца в Крыму. Фото kremlin.ru



— Какие важные события для Казанского края произошли во время царствования Александра III?

— При нем было основано ремесленное училище, но главное — открыта Казанская железная дорога (1893), которая в этом году отметила 120-летие. Кстати, в Казани есть часовня Александра III (1898 года постройки), расположенная на подворье Раифского монастыря на улице Московской, 39. А вообще, поскольку Александр III не был реакционером, своей задачей он ставил стабилизацию политического и экономического характера, а также развитие промышленности и сельского хозяйства. В его эпоху крестьяне стали свободными, перестали работать на помещиков. В социальном плане — уравнивание сословий. Особое внимание уделялось старообрядческому купечеству. У нас, в Казани и Чистополе, купцы лично являлись к Александру III и получали разрешение на строительство разных приютов, богоделен. Все это было из-за того, что большая часть наших миллионеров были старообрядцами, то есть людьми непьющими, честными, порядочными и работоспособными.

— Были ли установлены ему памятники в Казани?

— Нет, памятник Александру III в Казани не устанавливали. У нас стоит памятник только Александру II, «царю Освободителю». Но зато в Москве и Санкт-Петербурге памятники Александру III существовали, в Санкт-Петербурге монумент стоит и по сей день около Мраморного дворца.