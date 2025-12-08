В 2026 году Минспорта Татарстана обеспечит не менее 160 спортшкол современным инвентарем

В Татарстане завершилось общественное обсуждение приоритетных целей и задач министерства на 2026 год

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершилось общественное обсуждение приоритетных целей и задач Минспорта на 2026 год. На первом месте с 1 734 голосами — обеспечение не менее 160 спортивных школ современным инвентарем и оборудованием. Об этом пишет пресс-служба.

Второй по значимости задачей, отмеченной 1 542 участниками, стал капремонт не менее 20 спортивных объектов и повышение доли объектов, не требующих ремонта, до 83,5%. Третье место заняла цель по продолжению развития спортивной инфраструктуры и строительству не менее 19 новых спортивных сооружений (1 437 голосов).

В топ-5 наиболее важных для жителей направлений также вошли:

обеспечение стипендий спортсменам, показавшим высокие результаты, и доплат их тренерам (не менее 930 спортсменов и 60 тренеров в год);

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 65,8% до 66,3%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в голосовании были представлены 15 различных предложений, охватывающих широкий спектр вопросов, — от развития детского и адаптивного спорта до проведения крупных соревнований и реализации федеральной программы «Земский тренер».

Ранее Татарстан не вошел в рейтинг регионов по развитию спорта. В топ-10 вошли: Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская области, Хабаровский край, Брянская, Калужская и Калининградская области.

Рената Валеева