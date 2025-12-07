Билялов «потащил», счет — на характере: как «Ак Барс» одержал будничную победу над «Нефтехимиком»

«Татарстанское дерби» в Нижнекамске прошло без эмоций

«Ак Барс» довольно буднично обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске со счетом 3:1. Казанцам было необходимо отыграться за свое бездарное поражение в Уфе от «Салавата Юлаева» (1:4), поэтому команда сыграла «на результат». Анвар Гатиятулин после игры сказал, что решающим стал характер его подопечных. Подробнее — в материале «Реального времени».

Разный настрой команд

«Нефтехимик» и «Ак Барс» подходили к своему четвертому очному противостоянию в сезоне в разном настроении. Подопечные Игоря Гришина обыграли подряд «Авангард» (6:5), «Шанхайских Драконов» (7:5) и «Металлург» (2:1 ОТ). Казанцы же на днях бесславно уступили в Уфе «Салавату Юлаеву» (1:4). Хотя «барсы» в турнирной таблице все еще выше «Нефтехимика» — 2-е место с 46 очками против пятой позиции и 37 баллов у нижнекамцев.

По всей видимости, Анвар Гатиятулин захотел добавить «огня» в игру своей команды. Вместо давно не забивающего Владимира Алистрова в составе против «Нефтехимика» появился Семен Терехов. Российский форвард не пользуется спросом у нынешнего тренерского штаба «барсов», хотя проводит отличный сезон в «Нефтянике». Нападающий является одним из лучших бомбардиров текущей «регулярки» Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

В ворота казанцев вновь вернулся Тимур Билялов. Основной вратарь «барсов» пропустил игру с «Салаватом Юлаевым», получив мини-отдых. Но проигрывать два матча подряд в планы Гатиятулина, видимо, не входило. Поэтому тренер «Ак Барса» решил не рисковать и поставил в основу Билялова, оставив Максима Арефьева в запасе.

«Нефтехимик» превратил «татарстанское дерби» в тематический матч, посвященный теме химии. Поэтому пресс-служба представила состав команды не иначе как «периодическая система хоккейных элементов Игоря Владимировича Гришина». Все основные лидеры «Нефтехимика» были на месте, а в воротах значился один из лучших вратарей лиги Филипп Долганов.

Удаления «не сыграли»

Первые пять минут игры прошли без бросков и опасных моментов. Команды не рисковали, потихоньку присматриваясь друг к другу. Неким толчком для активных действий стало удаление в составе нижнекамцев. «Ак Барс» не реализовал большинство, но хоккей на площадке стал чуть живее. Впрочем, первый период так и завершился без голов и запоминающихся голевых эпизодов.

Во второй двадцатиминутке события начали развиваться быстрее. На 25-й минуте матча казанцы воспользовались удалением у «Нефтехимика». Александр Хмелевский тонко отпасовал на Дмитрия Яшкина, который от ноги соперника переправил шайбу в сетку — 1:0. Таким образом, «Ак Барс» прервал свою серию из семи матчей без реализации большинства.

Тут же хозяева получили возможность сравнять счет тем же способом, однако двухминутный штраф Константина Лучевникова закончился для нижнекамцев ничем. А вот «Ак Барс» сразу после этого забил второй гол. Алексей Пустозеров проехал за ворота и отпасовал на пятачок, где набегавший Александр Барабанов вонзил шайбу в ворота — 2:0. 71-й номер казанцев вторую игру подряд набрал очки, успешно замещая приболевшего Артема Галимова.

Гости могли еще увеличить свое преимущество. Во время розыгрыша большинства форвард «волков» Александр Дергачев нанес удар в пах Степана Фальковского и заработал пятиминутное удаление. Только вот полноценно разыграть «лишнего» не вышло — «барсы» поудалялись настолько, что остались в меньшинстве на начало третьего периода.

«Нефтехимик» реализовал большинство уже на шестой секунде со старта третьего игрового отрезка. Евгений Митякин отдал на Андрея Белозерова, а тот «прошил» Билялова — 2:1. Следом удалился Яшкин, одновременно с которым схватил пять минут штрафа Кирилл Семенов, «грязно» встретивший защитника соперника Максима Федотова. Хозяевам предоставился большущий шанс, который они легко упустили.

Именно этот эпизод оказался переломным. «Ак Барс» выстоял в численном меньшинстве все пять минут и без труда довел игру до победы, пока соперник угрюмо двигал шайбу по площадке. В итоге точку в игре поставил Никита Дыняк, поразивший пустые ворота. При этом показалось, что автором гола стал Кирилл Семенов, но при повторе выяснилось — 94-й номер казанцев добивал шайбу, уже побывавшую за линией ворот.

«Командная победа за счет характера»

«Ак Барс» добился привычной для себя победы. Команда Анвара Гатиятулина довольно буднично разобралась с «Нефтехимиком», который выглядел немного вымотавшимся. Нижнекамцам сослужили недобрую службу недавние матчи с лидерами Востока. После побед над «Авангардом» и «Металлургом» у игроков не осталось эмоций на соседей.

У казанцев же все просто. Вначале подтащил Билялов, потом вышли вперед в счете, а в концовке прикатили на площадку «автобус». В третьем периоде «барсы» бросили всего четыре раза в створ соперника и этого хватило для удержания победного результата. Неудивительно, что Гатиятулин на пресс-конференции несколько раз упомянул о характере. Этого самого характера было мало в Уфе, а в Нижнекамске его хватило.

— После прошлой неудачной игры мы просили добавить в движении и концентрации, ребята нас услышали. Было много борьбы и единоборств, мы одержали хорошую командную победу. Если брать эту игру в целом, то характер сказался. Игру можно разбить на отрезки, когда было много удалений. Но мы одержали командую победу за счет характера, — сказал Гатиятулин.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 — Яшкин (Хмелевский, Миллер, 25:07, 5х4);

0:2 — Барабанов (Пустозеров, Лучевников, 30:16);

1:2 — Белозеров (Митякин, Душак, 40:07, 5х4);

1:3 — Дыняк (Бровкин, Карпухин, 58:52, ПВ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 декабря в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19:00 по московскому времени. Казанцы уходят на недельный перерыв, связанный с Кубком Первого канала. За это время Гатиятулину предстоит придумать рабочий план, чтобы результаты перестали зависеть сугубо от характера игроков.