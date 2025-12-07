Новости спорта

03:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Билялов «потащил», счет — на характере: как «Ак Барс» одержал будничную победу над «Нефтехимиком»

21:00, 07.12.2025

«Татарстанское дерби» в Нижнекамске прошло без эмоций

Билялов «потащил», счет — на характере: как «Ак Барс» одержал будничную победу над «Нефтехимиком»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» довольно буднично обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске со счетом 3:1. Казанцам было необходимо отыграться за свое бездарное поражение в Уфе от «Салавата Юлаева» (1:4), поэтому команда сыграла «на результат». Анвар Гатиятулин после игры сказал, что решающим стал характер его подопечных. Подробнее — в материале «Реального времени».

Разный настрой команд

«Нефтехимик» и «Ак Барс» подходили к своему четвертому очному противостоянию в сезоне в разном настроении. Подопечные Игоря Гришина обыграли подряд «Авангард» (6:5), «Шанхайских Драконов» (7:5) и «Металлург» (2:1 ОТ). Казанцы же на днях бесславно уступили в Уфе «Салавату Юлаеву» (1:4). Хотя «барсы» в турнирной таблице все еще выше «Нефтехимика» — 2-е место с 46 очками против пятой позиции и 37 баллов у нижнекамцев.

взято с сайта ak-bars.ru

По всей видимости, Анвар Гатиятулин захотел добавить «огня» в игру своей команды. Вместо давно не забивающего Владимира Алистрова в составе против «Нефтехимика» появился Семен Терехов. Российский форвард не пользуется спросом у нынешнего тренерского штаба «барсов», хотя проводит отличный сезон в «Нефтянике». Нападающий является одним из лучших бомбардиров текущей «регулярки» Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

В ворота казанцев вновь вернулся Тимур Билялов. Основной вратарь «барсов» пропустил игру с «Салаватом Юлаевым», получив мини-отдых. Но проигрывать два матча подряд в планы Гатиятулина, видимо, не входило. Поэтому тренер «Ак Барса» решил не рисковать и поставил в основу Билялова, оставив Максима Арефьева в запасе.

взято с сайта ak-bars.ru

«Нефтехимик» превратил «татарстанское дерби» в тематический матч, посвященный теме химии. Поэтому пресс-служба представила состав команды не иначе как «периодическая система хоккейных элементов Игоря Владимировича Гришина». Все основные лидеры «Нефтехимика» были на месте, а в воротах значился один из лучших вратарей лиги Филипп Долганов.

Удаления «не сыграли»

Первые пять минут игры прошли без бросков и опасных моментов. Команды не рисковали, потихоньку присматриваясь друг к другу. Неким толчком для активных действий стало удаление в составе нижнекамцев. «Ак Барс» не реализовал большинство, но хоккей на площадке стал чуть живее. Впрочем, первый период так и завершился без голов и запоминающихся голевых эпизодов.

Во второй двадцатиминутке события начали развиваться быстрее. На 25-й минуте матча казанцы воспользовались удалением у «Нефтехимика». Александр Хмелевский тонко отпасовал на Дмитрия Яшкина, который от ноги соперника переправил шайбу в сетку — 1:0. Таким образом, «Ак Барс» прервал свою серию из семи матчей без реализации большинства.

взято с сайта ak-bars.ru

Тут же хозяева получили возможность сравнять счет тем же способом, однако двухминутный штраф Константина Лучевникова закончился для нижнекамцев ничем. А вот «Ак Барс» сразу после этого забил второй гол. Алексей Пустозеров проехал за ворота и отпасовал на пятачок, где набегавший Александр Барабанов вонзил шайбу в ворота — 2:0. 71-й номер казанцев вторую игру подряд набрал очки, успешно замещая приболевшего Артема Галимова.

Гости могли еще увеличить свое преимущество. Во время розыгрыша большинства форвард «волков» Александр Дергачев нанес удар в пах Степана Фальковского и заработал пятиминутное удаление. Только вот полноценно разыграть «лишнего» не вышло — «барсы» поудалялись настолько, что остались в меньшинстве на начало третьего периода.

«Нефтехимик» реализовал большинство уже на шестой секунде со старта третьего игрового отрезка. Евгений Митякин отдал на Андрея Белозерова, а тот «прошил» Билялова — 2:1. Следом удалился Яшкин, одновременно с которым схватил пять минут штрафа Кирилл Семенов, «грязно» встретивший защитника соперника Максима Федотова. Хозяевам предоставился большущий шанс, который они легко упустили.

взято с сайта ak-bars.ru

Именно этот эпизод оказался переломным. «Ак Барс» выстоял в численном меньшинстве все пять минут и без труда довел игру до победы, пока соперник угрюмо двигал шайбу по площадке. В итоге точку в игре поставил Никита Дыняк, поразивший пустые ворота. При этом показалось, что автором гола стал Кирилл Семенов, но при повторе выяснилось — 94-й номер казанцев добивал шайбу, уже побывавшую за линией ворот.

«Командная победа за счет характера»

«Ак Барс» добился привычной для себя победы. Команда Анвара Гатиятулина довольно буднично разобралась с «Нефтехимиком», который выглядел немного вымотавшимся. Нижнекамцам сослужили недобрую службу недавние матчи с лидерами Востока. После побед над «Авангардом» и «Металлургом» у игроков не осталось эмоций на соседей.

У казанцев же все просто. Вначале подтащил Билялов, потом вышли вперед в счете, а в концовке прикатили на площадку «автобус». В третьем периоде «барсы» бросили всего четыре раза в створ соперника и этого хватило для удержания победного результата. Неудивительно, что Гатиятулин на пресс-конференции несколько раз упомянул о характере. Этого самого характера было мало в Уфе, а в Нижнекамске его хватило.

— После прошлой неудачной игры мы просили добавить в движении и концентрации, ребята нас услышали. Было много борьбы и единоборств, мы одержали хорошую командную победу. Если брать эту игру в целом, то характер сказался. Игру можно разбить на отрезки, когда было много удалений. Но мы одержали командую победу за счет характера, — сказал Гатиятулин.

взято с сайта ak-bars.ru

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы:
0:1 — Яшкин (Хмелевский, Миллер, 25:07, 5х4);
0:2 — Барабанов (Пустозеров, Лучевников, 30:16);
1:2 — Белозеров (Митякин, Душак, 40:07, 5х4);
1:3 — Дыняк (Бровкин, Карпухин, 58:52, ПВ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 декабря в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19:00 по московскому времени. Казанцы уходят на недельный перерыв, связанный с Кубком Первого канала. За это время Гатиятулину предстоит придумать рабочий план, чтобы результаты перестали зависеть сугубо от характера игроков.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости спорта

03:22 МСК Все новости
Новости раздела