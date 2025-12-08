Скончался посол России в Северной Корее Александр Мацегора

Он ушел из жизни на 71-м году жизни

МИД России сообщил о кончине чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР Александра Мацегоры. Он ушел из жизни в минувшую субботу, 6 декабря, на 71-м году жизни.

— МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора, — говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В своем заявлении министерство выразило искренние соболезнования родным и близким покойного, отметив его значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

— Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах, — добавили в МИД России.

Рената Валеева