Путин призвал разработать «меры поддержки ответственного отцовства»

На 2024 год в России насчитывалось более 4,9 млн матерей-одиночек

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что, помимо поддержки материнства, необходимо продумать меры поддержки отцовства.

— Наряду с поддержкой материнства, нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства <...> По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным исследования ВНИИ труда Минтруда России, приведенным РБК, на 2024 год число матерей-одиночек в стране составляет 4,9 млн человек, а число соло-отцов — около 1,13 млн. За период с 2002 по 2021 год количество неполных семей почти удвоилось — с 21% до 38,5% семей с несовершеннолетними. В подавляющем большинстве у таких семей «женское лицо» — 81% опеки и материальной ответственности за детей лежит на одиноких матерях.

Рената Валеева