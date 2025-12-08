В начале 2026 года Нидерланды предоставят Украине военную помощь на сумму 700 млн евро

500 млн евро будет взято на эти цели из бюджета Минобороны, а оставшиеся 200 млн евро — из бюджета МИД

Фото: Реальное время

В Амстердаме заявили о намерении выделить Киеву военную помощь на 700 млн евро в первые три месяца 2026 года, сообщает в понедельник NL Times.

— Выделяя средства на поддержку Украины еще быстрее, кабинет министров обеспечивает продолжение военных поставок Украине на первый квартал 2026 года, — говорится в письме нескольких министров парламенту.

По плану министров, 500 млн евро будет взято на эти цели из бюджета Минобороны, а оставшиеся 200 млн евро — из бюджета МИД.

В своем письме министры предупредили, что в дальнейшем будет сложно найти дополнительные средства на военную помощь в 2026 году: «Финансовые реалии заключаются в том, что в следующем году мы достигнем своих пределов».

Ранее Нидерланды и Украина подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов, которое будет развернуто на территории обеих стран. В июне текущего года власти Нидерландов уже заключали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 млн евро.

Рената Валеева