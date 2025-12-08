Продажа видеокарт выросла в России до 400%

Основная причина — в повышенном интересе компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта

Продажи видеокарт для персональных компьютеров возросли осенью 2025 года. По данным представителей крупных ретейлеров и маркетплейсов, прирост составляет от 20% до рекордных 400%, сообщают «Известия».

Так, согласно информации Wildberries, объемы реализации видеокарт увеличились на 124% в сравнении с предыдущими тремя месяцами лета текущего года. Годовая динамика показала еще больший всплеск интереса пользователей — увеличение составило целых 400%.

По словам сотрудников сети магазинов «М.Видео — Эльдорадо», спрос вырос на 20% за аналогичный временной промежуток. А за первые девять месяцев 2025-го продажи показали подъем на уровне 60% относительно аналогичного периода прошлого года.

В свою очередь, площадка Avito зафиксировала повышение спроса на видеокарты на 64% по сравнению с показателями предыдущего года и на 19% относительно летних показателей 2025-го. Особенно популярным оказался ассортимент моделей NVIDIA GeForce, спрос на которые увеличился на 70%. Специалисты связывают этот факт с традиционным сезоном обновления домашней техники и крупными акциями осени.

Однако среди факторов роста также отмечается повышенный интерес компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта и обслуживанием дата-центров. Как пояснил представитель электронного бренда Fplus, потребности центров обработки данных растут настолько быстро, что мировое производство памяти попросту не успевает удовлетворять запросы рынка. Это привело к общему росту стоимости микросхем памяти, увеличивающему конечную цену продукции.

Ранее «Реальное» время писало, что центр цифровой трансформации Татарстана закупает технику на 16,5 млн рублей.

Ариана Ранцева