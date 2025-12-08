В Татарстане прошли первые испытания завода по производству МСЗ — видео

Буквально до конца года оборудование доставят заказчику

Как стало известно «Реальному времени», накануне ООО «НПО «НЕФРИТ» провело первые тестирования комплекса по производству оборудования для мусоросжигательных заводов «Нефрит-Р». Об этом изданию сообщил генеральный директор компании Эдуард Вилищук.

— Тестировали работоспособность и производительность комплекса в ручном режиме управления в рамках предъявительских (внутризаводских) испытаний. Испытания успешные. В течение ближайших двух недель планируется произвести контроль работоспособности в автоматизированном режиме, после чего комплекс упаковывается и отгружается заказчику, — рассказал он в разговоре с «Реальным временем».

Впервые информация о появлении в Татарстане завода по производству оборудования для МСЗ появилась в октябре 2025 года. Тогда «Реальное время» сообщало, что его разработчиком выступает ООО «НПО «НЕФРИТ». В разговоре с изданием Эдуард Вилищук, заявил, что проект не предполагает строительства мусоросжигательного комплекса в Верхнеуслонском районе — на указанной территории будет располагаться только производственная база для изготовления оборудования, а не МСЗ. В свою очередь, оборудование планируется поставлять по всей России — одним из первых его получит Надым (ЯНАО).

скриншот документации ОВОС КТОУОС "Нефрит-Р"

В конце ноября власти Казани провели общественные обсуждения проекта государственной экологической экспертизы комплекса термического обезвреживания и утилизации отходов. Тогда в них приняли участие 16 человек. Большая часть замечаний касалась опасений, связанных с изменением экологической обстановки (на нее якобы может повлиять сжигание мусора), а не производства деталей для МСЗ.



Организаторы обсуждений, представители МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Казани» подчеркивали, что рассматриваемая технология предназначена для эксплуатации в местах накопления и образования отходов на всей территории России и не предполагает строительства предприятия по обращению с отходами на указанном земельном участке.

Отметим, что в 2019 году в России началось строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ). Один из них планировалось построить в Казани, вблизи Осиново. Однако позднее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о приостановке строительства из-за текущей общественно-политической ситуации.

Дмитрий Зайцев